Questi segni non chiedono mai scusa: non aspettarti un loro pentimento

Sei uno dei segni zodiacali che non chiedono mai scusa? Scopriamolo subito: noi ci auguriamo di no ma sappiamo che se ci sei di certo non t’importa!

Sicuramente hai avuto anche tu un fidanzato od una fidanzata che non erano in grado di proferire le parole “Scusami, mi dispiace“.

Nessuno dice che le persone debbano forzatamente chiederti scusa quando non è il caso o ad ogni momento della loro vita ma è anche vero che saper scusarsi è fondamentale per vivere una vita serena.

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di farci sapere quali sono, secondo loro, i segni zodiacali incapaci di pronunciare parole di scusa.

Che ne dici: sei in classifica oppure no?

I segni zodiacali che non chiedono mai scusa: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte hai chiesto scusa in tutta la tua vita?

Ti sembrerà incredibile ma sappi che ci sono persone che possono contare sulla dita di una mano le volte nelle quali hanno deciso di chiedere scusa agli altri.

Incredibile, vero? Beh, se sei uno dei segni zodiacali che non chiedono mai scusa forse no.

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di rivelarci quali sono i i segni zodiacali che non si scusano mai, poco importa se abbiano torto o ragione.

Nel migliore dei casi, questi segni cercano di fare finta di niente e di far tornare il vostro rapporto uguale a prima senza passare per le scuse e, nel peggiore dei casi, sono questi segni a pretendere che siate voi a scusarvi, sempre e comunque!

Meglio conoscere prima i segni zodiacali che non chiedono mai scusa: almeno sai a che cosa vai incontro quando hai a che fare con loro!

Vergine: quinto posto

I nati sotto il segno della Vergine sono persone particolarmente orgogliose per le quali, purtroppo, è molto difficile chiedere scusa.

Questo è un segno che, nonostante riesca ad essere particolarmente esuberante e propositivo in molti aspetti della sua vita, proprio non è in grado di scusarsi con gli altri.

Cara Vergine, sappiamo che per te è difficile metterti nella posizione di ammettere un errore: devi essere sempre perfetto e senza imperfezioni, pena un giudizio severissimo.. da parte tua!

Cogli l’occasione per far vedere che, anche se hai sbagliato, adesso stai facendo la cosa giusta: impara a chiedere scusa!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario è uno di quei segni zodiacali che mai ci aspetteremmo di trovare in una classifica di segni che non chiedono mai scusa.

Ma come, pieni di amici e di rapporti sociali come sono, i Sagittario non sanno chiedere scusa? Impossibile, vero? Ebbene, in realtà i Sagittario sono persone che non chiedono mai scusa: fateci caso!

I Sagittario sono persone che scelgono di passare sempre “sopra” qualsiasi situazione scomoda. Non si trovano bene nella parte di quelli che devono prendersi delle responsabilità od ammettere di aver sbagliato.

Il Sagittario cerca sempre di sfuggire al giudizio altrui e fa sempre finta che tutto va bene. Generalmente sono così simpatici che le persone non notano questo loro atteggiamento… fino a quando non è troppo tardi!

Gemelli: terzo posto

Cari Gemelli, sapete benissimo che per voi chiedere scusa è qualcosa di praticamente impensabile!

Siete sempre convinti che tutti ce l’abbiano con voi e che, per questo motivo, devono essere gli altri a chiedervi scusa anche quando il torto lo avete fatto voi.

La causa del vostro atteggiamento scorretto risiede negli altri e non in voi: o almeno, cari Gemelli, siete pienamente convinti di questo!

La realtà dei fatti è che, se foste un poco onesti con voi stessi, sapreste riconoscere che spesso e volentieri rifuggite dalle scuse a gambe levate.

Un Gemelli è una persona che fa di tutto per non chiedere scusa: magari si umilia, vi dimostra affetto e amore in tanti modi ma scusa non la chiede mai.

Dovrebbe riflettere sulle sue azioni, una cosa che ai Gemelli non piace proprio fare!

Bilancia: secondo posto

Arriviamo ai piani alti della classifica e, con nostra enorme sorpresa, troviamo anche tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, per voi chiedere scusa è qualcosa di assolutamente impensabile, vero?

No, non fate quella faccia: ormai la classifica dei segni zodiacali che non chiedono mai scusa è stata svelata ed è ora di prendersi le proprie responsabilità.

Alla Bilancia non piace proprio ammettere di essersi comportata male per via di un atteggiamento di base che, lo abbiamo detto tante volte, rischia di renderle la vita impossibile.

La Bilancia, infatti, è un segno che non ha assolutamente intenzione di stare mai antipatica a qualcuno: per questo, spesso e volentieri, rischia di risultare piuttosto “finta” nei confronti degli altri!

I nati sotto il segno della Bilancia, però, si trovano in questa maniera a fingere sempre, spesso e volentieri.

Questo vuol dire che, poi, non ammetteranno mai di essere stati sgarbati, disonesti o semplicemente maleducati con voi. Perché dovrebbero chiedervi scusa? Per la Bilancia il problema non esiste!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non chiedono mai scusa

Re e regine non della foresta ma dell’oroscopo quando parliamo della classifica dei segni che non chiedono mai scusa, ecco i Leone.

I nati sotto questo segno sono persone veramente orgogliose (proprio come i segni zodiacali che si trovano in questa classifica) che non si “abbassano” mai a chiedere scusa.

Eh sì, perché i nati sotto il segno del Leone credono che chiedere scusa sia un segnale di debolezza! (E loro, assolutamente, non si trovano nella classifica dei segni zodiacali più deboli di tutto l’oroscopo, non scherziamo).

Il Leone è un segno che ha un grande senso sia dell’onore che del ridicolo. Ha paura di coprirsi di vergona e, quindi, spesso diventa veramente “cieco” di fronte ai problemi reali.

Piuttosto che chiedere scusa, quindi, i nati sotto il segno del Leone non possono fare a meno di innalzare un muro ancora più alto.

Ricevere delle scuse da loro è praticamente impossibile: non vi sfidiamo a provare perché creeremmo solo problemi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.