Il cassetto delle posate è un vero caos? Ecco come rimediare

Scopri come mantenere sempre in ordine il cassetto delle posate. Le dritte che ti torneranno più utili che mai.

Quante volte ti è capitato di aprire il cassetto delle posate per trovarvi il caos? Si tratta di un problema più comune di quanto si pensi e che riguarda anche le persone più ordinate del mondo.

Per sua stessa conformazione, infatti, un cassetto delle posate in ordine è davvero difficile da mantenere. Ciò dipende dal suo continuo muoversi avanti e indietro. Cosa che porta ciò che è al suo interno ad oscillare cambiando posizione. Cosa fare, quindi? Di sicuro la parola d’ordine non sarà mai arrendersi. Motivo per cui, oggi ti sveleremo alcune semplici dritte che ti consentiranno di mantenere il tuo cassetto delle posate sempre in ordine e con tutto a vista.

Cassetto delle posate in ordine: ecco come fare

Tenere sempre in perfetto ordine il cassetto delle posate è per certi versi una vera e propria utopia. Tuttavia ci sono dei trucchi che possono fare la differenza e rendere le cose molto più semplici.

Opzioni tra le quali potrai scegliere in base alle tue preferenze e che troverai comunque utili e di grande ispirazione. Ecco, quindi, alcune tra le più idonee a realizzare il tuo desiderio di trovare a primo colpo ciò che cerchi nel cassetto delle posate.

Inserire dei comparti per ogni tipo di posata

In commercio esistono dei divisori per cassetti che si possono acquistare già pronti e su misura e che contengono degli spazi preposti per forchette, coltelli, cucchiai, cucchiaini e quanto altro può essere utile tenere dentro il cassetto. In alternativa puoi prendere le misure e munirti di assi sottili di legno o di compensato con cui dar vita ai tuoi divisori. In questo modo potrai contare sempre sul fatto che pur aprendo e chiudendo il cassetto ogni posata si muoverà all’interno del suo vano, restando però sempre al suo posto.

Organizzare le posate per frequenza d’uso

Diciamocelo, ci sono posate per tutti i giorni e quelle per le occasioni speciali. Dividere le stesse in base alla frequenza d’uso ti consentirà di trovare sempre al primo colpo quello che cerchi. Basta infatti posizionare nella parte più esterna del cassetto quelle di uso giornaliero e allontanare le altre in base alla frequenza d’uso. Forchettine e cucchiai da dolce potrebbero stare in scatole apposite preposte a proteggerli. In questo modo l’ordine sarebbe maggiore e tu avresti dei set di posate speciali e ben custoditi sui quali poter sempre contare.

Disporre tutto in verticale per un cassetto delle posate in ordine

Se la tua cucina dispone solo di cassetti profondi, sprecarne uno per le posate forse ti sembrerà poco sensato. In tal caso hai due opzioni. La prima è quella di sovrapporre due organizzatori uno sull’altro e la seconda, probabilmente più sensata, è quella di posizionare le posate in verticale. In questo modo ti basterà aprire il tuo cassetto per trovare subito le impugnature e prenderle.

Ovviamente, quelle più delicate andranno sempre riposte a parte e con cura, magari in una scatola da conservare in un angolo del cassetto riservato a posate ed utensili di uso non comune. In caso di tante posate e di utensili particolari come cucchiai da gelato, bacchette per la cucina orientale, o altro, si può optare per un secondo cassetto da organizzare sempre nello stesso modo ma da riservare proprio a ciò che si usa meno spesso ma si desidera avere comunque a portata di mano.

Poter contare su un cassetto delle posate sempre in ordine è molto importante per sbrigarsi quando si cucina o si prepara la tavola ma anche quando si mettono via le cose dalla lavastoviglie. Un modo semplice ed intuitivo per vivere al meglio la tua casa e per non dimenticarti di posate carine ma che dopo un po’ di tempo finiscono chissà in quale angolo remoto del cassetto.

Si tratta, insomma, di un metodo che ti faciliterà la vita sotto diversi aspetti e che rientra tra quelli per mantenere la casa sempre in ordine. Un modo che ti eviterà quel senso di panico che ti assaliva prima ogni qual volta aprivi il cassetto trovando di tutto fuorché ciò di cui avevi bisogno.