Belen Rodriguez continua a stupire tutti con il suo look a “Le Iene”!

Belen Rodriguez a “Le Iene” continua a stupire tutti puntata dopo puntata con i suoi look! Cosa avrà indossato la presentatrice durante l’ultima puntata andata in onda mercoledì 16 marzo? Scopriamolo insieme qui su CheDonna!

Tendiamo ad affezionarci ai nostri personaggi preferiti per molte ragioni. Sicuramente una ragione è quella dei social media: grazie a questo mondo virtuale riusciamo a conoscerli più nel privato, sentendoli più vicini a noi. Riusciamo a dargli una connotazione più umana, meno finta e distaccata. Noi che siamo delle fashion lovers però amiamo i nostri personaggi preferiti per una motivazione in particolare: il loro stile! Oggi infatti parleremo di un look che ha fatto scalpitare il web. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e dell’outfit indossato a “Le Iene”!

Abbiamo visto Belen Rodriguez in varie vesti: quella di madrina insieme ad Elisabetta Canalis del Festival di Sanremo, la vediamo a Tu Si Qué Vales, e adesso come presentatrice insieme a Teo Mammuccari del programma Mediaset Le Iene!

Oggi non parleremo però di Belen Rodriguez nelle vesti di presentatrice, ma parleremo del suo look! Perché noi amanti del fashion non ci facciamo sfuggire proprio nulla!

Cos’ha indossato la show girl per la conduzione del programma? E perché è piaciuto così tanto? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Belen Rodriguez a “Le Iene”! Continua a scegliere il brand David Koma, ed ecco il perché!

Si avvicina sempre di più la primavera, e non vediamo l’ora di poter sfoggiare tutti i nostri look preferiti, colorati, e soprattutto leggeri. La prossima stagione infatti sarà colma di capi colorati, svolazzanti, e soprattutto ci sarà la rivincita del denim! Ecco perché il look di Belen Rodriguez è perfetto!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo il look di Belen Rodriguez a “Le Iene”:

La presentatrice del programma Mediaset ha indossato per la conduzione del programma durante l’ultima puntata del 16 marzo un completo composto da camicia di jeans oversize, portata all’interno di una minigonna aderente a vita alta sempre in tessuto jeans, che presentavano entrambi dei disegni floreali sui toni del bianco. Il tutto firmato dallo stilista più amato dai personaggi del momento, David Koma. A richiamare il colore dei disegni è stata la scarpa: sandalo bianco stringato con laccetto in caviglia e tacco a spillo. Sandali firmati Alevi Milano.

Costo del total look? Camica € 654,95. Gonna € 400,95. Sandali € 690.

Perché il total look ha riscosso tutto questo successo? Perché comprende due tendenze del momento: i sandali con il tacco a spillo stringati e il tessuto jeans!

A proposito di jeans, ecco gli errori di stile con i jeans skinny da evitare per copiare lo stile di Kate Middleton!

Termina qui la guida di stile più IN del momento targata CheDonna sul look indossato da Belen Rodriguez a “Le Iene”!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le news in fatto di moda, società e molto altro!