Test del Look da Aperitivo | Come vuoi essere percepita dagli altri?

Con questo test del look da aperitivo cercheremo di capire come vuoi che gli altri ti vedano quando ti incontrano. Cosa cerchi di comunicare quando ti vesti per “farti guardare”?

“Vestirsi” non è un verbo come tutti gli altri. Quando ci vestiamo, infatti, non ci limitiamo semplicemente a compiere l’azione di coprire il nostro corpo con dei vestiti. Ci vestiamo sempre “per” qualcosa. Per mostrarci in un certo modo o per ottenere determinate cose.

Questo vale in particolar modo quando ci vestiamo semplicemente “per apparire”, cioè per essere guardate mentre facciamo qualcosa di perfettamente normale come prendere un caffè o, appunto, prendere un aperitivo.

Quando ci troviamo in un locale pubblico con degli amici e ci siamo vestite particolarmente bene in realtà non lo abbiamo fatto per noi ma per gli altri, cioè per “dare un po’ di spettacolo”.

Il nostro scopo è comunicare e in qualche modo imporre la nostra personalità, facendo in modo che le persone che ci vedono capiscano immediatamente chi siamo e cosa dovranno aspettarsi da noi. E tu, sei consapevole di cosa vuoi comunicare?

Test del Look da Aperitivo

Per eseguire questo test dovrai solo scegliere uno dei due look. Non soffermarti soltanto sulla camicetta: osserva tutto il look e indica quello che ti rispecchia di più.

1 – Look in Verde

Questo look estremamente raffinato punta tutto su linee morbide e romantiche e su un fiocco alla manica che conferisce al look un aspetto d’altri tempi.

L’unico accessorio è un girocollo d’oro con un piccolo punto luce: un gioiello estremamente elegante che illumina in modo discreto lo scollo a barca.

Se hai scelto questo look sei una persona estremamente semplice e poco costruita. Ti piace mostrarti esattamente per quello che sei e non ami nasconderti dietro atteggiamenti costruiti a tavolino.

Probabilmente sai che la tua è una scelta rischiosa perché le persone che si mostrano senza filtri sono più facilmente prede di persone malintenzionati, ma non ti importa. Sei abbastanza forte da correre il rischio e non hai bisogno di “fingere” di essere arrogante o aggressiva.

Quello che vuoi comunicare con questo look è un carattere dolce, la capacità di andare d’accordo con tutti e soprattutto il desiderio di vivere in armonia con chi ti circonda.

2 – Look in Blu

Questo look è allo stesso tempo sensuale, aggressivo e severo. Il particolare modello del top, infatti, mette in evidenza la forma del seno senza scoprire la pelle grazie a un particolare gioco di incroci.

Il cappello e gli occhiali sono accessori a cui ci si affida sempre per creare una sorta di mistero intorno alla propria identità ma anche – al contrario – per attirare l’attenzione su di sé.

Coprire gli occhi significa tenere gli altri a distanza, non comunicare assolutamente nulla attraverso le espressioni del viso e, quindi, minimizzare le interazioni emotive con chi ti circonda.

Se questo è il look che ti rappresenta meglio significa che ti vesti per comunicare il tuo carattere forte e determinato grazie al quale sei sempre padrona della situazione e del tuo destino.

Ti piace dominare la scena ed essere protagonista: se indossi spesso look di questo genere ci riesci perfettamente!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.