Test della giacca primaverile: qual è la tua? Scopriamo chi sei!

Il test della giacca primaverile è uno di quelli in grado di svelarci veramente chi sei in pochissimo tempo: devi solo dirci qual è la tua preferita!

Anche se manca ancora poco, non possiamo far finta di niente: la primavera è qui!

Finalmente le temperature si alzano, le giornate si allungano e… beh, piove in continuazione, la mattina si muore di caldo e la sera di freddo e non si sa proprio come vestirsi.

Ehi, nessuna stagione è perfetta va bene?

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità che ci aiuterà a capire come vivrai il cambiamento primaverile e chi sei veramente. Pensi che riusciremo ad inquadrarti?

Test della giacca primaverile: scegli quella che indossi sempre per scoprire chi sei veramente

Quante volte ti è capitato di uscire di casa in primavera e… letteralmente morire di freddo?

Purtroppo la primavera è quel momento dell’anno nel quale ci facciamo spesso ingannare dalla luminosità del sole e dalle temperature che sembrano già estive.

Ecco, quindi, che la giacca sbagliata è in grado di rovinare tutto e farci passare veramente un brutto quarto d’ora al freddo e al gelo.

Per questo motivo, oggi, abbiamo pensato di proporti il test della giacca primaverile. Sappiamo che ne hai una preferita, che indossi al primo giorno di primavera e che non levi fino all’estate.

Certo, magari a volte avrai freddo o avrai caldo: a te non importa, la giacca primaverile che hai scelto è legata al tuo stile ed alla tua essenza più privata.

Non di certo alle temperature!

Come vedi, qui sopra ti abbiamo proposto quattro scelte che dovrebbero coprire tutte le tue possibilità. Facci sapere, però, se ne manca qualcuna in particolare!

Allora, sei pronta a scoprire chi sei grazie al test della giacca primaverile?

trench alla Audrey Hepburn : o magari anche un cappotto di cammello, l’importante è che sia elegante e lungo!

Dal modello ad accappatoio a quello da impermeabile, dal colore più classico a quello neon, tu possiedi un quantitativo impossibile di trench. Si tratta del tuo cappotto preferito e non vedi l’ora che sia finalmente primavera per poterlo sfoggiare!

Sei sicuramente una persona colta, elegante e chic: non ti piace essere in disordine, sporca oppure dover andare “fuori programma”.

La tua scelta ci dice che gli altri pensano di te che tu debba lasciarti andare un poco di più, visto che sei particolarmente “rigida”. Non sanno che, sotto il tuo trench, batte un cuore da romantica!

Poco importa quale sia la tua età al di fuori: tu sei una persona sempre pronta all’avventura, allegra ed energetica! Il giacchetto di jeans rappresenta, per te, tutta una serie di elementi che ti porteranno, finalmente, a liberarti dell’inverno.

Non importa che ci siano giorni nei quali, con il giacchetto di jeans, le tue mani si congeleranno: basta inverno!

Sei una persona decisamente facile con cui uscire, che ama passare il tempo insieme agli altri e a cui piace essere l’anima di ogni festa. Niente da dire: siamo invidiosi di tutta la tua energia!

Queste giacche a vento colorate, infatti, possono essere indossate solo in alcuni periodi dell’anno, in delle giornate precise.

In alcuni momenti fa decisamente troppo freddo e poi, improvvisamente, farà troppo caldo. Un incubo! Se hai scelto questa giacca è perché sei una persona decisamente particolare ed alternativa, che ha sempre tutti gli occhi addosso e che non si preoccupa del giudizio altrui.

Sei te stessa, sempre e comunque, senza chiedere scusa o permesso a nessuno. Non possiamo far altro che invidiare veramente il tuo modo di fare. Tutti vorremmo essere come te! (Anche se non tutti vorremmo indossare i giacchetti colorati degli anni ’80, su questo devi darci tregua).

Sei una persona pratica, adulta e matura: sai sempre qual è la decisione giusta, hai un piano B sempre pronto e non ti fai cogliere di sorpresa veramente da nessuno.

(Se sei tanto brava, ti sfidiamo anche a fare questo test: nessuno riesce a risolverlo… tranne te, immaginiamo!).

Insomma, il test della giacca primaverile ci svela un lato di te che forse tu conoscevi già: sei una persona responsabile, tutti si affidano ai tuoi giudizi. Wow!