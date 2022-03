I segni più intimidatori dello zodiaco: fanno paura veramente a tutti

Sei uno dei segni zodiacali più intimidatori dell’oroscopo? Scopriamo subito chi sono quei segni che fanno paura proprio a tutti (ma che magari non sono così cattivi come li disegnano).

Ti è mai capitato di vedere una persona tutti i giorni, magari allo stesso bar o sullo stesso autobus, e pensare che questa persona… ti odiasse a morte?

Bene, con ogni probabilità hai avuto a che fare con uno dei segni zodiacali che si trovano nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Abbiamo deciso, infatti, di esplorare una classifica che ci parla di tutte quelle persone capaci di metterti veramente in difficoltà… anche se non vogliono!

Pronto a scoprire se ti trovi tra le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più intimidatori dell’oroscopo: mettono paura ma non sono così cattivi

Ci sono persone, lo sappiamo bene, che hanno un’espressione ed un modo di fare che può metterti veramente a disagio.

Magari hanno lo sguardo truce o sono semplicemente imbronciati (un poco come tutti i segni zodiacali che hanno sempre il broncio e con i quali non puoi mai parlare).

Questo non vuol dire, però, che siano assolutamente cattivi!

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i cinque segni zodiacali più intimidatori di tutto l’oroscopo.

Meglio sapere se dietro il loro modo di fare decisamente spaventoso potrebbe nascondersi una persona assolutamente normale e tranquilla!

E voi segni zodiacali intimidatori, grazie a questa classifica scoprirete finalmente perché nessuno vi rivolge la parola quando siete in giro.

Va bene che è bello vivere tranquilli ma adesso capirete che mettete paura agli altri e, forse, riuscirete a fare qualche sorriso in più!

Toro: quinto posto

Bisogna veramente dirlo: i Toro sembrano persone alle quali non potreste chiedere neanche un’indicazione, pena la paura di essere mangiati vivi!

Cari Toro, noi che vi conosciamo bene sappiamo quanto potete essere carini e gentili ma, dal di fuori, siete e riuscite ad essere veramente intimidatori!

Avete uno sguardo che giudica da capo a piedi, un’espressione sempre poco incoraggiante e sembra che non vogliate parlare con nessuno.

Non stupitevi, cari Toro, se la gente vi dice poi che per mesi ha avuto paura di rivolgervi la parola!

Aquario: quarto posto

Ma come, gli Aquario sono nella classifica dei segni zodiacali più intimidatori dell’oroscopo? Com’è possibile visto quanto sono dolci e premurosi, sempre pronti a darsi da fare per gli altri?

Cari Aquario, non solo è possibile che siate decisamente intimidatori ma è anche molto probabile che non vi rendiate conto del terrore che incutete negli altri!

Gli Aquario sono persone generalmente molto decise, capaci di fare commenti al vetriolo senza paura delle conseguenze. Come li fanno loro, infatti, se li aspettano senza timore anche dagli altri! Agli Aquario risulta difficile credere che le altre persone li trovano intimidatori ma non c’è altro da dire: siete proprio spaventosi, almeno di primo acchito!

Vergine: terzo posto

I nati sotto il segno della Vergine non sono solo contenti di trovarsi nella classifica di oggi dell’oroscopo ma anche decisamente fieri di essere sul podio!

Nessuno (o quasi, visto che ci sono ancora due posizioni da scoprire) sa essere intimidatorio quanto un nato sotto il segno della Vergine.

La Vergine, infatti, non ha paura di dire ad alta voce quello che pensa sia di voi che degli altri. Anche e soprattutto se si tratta di qualcosa di “brutto”: non è una sorpresa, quindi, che gli altri vi trovino decisamente spaventosi e incutiate timore!

Non sapete mai cosa potrebbe dire la Vergine, magari nel tentativo di mettervi in difficoltà volontariamente. Sanno essere veramente crudeli… ma anche per questo è tanto divertente uscire con loro!

Scorpione: secondo posto

Anche gli Scorpione si meritano un posto decisamente alto nella nostra classifica dei segni zodiacali più intimidatori dello zodiaco.

Non possono farci niente se sono veramente spaventosi: agli Scorpione viene praticamente naturale incutere timore!

Estremamente sicuri di sé come sono, gli Scorpione non hanno paura di alzare la voce e di farsi valere nelle situazioni più disparate.

Questo è un segno che non si vergogna di farsi avanti per far capire a tutti gli altri che non accetta di essere trattato in maniera meno che rispettosa dagli altri!

Gli Scorpione hanno sempre un piglio particolarmente truce e, quindi, le persone rimangono maggiormente ancora più sorprese quando scoprono… che possono essere veramente dolci!

Abituati come siamo a vedere gli Scorpione sempre in posizioni o atteggiamenti di comando, lo stacco con la realtà è poi ancora più forte. Cari Scorpione: meno broncio e più sorrisi!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più intimidatori dell’oroscopo

Cari Capricorno, sappiamo benissimo che state leggendo questa classifica dell’oroscopo con un’espressione di disgusto sul volto.

Ehi, non lo fate appositamente: siete solo sempre e comunque… decisamente intimidatori!

I Capricorno hanno un modo di porsi che è ugualmente diretto e “spaventoso”. Sono persone che, generalmente, non si vergognano di niente e sanno stare in società senza farsi problemi o paure.

Al Capricorno, infatti, non viene mai in mente di essere di troppo, di poter mettere in imbarazzo qualcuno o anche solo di comportarsi come se non fosse il padrone di ogni luogo dove mette piede!

Il suo atteggiamento, quindi, incute un certo timore (non come i segni più inquietanti dello zodiaco ma siamo decisamente vicino).

Il Capricorno si stupisce sempre di constatare che gli altri “avevano paura” di lui prima di conoscerlo meglio. Cari Capricorno forse dovreste guardarvi un poco di più allo specchio quando siete fuori casa: siete decisamente spaventosi quando volete!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.