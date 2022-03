Penetrazione un po’ dolorosa? Ecco come risolvere in maniera super sexy!

La penetrazione dolorosa è un grosso ostacolo al piacere sessuale, soprattutto femminile, ma c’è una soluzione che la trasforma in puro piacere!

Le cause della penetrazione dolorosa sono principalmente di natura psicologica. Se una donna non è abbastanza a proprio agio e abbastanza rilassata non riesce a provare un’eccitazione sufficiente. I muscoli vaginali rimangono contratti e la lubrificazione vaginale diventa insufficiente.

Con questo stato di cose la penetrazione finisce con il risultare assolutamente impossibile e, ovviamente, anche l’uomo perde l’entusiasmo e la tonicità necessari a portare avanti il rapporto.

Una situazione simile si può sviluppare anche durante la menopausa e soprattutto nelle fasi iniziali di questo periodo di profondi cambiamenti nel corpo femminile.

In menopausa, infatti, gli ormoni che generano l’eccitazione sessuale vengono prodotti in misura minore. Dal momento che essi sono responsabili anche della lubrificazione vaginale, è ovvio che durante la menopausa la lubrificazione della vagina diventi scarsa o insufficiente. Come si può immaginare, queste condizioni di “aridità” rendono più complessa la penetrazione, quindi bisogna prendere provvedimenti!

La soluzione (sexy) alla penetrazione dolorosa o difficile

Per molte donne in menopausa la soluzione alla penetrazione dolorosa consiste nell’assunzione di integratori ormonali in grado di sopperire ai più bassi livelli di ormoni prodotti dal corpo.

In questo modo la lubrificazione vaginale rimane stabile, rendendo la penetrazione confortevole sia per lui sia per lei.

Quando però la secchezza vaginale non dipende dalla menopausa, ma da cause fisiologiche di altro tipo, non è necessario e soprattutto non è consigliabile ricorrere a integratori ormonali.

Molto meglio utilizzare rimedi topici che possano migliorare l’esperienza sessuale per lui e per lei, come i lubrificanti ad acqua.

I lubrificanti ad acqua possono essere utilizzati anche come gel per massaggi. Sono formulati in maniera da non essere assorbiti facilmente dall’epidermide, quindi rimangono in superficie rendendo la pelle morbida, scorrevole e molto ricettiva alle carezze.

Essendo a base d’acqua e non a base d’olio non danneggiano il lattice dei preservativi, quindi possono essere degli alleati potentissimi per migliorare l’intesa fisica con il partner ma anche per aumentare l’eccitazione di entrambi.

Per farlo il consiglio è di utilizzare il gel lubrificante per eseguire un massaggio stimolante al pene e, in particolare, sulla zona del frenulo. In questo modo l’uomo riuscirà a raggiungere uno stato di eccitazione piuttosto alto prima della penetrazione. Inoltre sarà molto più facile per lui non perdere il turgore durante l’atto.

Il consiglio però è di utilizzare poche gocce di lubrificante sul pene se si ha intenzione di utilizzare il preservativo. In questo modo si eviterà che il profilattico si sfili durante i movimenti necessari alla penetrazione!

Un approccio simile potrà essere utilizzato da lui per stimolare l’unico vero responsabile di tutti i nostri tipi di orgasmo e far raggiungere alla donna alti livelli di eccitazione. Così facendo la penetrazione sarà facile, piacevole e senza controindicazioni!

Infine, una considerazione di carattere psicologico: molte coppie sono piuttosto restie a utilizzare lubrificanti e qualsiasi altro tipo di “giochino” durante i rapporti sessuali.

Tutto dipende dall’educazione che abbiamo ricevuto e dalla nostra libertà mentale quando ci dedichiamo al sesso. Nella maggior parte dei casi il rifiuto di utilizzare lubrificanti non dipende dall’esperienza ma dal pregiudizio.

Il nostro consiglio è di provare prima di dire di no! Potresti scoprire (e potreste scoprire come coppia) che i vantaggi sono molto più numerosi dei momenti di imbarazzo. La regola è solo una: proporre l’utilizzo di lubrificanti, sex toy, mascherine e altri giochi solo se la complicità della coppia sono molto alte.

Se uno dei due si dovesse sentire a disagio le cose non funzioneranno come dovrebbero e l’intera esperienza potrebbe trasformarsi in un momento spiacevole da ricordare con fastidio.

