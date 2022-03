Dolci light ma buoni? Ecco i trucchi che devi conoscere

Scopri quali sono i trucchi da mettere in atto quando prepari dei dolci light. Le astuzie che ti faranno ottenere dei dolci ottimi.

Saper preparare dei dolci light è il modo perfetto per non rinunciare al gusto quando si è a dieta o si sta cercando di mantenere il peso forma. Riuscirci, però, non è sempre facile. Si tratta dopotutto di preparazioni che spesso mancano di alcuni ingredienti preziosi e che, tra le altre cose, hanno la particolarità di donare gusto e consistenza a torte e biscotti.

Per fortuna, basta scoprire alcune piccole astuzie per cambiare le sorti delle proprie preparazioni. Ecco perché oggi ti sveleremo quali sono i trucchi da mettere in pratica quando decidi di preparare un dolce light. Trucchi che se messi a punto nel modo giusto ti consentiranno di ottenere il massimo dalle tue ricette e tutto con un risultato che amerai sia gustare che condividere con chi ami.

Dolci light: i trucchi che dovresti conoscere

Se anche tu ti sei trovata almeno una volta a dover preparare un dolce light sai già come ciò può rappresentare un ostacolo importante. Ostacolo che da oggi non sarà più un problema grazie a dei semplici trucchi che faranno la differenza.

Scopri, quindi, quali sono e inizia a dar vita a dolci che non potrai più fare a meno di mangiare e che ti aiuteranno a mantenere il peso forma anche a dieta finita.

Usare i dolcificanti giusti

Il primo nemico di ogni dieta è ovviamente lo zucchero. Questo si può sostituire con lo zucchero di canna. E se sceglierai di optare per questo avrai sicuramente un risultato simile all’originale. Il problema con i dolci light si presenta quando ti trovi ad usare i dolcificanti. Inserire quelli liquidi al posto del comune zucchero fa perdere infatti consistenza alle torte. E questo perché manca una parte solida. Per ovviare al problema si può usare dell’eritritolo o già citato zucchero di canna. Se ti servono necessariamente miele o un altro tipo di dolcificante la soluzione sta nell’aggiungere più farina.

Usare farine alternative è tra i trucchi per dolci light

Nei dolci light si usa spesso inserire farine alternative come quella di riso o quelle integrali. Se le seconde riescono comunque a lievitare, quella di riso necessita di essere tagliata con altro. In alternativa puoi montare a neve degli albumi ed incorporarli con delicatezza nell’impasto. In questo modo, oltre ad ottenere qualcosa di più proteico otterrai anche maggior volume. In tutto ciò, il consiglio è quello di non dimenticare che esistono anche le farine di ceci o di legumi. O, per sapori più neutri, quelle di Quinoa, teff e amaranto.

Saper sostituire il burro

Un altro problema del burro è quello della mancanza di parte grassa all’interno del dolce. Ciò può portare a biscotti meno golosi e a torte più secche. Per ovviare potresti provare con l’olio extra vergine d’oliva o con quello di riso, una scelta che si rivela ottima per i biscotti. In caso di torte, invece, potrai usare lo yogurt greco o la ricotta magra. In entrambi i casi otterrai un dolce light ma alto e soffice quanto basta perché sia delizioso.

Come evitare le uova

In caso di ricette che prevedono troppi rossi si può inserire l’equivalente in peso con gli albumi. Così facendo otterrai un dolce altrettanto soffice e alto. In alternativa, le uova si possono sostituire anche con della banana schiacciata o con i cachi. Entrambi riescono infatti a creare quell’effetto legante che si rivela indispensabile per tante preparazioni.

Scegliere il cioccolato giusto

La maggior parte dei dolci sono a base di cioccolato. Per renderli light basta scegliere quello fondente e con poco zucchero o usare del cacao amaro in polvere. Con questi due ingredienti si possono ottenere dolci altrettanto buoni ma meno grassi, con meno zuccheri e, ciò nonostante, particolarmente golosi.

Ora che hai appreso i cinque trucchi per preparare dei dolci light, non ti resta che metterti all’opera e dar vita a ricette così golose che ti troverai a doverle offrire anche a chi non è solito mangiare light e che tu stessa amerai mangiare sempre, inserendole tra i tanti trucchi per mantenere il peso forma.

Ricette che potrai variare nel tempo, ottenendo sempre sapori nuovi e sperimentando dolci diversie tutti particolarmente belli e buoni.