Si sono da poco spenti i riflettori nella casa del Grande Fratello Vip (che quest’anno ha visto la vittoria di Jessica Selassié) ma tutti continuano ancora a parlare della relazione tormentata tra Delia Duran e Alex Belli. Ma com’era Delia Duran prima di Alex Belli? Ecco la foto del passato che sconvolge.

Delia Duran e Alex Belli non hanno perso occasione per dare spettacolo nella casa del GF Vip. L’amore di Delia per Alex è stato più volte messo alla prova dall’evidente chimica tra il fascinoso (ex) gieffino e l’ex concorrente Soleil Sorge. Ma com’era Delia Duran prima di conoscere Alex Belli? La trasformazione della modella.

Com’era Delia Duran prima di Alex Belli

Nusat Del Valle Duran Perez, in arte Delia Duran, è originaria di Merida, in Venenzuela, città in cui è nata il 17 aprile del 1988. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata molto presto. Fin da adolescente, infatti, Delia ha preso parte a diverse telenovelas venezuelane, divenendo in seguito anche una modella.

Un’infanzia travagliata quella di Delia, che la modella ha raccontato dentro la Casa del GF Vip. Trasferitasi in Italia, Delia ha preso parte a importanti fiction in onda sulle reti Mediaset, come L’onore e il rispetto – ultimo capitolo e Furore-capitolo secondo.

La sua bellezza ha cominciato a cambiare: se prima amava indossare poco trucco e apparire più naturale possibile, con il tempo Delia si è davvero trasformata, rifacendosi il seno (fatto da lei mai confermato) e adottando uno stile da vamp super sexy.

Delia ha inoltre un matrimonio fallito alle spalle, che di sicuro non è stato rose e fiori. La modella ha infatti raccontato recentemente in TV di aver subito violenze sia fisiche che psicologiche da parte dell’ex marito. Quest’ultimo però ha dichiarato che Delia gli avrebbe rubato ben 100.000 euro. Insomma, le circostanze della rottura tra i due sono ancora poco chiare.

Nonostante la triste esperienza matrimoniale, Delia ha poi ritrovato la serenità insieme ad Alex Belli. O, almeno, temporaneamente. L’entrata di quest’ultimo nella casa del GF Vip e la presunta relazione con la bella Soleil Sorge, infatti, hanno messo messo a dura prova l’unione della coppia.

Cosa succederà tra i due ora che Delia sta per fare il suo ritorno a casa?