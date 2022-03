Non la classica ciambella, ma molto di più: il dolce di Pasqua

Ancora una volta la tradizione popolare ci regala una ricetta buonissima: il Bussolano di Mantova è una calda carezza a tavola.

Farina, zucchero, burro e uova, i quattro ingredienti alla base di molti dolci italiani. Perché questo offriva una volta la campagna e da qui nascono molte ricette della tradizione. Così è anche per il bussolano di Mantova, un dolce tipico che era preparato nel periodo di Pasqua.

In realtà questa ciambella morbida e profumata può essere cucinata e mangiata tutta l’anno. Non è difficile da preparare ed è perfetta da servire alla fine di un pasto, accompagnata da un bicchiere di vin santo o vino liquoroso, oppure per colazione o merenda. Basta una fettina per cambiare tutta la giornata.

Bussolano di Mantova, tutti gli ingredienti e la lavorazione

Quanto possiamo conservare il bussolano se avanza? Anche se ci sono le uova non serve metterlo in frigo: basta una campana di vetro, oppure un contenitore ermetico per un massimo di tre giorni.

Ingredienti:

400 g farina 00

3 uova medie + 1 tuorlo

170 g zucchero semolato

130 g burro

latte intero q.b.

1 bustina di lievito per dolci

1 limone

granella di zucchero q.b.

Preparazione:

Setacciamo la farina in una ciotola capiente, poi aggiungiamo subito le uova leggermente sbattute, lo zucchero e il burro già tagliato a dadini.

Usando la punta delle dita cominciamo ad amalgamare gli ingredienti e poi aggiungiamo il lievito, la scorza grattugiata di un limone non trattato e in po’ di latte. Quanto? Tutto quello che ci serve per ad ottenere un composto morbido ma 500 ml dovrebbero bastare.

Lavoriamo bene gli ingredienti fino a quando otteniamo un impasto liscio e omogeneo. A quel punto dobbiamo lasciarlo riposare, avvolto nella pellicola alimentare, in frigorifero per almeno 30 minuti.

Passato il tempo dell’attesa, riprendiamo l’impasto e stendiamolo su un piano di lavoro già infarinato, usando un mattarello con un matterello. Poi basterà dargli la classica forma rotonda della ciambella prima di appoggiarlo in uno stampa da ciambella largo 24 cm.

Spennelliamo la superficie con il tuorlo sbattuto e decoriamo con la granella di zucchero. Cuociamo il bussolano in forno statico preriscaldato a 180° per circa 35-40 minuti, o comunque fino a quando è dorato.

Tiriamolo fuori ma dobbiamo aspettare che sia raffreddato prima di portarlo in tavola e affettarlo, per non rovinare il risultato finale.