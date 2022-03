By

Lei è una delle dive più sensuali del cinema hollywoodiano, nota in tutto il mondo. Ma com’era la bellissima attrice prima della chirurgia? Che cambiamento!

Come spesso accade ai divi di Hollywood, anche questa notissima e molto amata attrice ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per perfezionare alcuni tratti del viso. Ecco di chi stiamo parlando.

Non è un mistero: a Hollywood si riesce a sfondare solo (o quasi) se si risponde perfettamente ai canoni estetici richiesti dalle Major. Non sorprende, quindi, che moltissimi attori e attrici di ieri e di oggi si siano rivolti a un chirurgo estetico per perfezionare anche il più piccolo lineamento del viso o particolare del corpo.

È una delle dive di Hollywood più amate: ma com’era la bellissima attrice prima della chirurgia?

Stiamo parlando della meravigliosa Scarlett Johansson, attrice bellissima e di grande talento che ha iniziato a recitare da molto giovane. Alcuni di voi la ricorderanno, ad esempio ne L’uomo che sussurrava ai cavalli, al fianco dell’icona del cinema Robert Redford.

Nata a New York, la Johansson possiede la doppia cittadinanza grazie al padre danese. Figlia della produttrice e attrice statunitense di origini ebraiche Melanie Sloan, Scarlett si è appassionata presto al mondo della recitazione.

All’età di tre anni Scarlett ha cominciato a partecipare ai primi provini per spot televisivi, non riuscendo però a farsi notare. Alla fine, con l’aiuto della madre, la giovane Scarlett è riuscita a partecipare a provini per le produzioni cinematografiche e teatrali, e all’età di otto anni finalmente è stata selezionata per la pièce teatrale Sofistry, al fianco di Ethan Hawke.

Se si guardano le foto di quando era una ragazzina si può notare un grande cambiamento con la Scarlett attuale, soprattutto nel naso. Sembra infatti che l’attrice si sia fatta fare qualche ritocchino in questa parte del viso, in modo da affinare i lineamenti. Un’operazione, si può davvero dire, eseguita alla perfezione!

Negli anni l’attrice (e cantante) ha raggiunto la notorietà con film di successo come La ragazza con l’orecchino di perla (2003), Lost in Translation – L’amore tradotto (2003) e Match Point (2005). Ha inoltre interpretato Natasha Romanoff nei film del Marvel Cinematic Universe. È molto apprezzata, inoltre, per il suo stile sempre super chic.

Il suo talento è stato largamente riconosciuto. Nel corso della sua carriera Scarlett ha ricevuto cinque candidature ai Golden Globe, quattro al Premio BAFTA e due al Premio Oscar. Nel 2011 ha vinto un Tony Award per il suo ruolo nello spettacolo Uno sguardo dal ponte. Di è inoltre distinta per le sue interpretazioni in Storia di un matrimonio (2019) e Jojo Rabbit (2019).