Test del Vero Io | Qual è la parte più vera e profonda della tua personalità?

Il test del vero io servirà a manifestare la tua personalità più vera, quella a cui dovresti rimanere sempre fedele nel corso della tua vita!

Molto spesso sentiamo ripetere che uno dei segreti per essere felici nel corso della vita è rimanere fedeli a se stessi nel bene e nel male, senza scendere a compromessi. Ma come si fa?

L’unico modo per farlo è partire dalla consapevolezza di chi siamo davvero. Soltanto conoscendo bene noi stesse possiamo proteggere il nostro vero io dagli “attacchi” della società.

Perché la società si oppone alla manifestazione della nostra personalità autentica? Perché nella società viene favorito il conformismo. Più le persone si comportano tutte alla stessa maniera più è facile prevedere il loro comportamento e, quindi, controllarle.

Ovviamente però questo non va a favore dei singoli individui, che si ritrovano perennemente “schiacciati” tra chi sono davvero e tra chi “dovrebbero” essere.

Tu sei ancora consapevole di qual è il tuo vero io oppure hai perso questa consapevolezza perché ti sei adeguata troppo ai voleri della società?

Test del Vero Io

Per eseguire questo test dovrai osservare l’immagine per alcuni secondi, prestando la massima attenzione a ogni dettaglio. Dopo qualche istante dovrai scegliere l’elemento che ti ha colpito di più e quindi leggere il profilo corrispondente.

1 – La costellazione

La costellazione può essere facilmente confusa con un piccolo stormo di uccelli che vola in cielo. Se ti sei resa subito conto che si tratta di un insieme di stelle e non di uccelli significa innanzitutto che sei un’attenta osservatrice.

Le stelle rappresentano le aspirazioni, i sogni e i desideri delle persone che le osservano. Non a caso la parola “desiderare” significa “spostare il corso delle stelle”.

Se hai scelto la costellazione significa che il tuo vero io è quello che coltiva idee e progetti, quello che ha sempre nuove idee ma soprattutto l’entusiasmo per realizzarle. Non lasciare che l’abitudine e la routine ti facciano dimenticare tutte le belle idee che affollano la tua mente!

2 – Il lupo

Il lupo è quasi completamente sovrapposto alla figura della donna. I suoi contorni sono piuttosto netti e i suoi chiaroscuri lo rendono molto visibile sullo sfondo chiaro, quindi è piuttosto facile da individuare.

Il lupo simboleggia da sempre lo spirito selvaggio degli esseri umani, quello che non si piega alle convenzioni, che agisce secondo l’istinto e che non può essere addomesticato.

Se hai scelto questo simbolo – così facile da vedere ma soprattutto da apprezzare – significa che il tuo vero io è un io “selvatico”, che cioè non ama le regole e assolutamente non ama uniformarsi al branco, al massimo lo guida.

Hai anche un carattere ribelle ed estremamente forte, che quindi difficilmente si piega alla volontà degli altri. Per rimanere fedele alla tua natura ti consigliamo di ritagliarti sempre i tuoi spazi di libertà anche all’interno della routine quotidiana.

Una vita monotona fatta soltanto di “casa – lavoro” non fa assolutamente per te e ti renderebbe infelice!

3 – La donna

La donna potrebbe essere considerata la protagonista assoluta di questa immagine. I suoi lunghi capelli sono l’elemento più colorato e più vistoso del quadro, quindi è molto facile che sia stato il volto di donna ad attirare la tua attenzione.

Se dopo averlo notato lo hai anche scelto significa però che sei una persona profondamente consapevole della propria individualità e della propria unicità.

La donna infatti racchiude all’interno della propria sagoma sia la forma del lupo sia le due farfalle, inoltre rappresenta il legame con l’elemento delle stelle, l’unico a essere separato dalle altre figure.

Hai un carattere complesso e sfaccettato, che non può essere racchiuso in una breve definizione di poche parole. Sei una persona profonda dal punto di vista emotivo e intellettivo, quindi per te a volte la vita non è semplice.

Spesso le persone pensano che tu finga di essere una persona più intelligente, più profonda, più complessa delle altre solo per darti delle arie, quindi sei spesso incompresa. Non lasciarti abbattere dal giudizio degli altri e vai dritta per la tua strada!

4 – Le farfalle

Le farfalle rappresentano da sempre la bellezza ma anche la fragilità e la fugacità della vita. Sono tra gli insetti più belli e più amati del mondo proprio in virtù di queste caratteristiche, ma sono anche associati a tutto ciò che è femminile.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo vero io si sente fragile, forse incapace di contrastare le difficoltà della vita di ogni giorno e le brutture del mondo. Sei una persona estremamente sensibile, che tende a sentire moltissimo le emozioni degli altri sulla propria pelle e a prendersi molte responsabilità, probabilmente più di quante dovrebbe.

Per queste tue caratteristiche ti senti spesso spaventata o sola, quindi tendi a nascondere questo lato così sensibile e delicato del tuo carattere, ma si tratta di una scelta sbagliata.

Ricordati che, contrariamente a quello che pensi la tua sensibilità è un enorme punto di forza, poiché ti permette di essere migliore di molte altre persone e di comprendere più facilmente e più in profondità ciò che avviene nel mondo. Non nasconderti, impara solo a difenderti!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.