Questo test svela perché state insieme: cosa vedi nell’immagine?

Il test delle motivazioni di coppia risponderà ad una domanda che siamo sicuri ti sei già fatta più di una volta: perché state insieme, veramente?

Sai benissimo che, anche nelle relazioni più romantiche e perfette, arriva un momento nel quale ci si chiede perché, dopotutto, si sta con quella persona.

Ebbene sì, anche quei tuoi amici che hanno una relazione ormai decennale ogni tanto si addormentano facendosi questa domanda: è capitato veramente a tutti!

Per quanto non ci sia niente di male nel chiedersi perché tu ed il tuo partner abbiate deciso di mettervi e di rimanere insieme, di certo non c’è nulla di male anche nello scoprire quali siano le motivazioni che si nascondono dietro il vostro rapporto.

Come fare, però? Non preoccuparti, abbiamo il test perfetto per te!

Test delle motivazioni della coppia: scopri perché tu ed il tuo partner state insieme veramente

Oggi abbiamo deciso di proporti il test delle motivazioni della coppia.

Grazie a questa immagine, che viene da un libro che si chiama Nature in cross section, scritto da Richard Orr, riusciremo a capire qualcosa di più della tua vita e della tua coppia.

Ti sembra impossibile, vero?

Eppure guardando questo disegno le persone si dividono “a metà” o quasi.

C’è chi ci vede una fragola tagliata e chi, invece, ci vede un lume od una lampada antichi, acceso e pronto ad illuminare l’ambiente circostante.

Diciamocelo: in questo caso e non come in uno degli altri test di CheDonna.it la risposta giusta potrebbe essere una. Questa è semplicemente una fragola!

La netta divisione delle risposte, però, ci ha fatto capire che questa immagine può essere utilizzata per il nostro test delle motivazioni della coppia.

Non vuoi sapere quali sono le vostre?

Allora non devi far altro che dirci che cosa hai visto per primo in questo disegno e noi ti diremo perché state insieme tu ed il tuo partner. Pronta per i responsi?

hai visto prima un lume od una luce : vedere questo simbolo non è assolutamente un cattivo auspicio. Una luce od un lume, infatti, sono entrambi sinonimi di chiarezza e verità: la luce porta con sé la possibilità di vedere la realtà per quella che è, senza tanti fronzoli o menzogne!

Per il test delle motivazioni di coppia ci sentiamo di dirti che, nel vostro rapporto, le motivazioni che vi spingono a stare insieme sono più pratiche che sentimentali o romantiche.

Ehi, questo non vuol dire che non ci sarà spazio per l’amore o per il suo ritorno! Semplicemente, in questo momento, state tenendo duro pensando al futuro o a quello che c’è stato tra di voi. Magari state affrontando un periodo di difficoltà, magari non siete in perfetta sintonia come prima ma tra di voi c’è stato (e forse ci sarà ancora) qualcosa di più importante di un periodo difficoltoso. Potrebbe valerne veramente la pena, quindi noi siamo dalla vostra parte! Almeno, però, il test delle motivazioni di coppia ci assicura che entrambi non rimarreste e non rimarrete in questo rapporto se l’amore non dovesse fare la sua apparizione presto!

: vedere questo simbolo non è assolutamente un cattivo auspicio. Una luce od un lume, infatti, sono entrambi sinonimi di chiarezza e verità: la luce porta con sé la possibilità di vedere la realtà per quella che è, senza tanti fronzoli o menzogne! Per il test delle motivazioni di coppia ci sentiamo di dirti che, nel vostro rapporto, le motivazioni che vi spingono a stare insieme sono più pratiche che sentimentali o romantiche. Ehi, questo non vuol dire che non ci sarà spazio per l’amore o per il suo ritorno! Semplicemente, in questo momento, state tenendo duro pensando al futuro o a quello che c’è stato tra di voi. Magari state affrontando un periodo di difficoltà, magari non siete in perfetta sintonia come prima ma tra di voi c’è stato (e forse ci sarà ancora) qualcosa di più importante di un periodo difficoltoso. Potrebbe valerne veramente la pena, quindi noi siamo dalla vostra parte! Almeno, però, il test delle motivazioni di coppia ci assicura che entrambi non rimarreste e non rimarrete in questo rapporto se l’amore non dovesse fare la sua apparizione presto! hai visto prima una fragola: stima ed amore, oltre che il frutto per il quale la dea Venere spreca addirittura le sue lacrime.

Vedere questo frutto, nel nostro test delle motivazioni della coppia, è sicuramente un buon auspicio! Quello che hai visto, infatti, ci rivela che tu ed il tuo partner state insieme per un puro ed incontrollato bisogno d’amore.

Ricevete e date alla stessa maniera un forte sentimento, che non nasce da altro se non da un reciproco affetto ed amore incondizionato.

Non male, non trovi? Fortunatamente, quindi, potete risparmiarvi altri test di coppia come quello del cuore spezzato o quello per scoprire se la vostra relazione è tossica.

Puoi stare sicura, quindi, che alla base del tuo rapporto c’è amore vero, stima reciproca e sentimento.

Ci sentiamo in dovere di avvertirti, però, che non sempre l’amore basta ed avanza!