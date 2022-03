Questi segni zodiacali ti faranno impazzire: non prendono decisioni!

Forse non lo sai ma potresti finire per essere uno dei cinque segni zodiacali più indecisi di tutto l’oroscopo. Ti va di leggere la classifica di oggi?

Abbiamo scoperto, grazie a stelle e pianeti, che c’è una diretta correlazione tra il segno zodiacale sotto il quale siamo nati e il nostro potere di prendere decisioni.

Eh sì, quella tua amica che non sai mai che cosa prendere a pranzo e trattiene il cameriere per lunghi ed imbarazzanti quarti d’ora e quel tizio che hai frequentato all’Università che non sapeva dirti se stavate insieme o meno potrebbero avere qualcosa in comune.

Il segno zodiacale!

Oggi abbiamo deciso di dare un’occhiata ad una classifica dell’oroscopo piuttosto particolare. Scopriremo i segni che non sono in grado di prendere decisioni e potremo, finalmente, evitare di rimanere ad aspettare che… ne prendano una!

I segni zodiacali più indecisi di tutto l’oroscopo: scopri la classifica di oggi delle stelle

Ci sono persone che sembrano patologicamente incapaci di prendere una decisione. Non lo fanno appositamente, questo è certo.

O forse sì?

La classifica di oggi dell’oroscopo ci aiuterà a capire quali sono i segni zodiacali più indecisi e, quindi, forse anche a tenercene alla larga.

Perché, diciamocelo: un conto è essere amica di un segno zodiacale tra i più indecisi dell’oroscopo visto che il risvolto peggiore potrebbe essere, per l’appunto, aspettare che decida cosa vuole quando ordinate al ristorante.

Un’altra storia è, invece, dover aspettare che il tuo partner ti faccia sapere che cosa vuole dalla vita e che cosa vuole dal vostro rapporto perché è troppo indeciso per dirti se vuole stare con te o se preferisce rimanere single!

Insomma, qualunque sia il motivo, pensiamo che conoscere la classifica dei segni zodiacali più indecisi dell’oroscopo sia fondamentale per avere un quadro più chiaro delle proprie frequentazioni.

Allora, sei pronta a scoprire le prime cinque posizioni… sperando di non essere in cima?

Cancro: quinto posto

Al quinto posto della classifica dei segni zodiacali più indecisi dell’oroscopo troviamo i nati sotto il segno del Cancro.

Chi è nato sotto questo segno è quasi sempre flagellato da un problema comportamentale piuttosto difficile da risolvere: l’insicurezza!

I Cancro sono sempre indecisi perché non riescono mai a fidarsi fino in fondo del proprio intuito o delle proprie capacità. In definitiva, quindi, neanche delle proprie scelte.

Cari Cancro, perché vi buttate giù così? Avete tante caratteristiche favolose, fidatevi di più di voi stessi!

Ariete: quarto posto

Vi sembra strano che gli Ariete siano nella classifica di oggi? Ci dispiace dirvelo ma gli Ariete non solo sono estremamente indecisi: possono essere anche un vero incubo a riguardo! Gli amici più stretti degli Ariete lo sanno: parlare con uno di loro vuol dire rassicurarlo costantemente sulle sue scelte!

Un Ariete sembra al contempo mai contento di quello che ha scelto o che fa e anche estremamente arrogante rispetto ai propri traguardi ed obiettivi.

Parlare con un Ariete è veramente difficile: vi manderanno sempre in confusione!

Bilancia: terzo posto

Per la Bilancia è difficile veramente dare seguito ad una decisione perché, ci dispiace dirlo così brutalmente, è difficile per loro sapere veramente che cosa vogliono.

Ci spieghiamo meglio: care Bilancia, è vero o non è vero che avete un bisogno quasi patologico di piacere agli altri?

Praticamente è come se voleste sempre far stare tutti a loro agio: per quanto questo sia invidiabile, però, quando portato all’estremo come fate voi finisce per diventare un atteggiamento che porta a molte complicazioni. Non ultima delle quali, care Bilancia, c’è il vostro essere completamente indecise.

A forza di soffocare i vostri sentimenti non sapete più quello che volete! Soprattutto in amore, spesso, la Bilancia è divisa a metà: da un lato non vuole fare male a nessuno, dall’altro non vuole stare con voi. Come farà a dirvi la verità? (Spoiler: non ve la dirà).

Gemelli: secondo posto

Che i Gemelli si trovino nella classifica dei segni zodiacali più indecisi dell’oroscopo era indubbio, ci stupiamo forse di non trovarli al primo posto!

Cari Gemelli, non prendetevela con l’oroscopo se vi trovate in questa classifica. Siete veramente indecisi quando volete!

I Gemelli si comportano in una maniera che, a volte, può lasciarvi veramente senza parole.

Sembra che a loro, infatti, importi poco o niente di quello che succede nella loro vita.

Prendere una decisione? E perché mai? Ai Gemelli va bene tutto, vogliono lasciarsi trascinare dalla corrente.

Questo modo di vivere (sicuramente intrigante ed interessante) finisce spesso, però, per far pagare delle conseguenze a qualcuno. E i Gemelli, spesso, non rimangono in giro troppo a lungo per pagare il conto!

I nati sotto questo segno sono estremamente indecisi ma sarete voi a doverne affrontare lo scotto: fate attenzione!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più indecisi dell’oroscopo

Cari Pesci, speriamo proprio che scoprire di essere al primo posto nella classifica dei segni zodiacali più indecisi dell’oroscopo non vi metta in difficoltà.

Purtroppo per voi sapete bene che questa è la verità e, quindi, vi invitiamo ad affrontarla con la grazia che vi contraddistingue sempre e comunque.

Non c’è niente di male (o quasi) nell’essere indecisi!

Il problema di voi Pesci, almeno secondo stelle e pianeti, è che la vostra indecisione finisce spesso per diventare un problema insormontabile, che porta a conseguenze veramente difficili. (Fortunatamente, almeno, non siete tra i segni più selvaggi dell’oroscopo… vero?).

I Pesci, infatti, spesso si fanno mettere i piedi in testa dagli altri che sono, com’è quasi scontato immaginarsi, esasperati dalla loro costante indecisione.

Chi è nato sotto il segno dei Pesci, quindi, finisce spesso per affrontare situazioni nelle quali non vorrebbe trovarsi ed il motivo è solo uno. Troppo indeciso e troppo a lungo, il Pesci non riesce a far valere la sua opinione quando serve!

Ecco, quindi, che i Pesci finiscono per rimanere fidanzati troppo a lungo (non è che sono anche tra i segni che devono essere sempre fidanzati?) o in un lavoro che detestano. Praticamente è come se gli altri prendessero decisioni per loro: cari Pesci ma non sarebbe meglio fare la voce grossa ogni tanto?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.