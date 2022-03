Come durare entrambi di più a letto: ecco i consigli da seguire

All’inizio non credevi possibile fosse un problema invece, adesso, sei alla ricerca di come durare entrambi di più a letto. Ehi, non preoccuparti: abbiamo qualche consiglio per darti una mano!

C’è un luogo comune che vorrebbe che i problemi di durata, a letto, siano appannaggio solo ed esclusivamente maschile.

Se il patriarcato e le sue malevole influenze possono avere un qualche risvolto positivo per il mondo femminile, dovrebbero essere proprio queste alcune delle sue conseguenze migliori. Sono gli uomini a dover “portare” il peso della durata di un rapporto e guai se non è “lungo” (gioco di parole non voluto, giuriamo) abbastanza!

Invece, da un po’ di tempo, ti sei resa conto che i vostri rapporti si sono accorciati e che la responsabile sei anche tu.

Aiuto, che cosa puoi fare per ritrovare l’intesa con il tuo partner ed allungare i minuti che dedicate ai rapporti intimi?

Ecco i nostri suggerimenti!

Come durare entrambi di più a letto: i consigli per allungare il tempo medio di un rapporto intimo

Dicci la verità: quante volte ti è capitato di avere un rapporto intimo con il tuo partner decisamente frettoloso?

Certo, avete le migliori intenzioni di darvi da fare in maniera propria ma non appena iniziate i preliminari saltate immediatamente alla conclusione.

No, non parliamo solo del fatto che il tuo partner magari viene immediatamente o comunque molto presto.

Anche tu hai come una “smania” di arrivare prima al rapporto “vero e proprio” (se così vogliamo chiamare la penetrazione) e non perché non riesci a stare senza di lui.

Vuoi semplicemente “farla finita” il prima possibile!

Diciamo che questa strana sensazione, che capita anche alle coppie più affiatate, prende lo spunto da una serie di circostanze.

Imbarazzo (sì, capita anche quello dopo che si sta insieme da tanto tempo), impegni, bambini che bussano alla porta e chi più ne ha più ne metta.

Insomma vi precipitate verso la fine del rapporto e, non appena entrambi avete concluso, vi rivestite di corsa e ricominciate a parlare di quello che avevate in mente fino ad un attimo prima.

Magari è la spesa oppure è il prossimo incontro insegnanti genitori. Di romanticismo (ed eccitazione) ormai non si parla praticamente più!

Abbiamo pensato, quindi, di darti qualche suggerimento su come durare entrambi di più a letto: che ne dici, potrebbero interessarti?

Cosa ti piace e cosa no

Per riuscire a durare di più entrambi a letto dovete imparare anche entrambi cosa vi piace e che cosa no. Poi, ancora di più, dovete imparare cosa piace e che cosa non piace all’altro!

Capiamoci bene: in una relazione seria e duratura, probabilmente, avrete la sensazione di conoscervi ormai a memoria, vero?

Eppure la realtà dei fatti è che i nostri gusti (anche sessuali) si evolvono e cambiano nel tempo. Per sapere cosa vi piace o che cosa volete provare in questo momento, quindi, il primo consiglio che ti diamo per durare entrambi di più a letto è… usare

L’amico che non ti aspetti: il preservativo

Ebbene sì, anche usare il preservativo è non solo fondamentale ma utilissimo per ritardare la fine del rapporto!

Spesso, infatti, sentiamo la solita solfa riguardo questo dispositivo di contraccezione (l’unico, lo ricordiamo, che protegge dalle malattie sessualmente trasmettibili): “Ma non sento niente con il preservativo!”.

A parte che, con ogni probabilità, questo non è vero ma sappiate che esistono numerosi tipi di preservativi in commercio che potete sperimentare insieme.

Il preservativo, però, aiuterà entrambi ad avere un rapporto più “liscio” (in tutti i sensi) ed anche ad allungare la media dei minuti del vostro rapporto.

Meglio di così!

Imparate a cambiare la vostra prospettiva

Ebbene sì, anche avere sempre in mente l’orgasmo e la fine del rapporto è assolutamente deleterio per i rapporti e per la loro durata!

Se volete sapere come durare entrambi di più a letto noi vi consigliamo di concentrarvi prevalentemente su… tutt’altro!

Prendete il rapporto intimo come un vero e proprio laboratorio e… sperimentate!

Che cosa potrebbe piacere al vostro partner? Provate a fare questo o provate a fare quest’altro, sbizzarritevi con la fantasia e concentratevi, principalmente, sul vostro compagno.

Ovviamente, dopo averlo fatto raggiungere il paradiso, sarà il vostro turno: non lasciatevi in “attesa”!

Questa modalità e cambio di prospettiva aiutano enormemente a far durare il rapporto di più: invece di preoccuparsi dell’arrivo, si torna a divertirsi… “nel mentre”!

Come durare entrambi di più a letto grazie alla ginnastica

No, non vogliamo consigliarti gli esercizi della ginnastica Kegel anche se potete farli entrambi e sono comunque un ottimo aiuto dentro e fuori dal letto o l’allenamento del muscolo dell’orgasmo.

Ti consigliamo proprio di iniziare a fare ginnastica mirata per… i rapporti intimi!

Provate ad esercitarvi insieme, facendo una serie di piccoli allenamenti mirati.

Tante volte i rapporti intimi durano poco perché siamo veramente fuori forma o perché, non allenandoci, non abbiamo lo giusto “spazio mentale”!

Se il vostro obiettivo è quello di mantenere una resistenza ed una durata più ampie di quelle che avete ora, un poco di esercizio fisico è fondamentale!

(E non avete scuse: bastano veramente quindici minuti al giorno. Provare per credere!)

Prendete un appuntamento speciale

Potrà non sembrarti all’altezza di uno dei consigli sul sesso di Victoria Beckham, che trovi in questo articolo, ma ti assicuriamo che prendere un “appuntamento speciale” è fondamentale per la vostra routine!

Se volete durare di più entrambi in camera da letto dovete imparare anche ad entrare nel giusto spazio mentale.

Ci deve essere un’ora o più che dedicate solo ed esclusivamente a quello! Non può esserci la cena sul fuoco, i bambini da mettere a letto oppure una scadenza di lavoro che interferisce con il rapporto.

Ovviamente prendere un appuntamento è solo uno dei tanti passi che potete fare per riuscire a raggiungere nuovamente rapporti intimi duraturi.

Pensateci bene, però: sapendo di avere a disposizione una o due ore solo per quello potete usare tutto quel tempo per bene! Via i cellulari, via le distrazioni e… via i vestiti!