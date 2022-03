Ecco i cibi da evitare nella dieta per non soffrire di flatulenza

By

Se soffri di meteorismo ecco i cibi da evitare per non soffrire di flatulenza: scopriamo cosa è meglio non mangiare.

Quando il cibo non viene digerito nella maniera opportuna nel colon si genera un’eccessiva produzione di gas intestinali che generano gonfiore addominale, dolori alla pancia fino a sfociare nella flatulenza.

Essa consiste nell’emissione di questi gas intestinali prodotti dalla fermentazione del cibo nel colon e le cause possono essere molteplici. Alle volte è colpa dello stress o di farmaci introdotti anche se il linea generale spesso sono provocati dagli alimenti che introduciamo.

Scopriamo allora i cibi da evitare nella dieta per non soffrire del fastidioso e imbarazzante disturbo della flatulenza che spesso si accompagna anche al meteorismo che può diventare anche doloroso con la distensione addominale, specie se i gas non riescono a trovare sfogo.

Contro la flatulenza ecco i cibi da evitare

Dietro al fenomeno fastidioso della flatulenza si possono nascondere diversi disturbi. Tra le patologie che si manifestano con questi sintomi possiamo trovare le allergie alimentari, la celiachia, la colite, intolleranze varie, sindrome del colon irritabile e altre malattie più o meno gravi.

Per sgomberare il campo dai dubbi è sempre bene consultare un medico in presenza di sintomi continui e ricorrenti che non trovano sollievo con blandi rimedi ma che si reiterano nel tempo.

Detto ciò tra le cause che spesso generano il fenomeno della flatulenza c’è l’introduzione di alcuni cibi che provocano questi fastidiosi gas intestinali. Scopriamo quali sono così da evitare di consumarne in quantità eccessiva ed eventualmente confrontandosi con il proprio medico di fiducia.

1) Latticini e prodotti caseari. Sono sempre di più le persone intolleranti al lattosio. Ecco perché se non viene ben digerito può essere la causa di meteorismo e flatulenza fino a sfociare a fenomeni di diarrea.

2) Verdure crucifere. Per intendersi le Brassicacee ovvero tutte quelle che fanno parte della famiglia dei cavoli se si soffre di flatulenza andrebbero evitate. Dal cavolfiore alla verza, passando per i broccoli o i cavoletti di Bruxelles e così via. Nonostante siano verdure dalle innumerevoli sostanze benefiche è bene non abusarne se soffrite di tali disturbi o quantomeno confrontarsi con un nutrizionista.

3) Legumi. Stesso discorso vale per i legumi e soprattutto per i fagioli. Essi oltre alle fibre, contengono degli zuccheri difficili da digerire alimentando i batteri nell’intestino.

4) Bibite gassate. Il gas che contengono tali bevande, ma anche l’acqua gassata provocano gas nell’intestino che poi inevitabilmente deve essere espulso.

5) Frutta in gran quantità. Consumare la frutta fa bene ma esagerando si può incorrere nell’eccessiva produzione di gas intestinali. La frutta infatti contiene zuccheri e quando sono ingeriti in quantità eccessive non vengono smaltiti del tutto. Restando nell’intestino alimentano i batteri che causano i gas.

6) Gomma da masticare. Esse contengono alcuni zuccheri non facili da digerire e alimentano la flora batterica facendo aumentare la produzione di gas intestinali e causando fastidiosi gonfiori addominali.