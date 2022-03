La showgirl Carmen Di Pietro non ha mai nascosto di aver ricorso all’aiuto della chirurgia estetica per fare alcuni ritocchini. Ecco la sua trasformazione negli anni

Carmen Di Pietro è un volto noto della televisione italiana. La soubrette ex moglie del giornalista Sandro Paternostro rivela di aver fatto ricorso al chirurgo plastico per migliorare il suo aspetto estetico.

Su Striscia la Notizia le parti del corpo attenzionate erano state il seno e le labbra, ma è la stessa Carmen Di Pietro a confessare di aver ritoccato altre parti. Già in una lontana intervista nel 1996, anno in cui era ancora sposata con il giornalista Sandro Paternostro da cui si è poi separata, la Di Pietro aveva confessato alla rivista di Gossip ‘Gente’:

“Dall’ombelico in su mi sono tutta rifatta. Il chirurgo è intervenuto sulle mie labbra, sugli zigomi, sul naso e sul seno, trasformandomi in una donna completamente diversa dalla ragazza di provincia, carina, ma niente di più, che ero stata fino ai 18 anni’”.

Carmen Di Pietro, modella, showgirl e conduttrice radiofonica, presenza fissa di reality e trasmissioni di ogni tipo, Carmen Tonto da Potenza, in arte Carmen Di Pietro, 56 anni, è come appare: schietta, impossibile da non notare, autoironica e…coraggiosa.

Ha raggiunto la notorietà all’inizio degli anni ’90 grazie a Gianni Ippoliti e al programma in Le sfumature di Ippoliti e in Spazio Ippoliti.

E’ entrata a far parte del gossip italiano a partire dal suo matrimonio nel 1998 con il 76enne Sandro Paternostro, icona del giornalismo italiano. Il matrimonio è stato oggetto di molte critiche, a causa dell’enorme differenza di età tra i due: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33. Inoltre, nella sua vita privata Carmen ha avuto relazioni con Diego Armando Maradona e Sylvester Stallone.

Dal 2001 al 2002 l’abbiamo vista come opinionista nel programma La vita in diretta su Rai 1. Ha inoltre ricoperto lo stesso ruolo a L’Italia sul 2. Dal 2004 al 2007 ha preso parte ai programmi di Teo Mammucari Libero e Distraction. Nel 2004 ha inoltre partecipato al reality L’Isola dei famosi.

Recentemente, una notizia che l’ha vista come protagonista è quella dello scoppio del seno mentre era in aereo. A RTL 102.5 News è recentemente tornata su quell’episodio che la rese celebre. «Ero diretta a Madrid», racconta, «perché in quel periodo lavoravo molto in Spagna. Ad un certo punto un rumore e sono corsa nel bagno dell’aereo. Mi sono resa conto subito che qualcosa era accaduto. Era scoppiata la protesi, forse per la pressione sull’aereo!».

Prossimamente la vedremo in TV all’Isola dei Famosi insieme al figlio.