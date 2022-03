Lui o lei? Quello che vedi svela di cosa si nutre la tua energia femminile

Il test dell’energia femminile ci svela di che cosa si nutre la tua: credi di essere pronta a scoprirlo? Allora prova subito questo test della personalità!

Credi di sapere veramente da che cosa nasca la tua energia femminile?

Tutte (anzi, tutti dovremmo dire) abbiamo diversi tipi di energia che ci danno forza e ci permettono di vivere in una maniera o nell’altra.

Dipende solo da quale decidiamo di far prevalere sugli altri: è lì che si nasconde il “segreto” della nostra vita!

A volte c’è bisogno di capire prima da che cosa siamo controllati per capire poi come fare a liberarcene o a farla fruttare nella maniera che vogliamo.

Il test della personalità di oggi è qui per farti capire meglio a che cosa fai riferimento nella tua vita personale. Sei pronta per scoprirlo?

Test dell’energia femminile: dicci cosa vedi nel quadro per scoprire di che cosa si nutre la tua

Sei sicuro di sapere che cosa dai “in pasto” alla tua energia femminile?

Oggi abbiamo deciso di scoprirlo insieme a te, grazie ad un test della personalità che cerca di esplorare l’interno della tua anima.

Ovviamente, per fare questo, ci affideremo al tuo subconscio e, per questo motivo, abbiamo deciso di proporti la visione di un quadro.

Come al solito, su CheDonna.it l’immagine che vedi… non è un’immagine qualunque!

Il dipinto che abbiamo scelto oggi è stato realizzato dall’artista visiva Elena Moskaleva e rappresenta una “coppia” piuttosto particolare.

Non vogliamo influenzarti in nessuna maniera prima di chiederti: che cosa hai visto per primo nel disegno?

Se guardi bene, infatti, ti renderai conto che questa immagine ha due soggetti sapientemente amalgamati gli uni con gli altri.

Che cosa hai visto tu per primo? Il nostro test dell’energia femminile ci aiuterà a capire da che cosa trae forza la tua.

Devi solo dirci se hai visto una donna oppure un uomo: chissà che tu abbia notato solo uno dei soggetti e stia realizzando solo ora che c’è anche qualcun altro nel disegno?

Adesso, pensa bene a quale è stata la tua prima impressione: scopriamo insieme che cosa ci dice di te il nostro test dell’energia femminile!

hai visto il volto di un uomo : chiarezza, consapevolezza e staticità. Il test dell’energia femminile ci rivela di te che le tue caratteristiche prendono spunto da questi tre tratti caratteriali.

Sei una persona che non ha paura di guardare gli altri in faccia, che si prende sempre le sue responsabilità e che vive una vita senza paura e senza rimorsi.

Questo non vuol dire che non sbagli mai o che non ti capita di farti prendere dall’ira: purtroppo anche tu ti fai prendere dalle situazioni e, a volte, ti comporti in una maniera che non ti piace.

Fortunatamente per te, però, la tua energia femminile prende forza da una grande forza morale, che ti permette di rimanere ancorata ai tuoi principi.

Inoltre sei in grado di parlare con grande chiarezza e sei obiettiva e concreta quando devi giudicare o valutare i tuoi stessi atteggiamenti!

: chiarezza, consapevolezza e staticità. Il test dell’energia femminile ci rivela di te che le tue caratteristiche prendono spunto da questi tre tratti caratteriali. Sei una persona che non ha paura di guardare gli altri in faccia, che si prende sempre le sue responsabilità e che vive una vita senza paura e senza rimorsi. Questo non vuol dire che non sbagli mai o che non ti capita di farti prendere dall’ira: purtroppo anche tu ti fai prendere dalle situazioni e, a volte, ti comporti in una maniera che non ti piace. Fortunatamente per te, però, la tua energia femminile prende forza da una grande forza morale, che ti permette di rimanere ancorata ai tuoi principi. Inoltre sei in grado di parlare con grande chiarezza e sei obiettiva e concreta quando devi giudicare o valutare i tuoi stessi atteggiamenti! hai visto il volto di una donna: mistero, invisibilità, impossibilità di sondare. Queste potrebbero sembrarti parole senza senso (tranquilla, non lo sono) ma la tua energia femminile prende forza proprio da loro!

Queste qualità sono quelle che contribuiscono alle fondamenta della tua vera essenza femminile.

Forse non sai ancora che il tuo modo di fare è visto in maniera particolarmente “criptica” dagli altri. Le persone sono al contempo sia affascinate che disturbate da te. Il motivo è che, probabilmente, non condividi troppo della tua vita e di sicuro non con tante persone! Ti consigliamo anche il nostro test dei chakra bloccati: in questa maniera capirai se hai dei “problemi” irrisolti!

Sei riservata ma non solitaria, misteriosa ma impossibile da dimenticare e assolutamente in grado di controllare le tue emozioni. Se senti un problema con queste caratteristiche, forse dovresti provare il test dei numeri angelici tripli: potrebbe aiutarti a capire che cosa c’è che non va!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.