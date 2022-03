Test: quali sono le tue debolezze in amore? Osserva l’immagine e scoprile

By

Osservando questa immagine cosa hai notato per prima? quello che vedi per primo rivela le tue debolezze in amore.

Questo test ti rivelerà le tue debolezze in amore. Fare il test è molto semplice, basta osservare l’immagine e dire cosa hai visto prima per poi leggere il profilo corrispondente alla tua scelta.

L’immagine del test di oggi è stata realizzata mediante una sovrapposizione di immagini diverse. Ognuno di noi noterà alcuni elementi prima di altri e questa percezione è ciò che questo test tenterà di analizzare per fornire una descrizione della personalità di chi lo fa.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò cosa temi in amore

Questi test non forniscono una diagnosi clinica ma sono solo un mezzo per aiutarci a condurre una analisi introspettiva che ci aiuti a comprendere meglio noi stessi.

Risultato del test

Se hai visto una donna in maschera

Se osservando l’immagine hai notato una donna con una maschera sul volto significa che in amore ti attrae il gioco di seduzione che nasce dal desiderio della conquista. Ti piace cacciare e provare il brivido della conquista, Quello che temi in amore è la monogamia nel senso più triste del termine.

Potresti anche dedicare la tua vita ad una sola persona l’importante è che il rapporto si trasformi ogni giorno e non diventi mai scontato e routinario.

Se hai visto la coppia innamorata

Se hai visto la coppia che si abbraccia ciò che ti piace di più dell’amore è quel senso di esclusività e protezione che si dedicano due persone che si scelgono in nome di questo sentimento. Mentre molte persone amano essere single e collezionare avventure, tu ami creare qualcosa di speciale e costruire una vita con qualcuno che ami. Quello che temi di più in amore è non avere la sicurezza che il vostro rapporto sia saldo e duraturo.

Se hai visto la barca vuota

Qualcuno in questa immagine ha visto prima una barca vuota. Se anche tu l’hai vista significa che ciò che ti piace dell’amore è la sensazione dell’ignoto. Quando si inizia una relazione non si ha idea di cosa accadrà e a cosa si va incontro. E’ tutto nuovo e imprevedibile e mentre alcune persone si sentono spaventate da questa novità, altre come te ne assaporano il gusto.

La cosa che temi di più in amore è che dietro il fascino dell’ignoto si celi una persona deludente e non incredibilmente attraente come ti saresti aspettato giudicando i sentimenti che ti aveva suscitato.

Se hai visto il barcaiolo

Infine alcune persone hanno visto il barcaiolo in lontananza. Se questo è il tuo caso significa che la cosa più affascinante dell’innamorarsi per te è perdere la testa, avere le farfalle nello stomaco e non capire più niente. Ogni momento trascorso con la persona amata è pieno di bellissime emozioni.

LA cosa che temi di più in amore è non trovare una persona che ti completi, che ti faccia vivere questo sentimento come se fosse un sogno. Una persona in grado di supportarti e sostenerti tutta la vita.