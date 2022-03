Test dell’Abito da Sposa | Cosa cerchi in un matrimonio felice?

Con il test dell’abito da sposa scopriremo di cosa hai bisogno per avere un matrimonio davvero felice. Non sarà una risposta banale!

L’abito da sposa che una donna sceglie per il proprio giorno più bello è un simbolo importante, in grado di rappresentare con precisione come si aspetta che sia il suo matrimonio.

Il vestito del giorno più bello, quindi, non indica soltanto la personalità della sposa, ma anche le aspirazioni della sposa, i suoi desideri ma soprattutto le sue speranze per l’unione che sta per celebrare o che è appena stata celebrata.

Ovviamente, come tutto ciò che riguarda la moda, anche gli abiti da sposa risentono delle tendenze e dello scorrere del tempo. A parte le mode momentanee, però, una sposa è sempre in grado di scegliere l’abito che si addice di più alla sua personalità e ai suoi sogni.

E tu? Quale vestito hai scelto (o quale sceglieresti) per il tuo matrimonio?

Test dell’Abito da Sposa

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere l’abito dal quale ti senti più rappresentata. Non è importante che l’abito sia esattamente identico a quello che hai indossato o a quello che indosseresti: deve dare un’idea generale e trasmetterti una sensazione positiva!

1 – Abito moderno



Questo tipo di abito è una perfetta combinazione tra uno stile classico e uno più moderno ed essenziale.

La gonna si mantiene estremamente ampia e il punto vita è molto aderente, in maniera da creare una proporzione molto femminile tra le vita e i fianchi.

Il taglio a cuore della scollatura è l’unico elemento particolare del modello ma non si impone all’attenzione in maniera esagerata o eccentrica.

Se hai scelto questo abito significa che sei una ragazza moderna e al passo con i tempi. Non sopporti tutte le “pesantezze” formali che in genere accompagnano la cerimonia di un matrimonio e il matrimonio stesso.

Credi che all’interno di un matrimonio ognuno debba ricoprire il ruolo che gli si addice di più e che ognuno degli sposi debba collaborare attivamente a mandare avanti la famiglia sotto ogni aspetto, dalla spesa alla cucina fino alla gestione della casa e dei figli.

Per essere felice nel tuo matrimonio hai bisogno di parità, cioè di avere nel tuo compagno non solo un marito ma anche (e soprattutto) un amico e un alleato.

2 – Abito classico

Quest’abito è sicuramente il modello più tradizionale in assoluto. Rispetta infatti la regola secondo la quale la scollatura di una sposa dev’essere poco profonda e le braccia coperte.

La gonna è ampia, ma non estremamente gonfia, quindi trasmette l’idea di una sposa elegantissima e modesta, che non cerca in alcun modo di essere appariscente, anche se sa che si troverà al centro dell’attenzione per tutto il giorno della cerimonia.

Se pensi che questo sia l’abito che più rappresenta il tuo carattere e la tua idea di matrimonio significa che sei una persona molto tradizionalista e senza troppi grilli per la testa. Pensi che il matrimonio sia un giuramento da rispettare con serietà e massimo impegno, senza lasciarsi “distrarre” dalle tentazioni della società.

Sei una persona estremamente affidabile e, per questo motivo, hai bisogno della stessa serietà e della stessa affidabilità da parte del tuo compagno. Solo in questo modo ti sentirai davvero felice e appagata all’interno del tuo matrimonio.

3 – Abito retrò

Un abito retrò, cioè delle linee molto ampie e romantiche e dalle molte decorazioni, è il sogno di ogni bambina.

In anni recenti questo tipo di abito viene scelto sempre più raramente dalle donne prossime all’altre, tutta via mantiene inalterato il suo fascino di altri tempi.

Quest’abito si ricollega direttamente all’immaginario del “matrimonio da favola” e del “vissero tutti felici e contenti”. Inutile dire che, se hai scelto quest’abito, in particolare, sei una persona estremamente legata all’idea romantica di matrimonio, che cioè ha bisogno di vivere un rapporto d’amore assoluto.

Ti diamo solo un consiglio: cerca di non mettere il sogno più in alto della realtà. I matrimoni all’interno dei quali tutti vissero per sempre felici e contenti sono piuttosto rari, per non dire rarissimi. Se qualcosa ti rende infelice cerca di lavorare per cambiare le cose e non di fingere che tutto vada bene comunque!

4 – Abito a sirena

Un abito da sposa a sirena è sicuramente l’abito da sposa più sensuale che si possa scegliere di indossare. Quest’abito infatti assomiglia molto più a un abito da sera che a un abito da sposa.

La sua caratteristica principale consiste nel mettere in risalto ogni curva del corpo femminile dando alla figura sinuosità, armonia e grazia.

Se hai scelto quest’abito significa che sei una donna dalla grande personalità, che ha una grande fiducia in se stessa e che ama ricevere l’attenzione delle persone che le circondano.

Senti la necessità di esprimere la tua personalità in ogni occasione e anche di sentirti accettata per quello che sei davvero. Per questi motivi ciò che ti renderà felice nel matrimonio è avere accanto qualcuno che ti permetterà di esprimerti e di risplendere sempre, senza tentare di metterti in secondo piano.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.