Impossibile domarli: questi segni zodiacali sono dei veri selvaggi!

No, non hanno aperto le gabbie allo zoo e non siamo dentro Jumanji. Quello che senti è il rumore che fanno i segni zodiacali più selvaggi!

La parola selvaggio è spesso usata come un insulto. Un selvaggio è qualcuno che non conosce le regole del vivere civile e che viene, generalmente, guardato dall’alto in basso.

Selvaggio, però, può voler dire anche tante altre cose: libero, spensierato, in connessione con la natura e con la vita.

Chissà che nella classifica di oggi dell’oroscopo non ci capiterà di incontrare esemplari di entrambi i tipi?

Oggi, infatti, abbiamo deciso di “aprire le gabbie” dello zoo dell’oroscopo: chissà chi o cosa abbiamo liberato!

I segni zodiacali più selvaggi dell’oroscopo: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi

Quante volte tua mamma ti ha intimato di mettere giù i gomiti dal tavolo quando mangi, pena la possibilità di passare per un vero selvaggio?

E, ancora, quante altre volte tu hai pensato che quel bambino al parco giochi, che correva urlando a squarciagola ed inseguendo gli altri bambini con una spada di plastica, fosse un vero e proprio selvaggio?

La lista potrebbe andare avanti all’infinito. Tra ex fidanzati incapaci di grugnire anche solo un grazie, dipendenti delle Poste scontrosi ed amici che lasciano lo sportello del tuo frigo aperto dopo averci grufolato dentro di persone selvagge ne conosci in abbondanza, non è vero?

Oggi abbiamo deciso di svelarti la classifica dei segni zodiacali più selvaggi secondo stelle e pianeti per avere un’idea di con chi hai a che fare quando ti approcci ad uno di loro.

Obiettivamente è sempre meglio sapere se la persona che hai davanti è un essere civile oppure un vero e proprio… selvaggio venuto dalla giungla!

Lo abbiamo detto prima: selvaggio non vuol dire solo maleducato ma anche libero, spontaneo e, forse, anche felice o più felice di noialtri civilizzati.

Allora, pronta a scoprire da che parte stai?

Sagittario: quinto posto

Se i Sagittario si comportassero sempre come vogliono non avremmo dubbi: sarebbero loro al primo posto della classifica dei segni zodiacali più selvaggi di tutto l’oroscopo!

Chi è nato sotto questo segno è una persona che vorrebbe essere il più libera possibile e che, quindi, rischia spesso di passare per un vero e proprio “selvaggio”.

Ai Sagittario non importa del giudizio degli altri o del fatto che ci siano delle “tappe” o delle regole da seguire nella vita. Per i Sagittario la vita è veramente troppo breve per essere vissuta come vogliono gli altri! Un Sagittario vi stupirà sempre e potreste essere sempre quasi pronti a giudicarlo duramente per il suo stile di vita. In realtà, forse, sotto sotto siete anche invidiosi della sua totale mancanza di regole, responsabilità e paure!

Scorpione: quarto posto

Anche gli Scorpione sono persone particolarmente selvagge anche se, spesso, non lo danno molto a vedere.

Certo, quando sono a lavoro gli Scorpione sono businessman e businesswoman di assoluto rispetto: non si fanno mancare niente e sono dei leader praticamente naturali!

Proprio per questo motivo, quindi, gli Scorpione sono anche persone particolarmente capaci di far emergere un prepotente lato selvaggio quando non sono a lavoro.

Impossibile (o quasi) tenergli testa quando hanno deciso di divertirsi o di scatenarsi! Tutta la loro compostezza ed educazione trasforma gli Scorpione in uno dei segni più selvaggi dello zodiaco!

Capricorno: terzo posto

I Capricorno selvaggi? Anche se non vi sembra possibile vi assicuriamo che è la realtà: un Capricorno non è il posato imprenditore che vi vorrebbe far credere lui!

Cari Capricorno, perdonateci se vi diciamo la verità ma sapete benissimo di poter essere particolarmente selvaggi quando volete.

Siete persone che non si curano troppo degli altri e dei loro sentimenti: quale definizione calza meglio per un selvaggio vero e proprio?

I Capricorno sono persone che prima agiscono e poi si fanno domande o chiedono scusa. Con loro la vita è divertente ma sempre veramente molto avventurosa!

Leone: secondo posto

Cari Leone, sapevamo benissimo che in qualità di Leone (di nome e di fatto) vi aspettavate di essere i re e le regine della giungla (o dell’oroscopo).

Invece siete solo al secondo posto della nostra classifica di oggi dei segni zodiacali più selvaggi di tutti: c’è qualcuno che è più inselvatichito di voi!

I Leone sono veramente ed ovviamente un segno molto selvaggio. Non è solo il fatto che si chiamano come il re della foresta ma tutto il loro atteggiamento!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è generalmente una persona particolarmente libera ed indipendente, che non vuole sottostare alle regole di nessuno.

I Leone si creano le proprie regole e questo, agli occhi degli altri, può essere visto come decisamente selvaggio!

Ai Leone, poi, non importa dover far parte di un branco (anche se ci tengono particolarmente). Sono veramente fiere selvatiche, capaci di ruggire in maniera talmente forte da farvi tremare. I Leone si possono solo invidiare: la loro grinta e la loro spontaneità nel vivere la vita fanno di loro delle “bestie”… ma libere!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più selvaggi dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Gemelli, siete voi i re e le regine del “selvaggio” oroscopo. La vostra prima posizione nella classifica di oggi ci conferma un trend che sapete benissimo essere ormai il vostro. Siete persone decisamente troppo libere per essere “inscatolate” o per comportarvi come tutti gli altri!

I Gemelli sono persone particolarmente libere, che hanno bisogno della libertà di una savana per poter correre, sfogarsi ed esprimersi.

Vorremmo che questa frase fosse solo una metafora però ai Gemelli serve letteralmente e concretamente spazio. Sono veramente “selvaggi”! (E non delicati, come questi segni zodiacali).

Ai Gemelli piace vivere avventure, liberi da legami o da legacci che li costringono a restare a casa, vivere come tutti gli altri e dare attenzione anche a tutti gli altri. (Chissà che non siano anche nella classifica dei segni zodiacali dal cuore di pietra?).

Lasciate libero un Gemelli, cercare di tenerlo in casa sarebbe come cercare di tenere un leopardo in salotto. Sappiate che con i Gemelli potete sfogarvi e correre liberamente insieme a loro: ne saranno assolutamente felici! Non forzatevi, però: la differenza tra un selvaggio vero ed uno costruito si vede!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.