La vita della Regina è cambiata per sempre: prima o poi doveva succedere

La Regina Elisabetta sta male: è quello che si teme nel Regno Unito da diversi mesi ma, ormai, è quasi una certezza. Cosa accade e Windsor?

La Regina Elisabetta compirà 96 anni il prossimo 21 Aprile. La monarca inglese ha sempre goduto di ottima salute, grande lucidità mentale ma soprattutto di una volontà di ferro. Ultimamente però le cose non si stanno mettendo benissimo.

Da quando il Principe Filippo è passato a miglior vita, ormai un anno fa, sembra che le condizioni fisiche della Regina Elisabetta siano peggiorate a vista d’occhio.

In particolare, per la prima volta dall’inizio del suo Regno, Elisabetta si è mostrata in diverse occasioni con un bastone.

In passato era già capitato in realtà, ma si era trattato di episodi isolati. Negli ultimi mesi invece Elisabetta ha usato il bastone in diverse occasioni, non apparendo praticamente mai in pubblico senza un appoggio per camminare.

Tutto pare che sia nato da uno stiramento alla schiena, quindi un problema muscolare di lieve entità che però, a causa dell’età della Regina, tarda a guarire.

Dopo un breve periodo di speranza, durante il quale Elisabetta aveva continuato a svolgere i suoi “compiti leggeri” usando Zoom per connettersi con il resto del mondo, le ultime notizie sembrano definire un cambiamento epocale nella vita della Regina.

La salute della Regina Elisabetta è compromessa per sempre?

Il 2022 è un anno davvero speciale per Elisabetta II: quest’anno si celebra infatti il suo Giubileo di Platino, cioè i “primi 70 anni” della Regina sul trono. Sono stati organizzati moltissimi eventi ma, se continua così, Elisabetta potrebbe essere costretta a rinunciare a molti di essi.

Come si può facilmente immaginare la cosa non fa per niente piacere ad Elisabetta che, però, non ha potuto far altro che accettare l’evidenza seguendo gli ordini dei dottori.

Pare infatti che già da tempo Elisabetta ha dovuto rinunciare a portare fuori i cani a passeggio. Il divieto è stato imposto dal medico della Regina almeno sei mesi fa ma pare, ormai, che il divieto sia diventato permanente.

Elisabetta ha sempre adorato passeggiare con i suoi cani per il parco di Windsor e passare più tempo possibile all’aria aperta, tuttavia oggi è troppo fragile per passeggiare sui terreni accidentati della campagna inglese.

Pare inoltre che i suoi assistenti le abbiano proposto di andare in giro per il parco sulla sedia a rotelle e che la Regina abbia opposto un fermo rifiuto. Pur di non utilizzare la carrozzina Elisabetta ha deciso di rinunciare alle sue abituali uscite nel parco.

Possiamo immaginare che, per lo stesso motivo, la Regina sia stata costretta a rinunciare alle celebrazioni del Commonwealth Day. Si tratta di una giornata in cui si festeggia il Commonwealth delle nazioni di cui la Regina è il capo. I Paesi del Commonwealth, che un tempo facevano parte dell’impero britannico, sono rimasti in strettissimi e pacifici rapporti con il Regno Unito e molti di essi hanno ancora Elisabetta II come Capo di Stato.

Con il tempo alcuni di questi Paesi sono usciti dal Commonwealth e hanno eletto un proprio Capo di Stato (è successo di recente a Barbados, l’isola Rihanna è stata preferita alla Regina Elisabetta!) ma tutti rimangono molto legati a Sua Maestà.

Dal canto suo la Regina non manca mai di essere presente al Commonwealth Day ma quest’anno sarà sostituita da Carlo. Probabilmente anche in questo caso era stato proposto a Elisabetta II di partecipare in carrozzina ed è molto facile immaginare la Regina che, di nuovo, rifiuta fermamente questa possibilità.

È molto probabile che la Regina stia risparmiando le forze per la messa di commemorazione di Filippo, che si terrà a un anno esatto dalla morte dell’amatissimo marito, cioè il 29 di Marzo.

Come si può immaginare, la Regina farà di tutto per essere presente durante la messa, anche senza partecipare alle altre cerimonie previste per allora.

Comunque vadano le cose, però, è certo che la Regina Elisabetta sia stata schiacciata dal peso degli anni e dei dolori di questi ultimi mesi. Molto probabilmente non la vedremo mai più in pubblico con la stessa energia e la stessa disinvoltura di un tempo.

