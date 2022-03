Crema al limone super gustosa? Ecco i trucchi che la renderanno perfetta

Scopri quali sono i trucchi per ottenere una crema al limone soffice e ricca di gusto.

La crema al limone è una delle preparazioni base della pasticceria. Presente in tantissimi dolci è in grado di donar loro freschezza e sapore. Per far sì che sia davvero buona, voluttuosa e piacevole al palato come ci aspetta, seguire la sola ricetta può però non essere abbastanza.

Si tratta infatti di una di quelle preparazioni per cui anche i più piccoli errori possono fare la differenza. Per fortuna esistono dei trucchi che se messi in atto al momento giusto sono in grado di darci una spinta in positivo. Ecco, quindi, quali dovresti annotare e mettere sempre in pratica per poter ottenere la crema dei tuoi sogni.

I trucchi da mettere sempre in atto quando prepari la crema al limone

Se la crema al limone rientra tra le tue preparazioni preferite, ti sarai sicuramente già accorta di come il risultato finale sia spesso diverso. Questo, infatti, può cambiare in base ai fattori più impensabili e imprevedibili. Si tratta dopotutto di un dolce così delicato che prevederne il risultato non è sempre semplice.

Per far fronte a questo problema, ci sono però alcuni trucchi che potranno aiutarti portandoti a realizzare una crema sempre di alto livello. Una di quelle da presentare con orgoglio ai propri ospiti.

Trattarla come una crema pasticcera

Spesso non ci si fa caso ma la crema al limone è una vera e propria crema pasticcera. L’unica differenza è che alla fine della preparazione apparirà più gialla e avrà un piacevole aroma di limone. Questo significa che non va trattata come una normalissima crema ma come la regina in assoluto che, in quest’occasione, indosserà un abito nuovo che è appunto il sapore di limone. Le accortezze e la concentrazione sono quindi d’obbligo così come lo è la semplicità. Si tratta infatti di una crema che necessita di pochi ingredienti ma tutti obbligatoriamente di qualità.

Scegliere bene i limoni

Abbiamo già detto che gli ingredienti dovranno essere di qualità. In particolar modo, però, dovranno esserlo i limoni. Questi necessitano infatti di essere di stagione e biologici, sopratutto se si intende usare la loro scorza per dare un tocco di sapore in più alla crema. In caso contrario il rischio è quello di non avvertirne l’aroma e il profumo che sono ciò che rende unica questa crema. Potendo scegliere si potrebbe optare quindi per dei limoni di Sorrento. In alternativa qualsiasi limone, purché di qualità e biologico, andrà bene.

Mescolarla di continuo

Questo più che un trucco è una regola d’oro che vale per tutte le creme. La maggior parte delle persone tende però a dimenticarsene e ciò, con il tempo, ne ha fatto un vero e proprio trucco indispensabile da mettere in atto. Non mescolare la crema di continuo rischia infatti di portare a delle bruciature sul fondo. Cosa che ne altererebbe irrimediabilmente sia l’odore che il sapore. Un motivo in più per prestare attenzione a questo particolare al fine di poter gustare a pieno il suo piacevole sapore di limone.

Setacciarla con un colino

Una buona crema non dovrebbe mai avere grumi. E questa regola vale ancor di più per la crema al limone, nota per essere leggera e voluttuosa come poche. Per andare sul sicuro è quindi consigliabile setacciarla sempre con un colino. In questo modo si eviteranno anche quei grumi piccolissimi e invisibili ad occhio nudo ma che all’assaggio potrebbero compromettere l’esperienza di gusto rovinando così una crema dal sapore buonissimo. Un vero peccato, no?

Coprirla con la pellicola

Una volta pronta la crema tende a creare ben presto una patina che può non essere sempre piacevole. Per evitare questo problema basta versarla in una ciotola e coprire la stessa con la pellicola. Ciò vale ovviamente se la si porziona in piccole ciotole o nei bicchierini. Così facendo, infatti, la crema rimarrà intatta e super bella da vedere. E tutto senza alterare in alcun modo il suo sapore piacevole.

Questi semplici trucchi sono alla base di una crema pasticcera al limone praticamente perfetta. Una di quelle che amerai condividere con le persone che ami e che ti piacerà gustare quando hai voglia di concederti una piccola pausa. Pausa che rappresenterà una vera e propria coccola ricca di gusto.