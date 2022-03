Ceretta alle ascelle: come farla e cosa evitare

Perché radersi le ascelle ogni giorno quando puoi fare la ceretta che ti permette di non metterci più mano per intere settimane?

Ovviamente, quando parliamo di ceretta, bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si tratta di alcune zone delicate come le ascelle.

Per fortuna, siamo qui per guidarti passo dopo passo in questo processo e soprattutto, per farti evitare alcuni errori da vera principiante. Non solo, con i nostri consigli sarai in grado di avere un’esperienza pulita, indolore (quasi) ed efficace.

Ceretta alle ascelle, passo dopo passo

Non ti resta quindi che continuare a leggere per saperne di più sugli step da seguire per ottenere una ceretta a regola d’arte.

Prima di tutto vogliamo elencarti i passi fondamentali che dovresti fare ancor prima di prendere in mano la tua ceretta.

Esfolia

L’esfoliazione è un passo importante prima della ceretta per liberare la pelle dalle cellule morte in modo che la cera possa avere la massima efficacia. Anche l’esfoliazione post ceretta è una buona idea: terrà a bada i peli incarniti! Esfoliare circa una volta a settimana dovrebbe essere sufficiente.

Lava e asciuga le ascelle

Il deodorante o il sudore che si accumula sotto le ascelle può influenzare il modo in cui la cera agisce sulla tua pelle. Assicurati quindi di lavarle accuratamente con acqua e sapone prima di iniziare.

Taglia i peli prima di fare la ceretta

Per ottenere i migliori risultati quando fai la ceretta alle ascelle e per ridurre il dolore, assicurati che i peli non siano più lunghi di mezzo centimetro. Se sono un po’ più lunghi, usa delle piccole forbici per accorciarli.

Usa il talco

Applicare un po’ di talco sotto le ascelle prima di fare la ceretta, non farà altro che assorbire tutto gli oli naturali e l’umidità della pelle. Avere una zona asciutta permetterà alla cera di aderire meglio ai peli.

Controlla la temperatura

Fatto tutto ciò, puoi iniziare a fare la ceretta, ma non prima di aver testato la temperatura della cera su un’altra parte del corpo. Prendine un po’ e applicala sul dorso della mano per assicurarti che non sia troppo calda. E ricorda, la sentirai molto più calda sulla tua ascella!

Solleva bene il braccio

Quando fai la ceretta alle ascelle, assicurati di sollevare completamente il braccio. Questo eviterà che la pelle venga danneggiata durante l’applicazione della cera.

Solleva il braccio sotto il quale farai la ceretta e usa la mano di quello stesso braccio per tirare la pelle dell’ascella prima di rimuovere la cera. Perciò, ci raccomandiamo di mantenere la pelle il più tesa possibile.

Non indossare abiti attillati dopo la ceretta alle ascelle

Anche la più delicata delle cerette può causare un po’ di irritazione, a seconda del tuo tipo di pelle. E indossare abiti attillati può causare sfregamenti e ulteriori irritazioni.

Assicurati quindi di avere a portata di mano dei vestiti larghi e ariosi da indossare dopo aver finito la ceretta alle ascelle.

Non fare la ceretta due volte nella stessa zona

E’ molto importante applicare la cera nella stessa direzione in cui crescono i peli e staccare la striscia nella direzione opposta.

Se tutti i tuoi peli crescono nello stesso modo, potresti essere in grado di rimuoverli tutti in un colpo solo. In caso contrario, applica semplicemente la cera in sezioni. Mettere la cera calda sulla stessa area di pelle più e più volte non farà altro che causare irritazioni.

Hai visto? Non è così complicato. Se segui questi consigli alla lettera otterrai dei risultati soddisfacenti e duraturi, che ti faranno inoltre risparmiare tempo e denaro.

Assicurati solo di esfoliare, mantenere l’area della ceretta pulita e asciutta e di essere delicato con la tua pelle.