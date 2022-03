Questi 3 segni zodiacali hanno doni di chiaroveggenza!

Gli astri ci rivelano chi sono i 3 segni che hanno poteri divinatori innati. Sono in grado di prevedere il futuro, sono chiaroveggenti.

Nessuno può sapere cosa ci riserverà con certezza il domani tranne loro. Secondo gli astrologi 3 segni appartenenti allo zodiaco posseggono il dono della chiaroveggenza. Il loro futuro non è incerto.

Appartenere ad un segno zodiacale significa avere delle caratteristiche innate specifiche. 3 segni zodiacali sembrerebbero avere il potere di prevedere il futuro. Per capire il concetto di chiaroveggenza è bene precisare che in astrologia esistono due tipi di medianità: mentale e fisica. Nel primo caso il medium fa da tramite e comunica con l’aldilà, nel secondo caso il medium si affida ai cinque sensi oltre che alla sua coscienza per comunicare. Fanno parte della medianità mentale la chiaroveggenza e la chiaroudienza. Scopri chi sono i 3 segni chiaroveggenti dello zodiaco.

Questi 3 segni zodiacali hanno il dono della chiaroveggenza

Molte persone, sempre di più negli ultimi anni, si definiscono medium di professione e sostengono di fatturare molto. Se queste persone sono molto popolari lo si deve al fatto che i motivi per i quali si decide di ricorrere ad un medium sono molteplici. La nostra vita quotidiana è attanagliata dal dubbio, dalle paure di commettere scelte sbagliate, dalla disperazione o così come dal costante desiderio di dare un senso alla propria vita. Il ricorso ad un medium non cambia in base alla cultura, alla religione, allo status sociale. Ogni persona si sente libera di credere o meno nella chiaroveggenza.

Le statistiche supportano la teoria che molte persone credono nel fatto che vi siano individui dotati di capacità divinatorie come la chiaroveggenza e gli astri si sono pronunciati sui segni zodiacali più inclini a possedere questo dono:

Pesci

Il segno dei Pesci è estremamente sensibile, mentalmente aperto e saggio. Queste caratteristiche gli permettono di fare da ponte verso un universo alternativo e di recapitare messaggi provenienti da questi universi e vivere esperienze paranormali. I Pesci sono molto intuitivi ed esprimono spesso le loro emozioni attraverso produzioni artistiche. Il loro sesto senso unito al loro misticismo consente loro di vedere chiaramente l’ambiente che lo circondano.

Scorpione

Il segno dello Scorpione è tra i segni più misteriosi dello zodiaco. Passionali e spirituali, sono introversi solo quando non si fidano totalmente dei loro interlocutori. Gli Scorpioni sono pienamente consapevoli della polarità dell’universo e sono costantemente alla ricerca della verità e per farlo non temono di addentrarsi nell’oscurità. Anche grazie al loro innato coraggio e alla loro predilezione per la spericolatezza, i nativi di questo segno non temono di esaminare approfonditamente l’oscurità degli altri, qualcosa che nessun altro segno oserebbe fare.

Cancro

I nativi del Cancro sono molto empatici e per loro è facile capire perfettamente le emozioni provate da chi hanno di fronte. Il Cancro è in grado di captare percezioni per altri impercettibili e di leggere ogni vibrazione del corpo. Il dono di vedere e capire i sentimento degli altri è molto raro così come lo è la capacità di sincronizzarsi totalmente con le diverse fasi lunari.