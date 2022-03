Test dell’Intrattenimento | Cosa non deve mai mancare nella tua vita?

Perché fare un test dell’intrattenimento? Semplice: ciò che guardiamo per rilassarci dice moltissime cose della nostra personalità!

Quando svolgiamo i compiti necessari alla nostra vita di ogni giorno (come lavorare, cucinare, badare alla casa e ai bambini) non siamo davvero noi stessi, ma ricopriamo un ruolo necessario.

Per questo motivo il nostro comportamento in quelle situazioni è influenzato da una serie di condizioni esterne che ci fa essere poco spontanei.

Nel nostro tempo libero, invece, le cose sono molto differenti! Quando ci concediamo un po’ di sano e di meritato relax riusciamo ad esprimere in maniera libera e completa la nostra personalità.

Per questo motivo può essere molto utile analizzare i nostri comportamenti quando ci dedichiamo completamente a ciò che ci piace e non a ciò che dobbiamo fare!

Con questo test cercheremo di capire di cosa hai davvero bisogno per essere serena nella vita di tutti i giorni. La risposta sarà meno banale di quello che sembra!

Test dell’Intrattenimento

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di indicare cosa guardi più spesso sulle piattaforme di streaming. Abbiamo escluso i programmi televisivi in diretta perché a volte li guardiamo solo per il fatto che sono in onda nel momento in cui siamo liberi da altri impegni, quindi non li scegliamo attivamente!

1 – Serie TV

Oggi le serie TV sono ampiamente disponibili su tutte le piattaforme di streaming, quindi possiamo decidere di guardare una sola puntata oppure gettarci a capofitto nel binge watching, cioè nel guardare tutta una stagione nel giro di pochi giorni.

Se quando sei libera adori rilassarti guardando delle serie televisive, a prescindere dal tipo e dal loro argomento, significa che per alleggerire lo stress hai bisogno di qualcosa di semplice.

Evidentemente a livello inconscio pensi che la tua vita sia fin troppo complicata e che tu debba far fronte a troppe questioni e troppe responsabilità tutte insieme. Per questo motivo, per rilassarti, guardi qualcosa di “semplice e digeribile” che non richiede la tua attenzione per più di venti minuti! Cerca di prenderti una pausa!

2 – Programmi e documentari di cucina

I programmi e i documentari di cucina stanno avendo un successo straordinario negli ultimi anni. Il motivo è che si tratta di programmi in cui sono gli altri a impegnarsi per creare bellissime opere culinarie.

Si tratta quindi del massimo del relax: gli altri si sforzano oppure mettono in mostra le abilità acquisite in anni di duro lavoro, e noi ci limitiamo ad apprezzare o a criticare i loro piatti.

In linea generale, inoltre, il cibo è sempre in grado di soddisfarci sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. Anche solo guardando il cibo o guardando gente che mangia dei piatti gustosi ci sentiamo appagati.

Se questo è il tipo di intrattenimento che preferisci significa che nella tua vita senti un po’ la mancanza di soddisfazione personale. Hai bisogno di “colmare il vuoto” come si dice spesso, perché pensi che le persone non apprezzino abbastanza quello che fai ogni giorno e gli sforzi che compi per accontentare tutti.

3 – Film d’amore

I film romantici sono probabilmente i più apprezzati dalle donne di ogni tempo. Rappresentano la nostra naturale tendenza ad apprezzare tutto ciò che è connesso alle emozioni e in particolare all’amore.

Uno dei motivi per cui i film d’amore ci piacciono tanto – sia quelli che finiscono in tragedia sia quelli con un bel lieto fine – è che ci donano l’illusione che alcune persone siano destinate a stare insieme contro tutto e tutti e che l’amore vinca contro qualsiasi ostacolo.

Se non appena ne hai la possibilità scegli di vedere (o di rivedere per la centesima volta) un film romantico, significa che nella tua vita hai bisogno di magia.

Sei probabilmente una persona molto sensibile e che apprezza enormemente la bellezza in ogni forma. Purtroppo però, come sappiamo, la vita quotidiana di ognuno di noi è davvero molto lontana dalla magia delle favole.

Se la tua passione sono i film romantici significa che per essere felice hai bisogno di fare delle piccole cose per rendere la tua vita speciale. Passeggiate da sola, gite segrete al museo, una pausa di un’ora a leggere un libro in una caffetteria. Chissà se in questo modo non farai un incontro che potrebbe cambiarti la vita!

4 – Commedie

Le commedie sono uno dei generi cinematografici di maggior successo in tutto il mondo. Comunicano leggerezza, ci permettono di dimenticare i problemi per qualche ora e sono in grado di risollevarci il morale nei momenti in cui ci sentiamo più abbattuti.

Se ti piacciono le commedie o gli spettacoli comici significa, com’è facile intuire, che il tuo inconscio sente il bisogno di allegria e di leggerezza.

Si tratta di una reazione molto comune tra le persone che stanno affrontando un momento difficile della loro vita, ma anche tra coloro che hanno un carattere solare e che non si sentono a proprio agio ad avere sempre intorno persone dal carattere apatico e deprimente.

Il nostro consiglio è di cominciare a farti scivolare addosso i problemi, cercando di mantenere il più possibile inalterata la tua naturale tendenza all’allegria e alla leggerezza. Non lasciare che la vita di ogni giorno trasformi il tuo carattere in peggio: sarebbe un peccato!

