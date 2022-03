Test: cosa domina il tuo cuore quando hai una relazione?

Cosa domina il tuo cuore quando ti innamori e decidi di vivere una relazione romantica? Osserva l’immagine di oggi e scoprilo.

Innamorarsi è un’esperienza unica e bellissima. All’inizio è tutto molto semplice mentre col passare del tempo iniziano i primi conflitti generati dai primi confronti delle reciproche diversità. Capire cosa è più importante per i partner quando hanno una relazione potrebbe aiutarli a rendere il loro percorso insieme molto più semplice.

Interrogati sulle tue priorità e su cosa desideri in un rapporto. Bastano pochi minuti per farlo, devi solo osservare questa immagine e scegliere l’elemento che ti attrae di più a partire dalla sua forma, dal suo colore o da qualsiasi altra cosa che ti attrae.

Test: cosa domina i tuoi sentimenti quando hai una relazione romantica?

Uno dei modi migliori che abbiamo per conoscerci è quello di interrogarci. Bisogna essere introspettivi e curiosi. A tal proposito forse ti interesserà sapere perchè la curiosità è l’ingrediente più importante di una relazione. Una semplicissima immagine potrebbe aiutarci molto ad effettuare un piccolo reso conto. L’immagine di oggi ti aiuta a venire a capo sulle tue priorità in amore.

Scelta n. 1: la stella

Se ti ha colpito la stella significa che sei una persona molto carismatica e solare. Hai una grande energia e voglia di fare tante cose. In amore cerchi la garanzia della libertà. Ti vuoi sentire parte di un universo profondo ma immenso. Hai una personalità dominante e in amore cerchi un partner disposto ad accettare la tua personalità.

Scelta n. 2: il libro aperto

Se ti ha colpito il libro probabilmente è perchè nel rapporto cerchi trasparenza. Il partner per te deve essere un libro aperto, senza segreti. LA fiducia per te è un elemento essenziale e non sei disposta a rinunciarvi. Sei una persona seria, saggia, anche in un sentimento irrazionale come l’amore ti fai guidare dalla razionalità.

Scelta n.3: il cuore

Se hai scelto il cuore significa che l’amore per te viene prima di tutto. Tu vivi di amore e gioia, desideri un rapporto vero, privo di conflitti e tensioni ma pieno di amore. Per te, niente niente conta di più del momento presente.

Scelta n. 4: un occhio

Se hai scelto un occhio significa che nella relazione cerchi la bellezza. Per te che sei un esteta e molto sensibile a tutto ciò che è raffinato e di buon gusto, l’occhio vuole la sua grande parte. Il tuo partner non dovrebbe trascurare la sua forma fisica e non essere mai trasandato. Ma la bellezza per te è anche nei momenti felici che condividi con la persona che ami, una collezione di ricordi che sono un balsamo per il cuore.

Scelta n. 5: il punto interrogativo

Se hai scelto il punto interrogativo è perchè sei una persona che ama le sorprese, l’ignoto, l’avventura e detesta la routine. In un rapporto cerchi la trasformazione continua, l’evoluzione. L’amore è qualcosa che ti arricchisce ogni giorno e che ti deve fornire gli stimoli necessari per andare avanti con la volontà di farlo. Non esiste un rapporto che esiste per abitudine o per paura della solitudine per te. L’amore nel tuo cuore è una scelta che vuoi trovare il motivo di ripetere ogni giorno della tua vita.

Scelta n. 6: la clessidra

Scegliere la clessidra significa dare grande importanza al tempo. In una relazione ricerchi solidità e stabilità. Desideri un rapporto che duri nel tempo e che sfida dopo sfida sia sempre più solido e bello. Un cammino verso lo stesso traguardo, fatto di progetti realizzati insieme. Per te è essenziale condurre un’esistenza calma e pacifica.

Scelta n. 5: l’occhio con una ciocca nel mezzo

Questo occhio con una ciocca nel mezzo attira persone dal carattere riservato e spesso in difficoltà. In effetti, queste persone tendono a chiudersi in se stesse e non si preoccupano mai di parlare. Inoltre, nonostante questi tempi difficili , non sono il tipo da mollare.