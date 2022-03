Questi segni zodiacali sanno i segreti di tutti: chissà se te li riveleranno!

Sapevi che esistono dei segni zodiacali che sanno i segreti di tutti? A volte glieli confidano, altre volte li intuiscono: scopriamo chi sono e se mai ti diranno tutto quello che sanno!

Hai mai parlato con una persona, pronta a rivelargli qualche gossip succoso appena scoperto, per poi scoprire che questa… sapeva già tutto?

A volte capita di volersi confidare con un amico o raccontare qualcosa per il gusto di farlo e scoprire che la persona a cui ci siamo rivolti era già a conoscenza di qualsiasi cosa stiamo per raccontare.

Incredibile, vero?

Eppure ci sono persone che riescono a scoprire i segreti di tutti: magari è perché glieli raccontano o magari, più semplicemente, sono in grado di capirli perché sono veramente bravi a “leggere” le emozioni ed i comportamenti altrui. Ti va di scoprire di chi stiamo parlando?

I segni zodiacali che sanno tutti i segreti: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Che ne dici, pensi che ci sarai anche tu tra i primi cinque posti della classifica di oggi dell’oroscopo?

Abbiamo deciso di scoprire, infatti, quali siano i segni zodiacali che sanno tutti i segreti: tu quanti ne sai o quanti ne pensi di sapere?

La classifica dell’oroscopo di oggi è fondamentale per riuscire a capire come muoversi, soprattutto in situazioni delicati.

Ci sono dei segni zodiacali, infatti, che sono bravissimi a svelare i segreti perché riescono a carpire tutto dagli altri: gli basta un’alzata di sguardo od un like su Instagram per scoprire la verità!

In altri casi, invece, ci sono persone che proprio ricevono i segreti dai diretti interessati. Non svelano a nessuno quello che sanno e, quindi, per questo motivo sono dei veri confessori per le altre persone!

Oggi abbiamo deciso di svelare quali siano questi cinque segni zodiacali che sanno tutti (ma proprio tutti) i segreti degli altri.

Credi di trovarti in classifica?

Scorpione: quinto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione possono decisamente stupirvi quando si tratta di segreti.

Sono a conoscenza di moltissimi retroscena e non hanno paura di affrontare le persone sapendo i loro segreti più torbidi: sono in grado di non lasciarseli sfuggire mai!

Da un lato, quindi, sapete che se confiderete mai qualcosa ad uno Scorpione questo semplicemente non la rivelerà a nessuna.

Dall’altro, adesso dovete guardare gli Scorpione della vostra vita con occhi sospettosi: chissà se sanno qualcosa su di voi!

Sagittario: quarto posto

Incredibile ma vero, anche i nati sotto il segno del Sagittario sono persone che conoscono numerosi (anzi, numerosissimi) segreti.

Principalmente sono gli altri che si confidano con i Sagittario anche se questi sono famosi per essere persone particolarmente indipendenti, che non vogliono creare legami troppo stretti con le altre persone!

Il Sagittario, quindi, è una persona capace di ricevere e immagazzinare numerosi segreti. Lo mettiamo al quarto posto della nostra classifica per il candore con cui, a seguito di una richiesta, il Sagittario può rivelarvi veramente qualsiasi cosa, anche la più torbida.

Con loro dovete solo chiedere ed i segreti che conoscono… non saranno più tanto segreti!

Cancro: terzo posto

Nonostante siano persone estremamente fiduciose, generalmente possiamo dire che ai nati sotto il segno del Cancro “non la si fa”.

Anche se non avete rivelato loro un qualsiasi segreto, i Cancro l’hanno con ogni probabilità indovinato da soli.

Certo, poi non ci fanno niente con questa conoscenza: però quando hanno ragione lo dicono sempre!

Ai Cancro risulta veramente facile leggere le vite degli altri: sono persone estremamente sensibili ed empatiche e, per questo motivo, non ci vuole troppo sforzo per capire cosa accade e quali siano i segreti altrui.

Meglio fare attenzione con loro!

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete si guadagnano un posto di tutto rispetto nella classifica dei segni zodiacali che sanno tutti i segreti.

Se volete conoscere qualcosa, infatti, oppure avere la conferma di un’idea che vi è venuta riguardo altre persone, gli Ariete fanno al caso vostro!

Gli Ariete sono persone che hanno una intensa vita sociale e finiscono, ciclicamente, per essere “migliori amici” di numerose persone.

Magari una volta si tratta di una ex amica, altre volte, invece, di una persona del tutto sconosciuta. Diventano intime con le fidanzate dei loro amanti e sono molto vicine ai genitori di tutte le persone che conoscono. Qual è il risultato?

Semplicemente che gli Ariete hanno le mani in pasta praticamente dappertutto e sono in grado di dirvi qualsiasi segreto. Li conoscono tutti!

Sono loro a creare gossip e dicerie, ad orientare i sentimenti altrui e a scoprire altarini: fidatevi di noi, gli Ariete conoscono tantissimi segreti!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sanno tutti i segreti

Cari Aquario, abbiamo deciso che è giunto il momento di svelare il vostro segreto più grande.

Siete voi il segno zodiacale che sa veramente tutto di tutti: complimenti!

Gli Aquario sono persone che si trovano ben forniti di due delle caratteristiche necessarie per svelare i segreti di tutti.

Sono sia persone estremamente affidabili ed empatiche alle quali gli altri adorano raccontare i fatti propri e sia persone molto acute, capaci di “leggere” una situazione in un attimo.

Non c’è da stupirsi, quindi, che gli Aquario siano praticamente delle sibille cumane, in grado di predire il futuro e indovinare gli arcani!

(Non mettete il broncio, come i segni zodiacali sempre immusoniti: qualcuno doveva essere il primo tra i segni zodiacali che sanno tutti i segreti!).

Un Aquario è una persona alla quale raramente riuscirete a raccontare qualcosa di sconvolgente. (Forse per questo si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali passivo-aggressivi?) Già lo sa oppure già lo ha immaginato ed il vostro racconto è semplicemente una riprova della sua sapienza. Impossibile, quindi, sconvolgerli!