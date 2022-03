Non sai come abbinare il kimono ma lo adori? Ecco 5 outfit da copiare!

Stai pensando di introdurre un kimono nel tuo guardaroba, ma non sai a quali capi lo puoi abbinare? Te lo diciamo noi.

Il kimono è un indumento tradizionale giapponese, che trae il suo nome dall’unione di due parole: ki, che significa indossare e mono, che significa cosa, quindi letteralmente vuol dire “cosa da indossare”.

In origine con questo termine si indicava ogni tipo di abito, ma oggi sappiamo che si rivolge al celebre abito a forma di T, dalle linee dritte, che arriva fino alle caviglie, con colletto e maniche lunghe. Le sue maniche sono molto ampie all’altezza dei polsi (fino a mezzo metro), sono quadrate ed ha un corpetto rettangolare che cade a cascata ed è fissato al corpo con una fascia o una cintura.

Anche se il kimono tradizionale è fatto di seta, nella sua versione street style si può trovare in diversi modelli, tessuti e stampati tra cui spiccano il paisley, il tie dye e il floreale.

La tradizione dice che il kimono dovrebbe essere indossato avvolgendo il nastro sinistro sopra il destro, ma sai con cosa lo dovresti abbinare? Te lo diciamo noi.

Con cosa puoi abbinare il kimono?

Il kimono è un capo di per sè molto raffinato e quindi dobbiamo stare attente a scegliere i capi con cui lo vogliamo abbinare.

Ovviamente dipende molto soprattutto dall’occasione in cui vogliamo sfoggiarlo, ma se sei a corto di idee, ecco 5 outfit creati partendo da questo indumento.

Kimono, jeans e sneakers

Il vintage incontra lo street style, l’Oriente incontra l’Occidente, l’eleganza incontra la quotidianità. Questo look è perfetto per chi non vuole osare, ma al tempo stesso vuole sperimentare, chi vuole un tocco di Japan style senza però accantonare le sue origini occidentali.

Ottimo per uscire in città, questo look è perfetto in primavera e, nelle giornate più calde, può diventare sofisticato con un paio di sandali con il tacco (magari con cenni argentati).

Kimono e crop top

Vuoi un look a metà strada tra la sensualità e la raffinatezza, non troppo sobrio, ma neanche troppo elegante? Eccolo.

Indossa il kimono lungo vestaglia style che lascia intravedere il crop top e vai a conquistare il mondo.

Kimono extra lungo, leggins in pelle e tacchi oppure zeppe

Vuoi andare ad un party, non vuoi indossare il solito ouftit, ma vuoi spiccare tra la folla senza esagerare?

Allora dimentica lustrini, pailettes e brillantini, indossa un kimono extra lungo, dei leggins di pelle e dei tacchi (andando verso l’estate anche le zeppe vanno benissimo) ed esci. Poi non ringraziarci troppo se tutti gli sguardi saranno puntati su di te.

Kimono + total black

Un kimono floreale, un pantalone a vita alta nero con un top nero e scarpe nere. Questo look ti conferirà un aspetto misterioso, intrigante, ma al tempo stesso raffinato.

Libera scelta per le scarpe, purchè rispettino la regola del monocolore. In questo caso il kimono sarà il vero protagonista del tuo outfit, quindi sceglilo con cura.

Kimono lungo ed abito

Sei una fan dello stile boho? Questo è il look che fa per te. Abbinare il kimono all’abito lungo sarà la scelta migliore che potrai fare.

Un consiglio: scegli un abito aderente per creare un contrasto di volumi. Se vuoi slanciare la silhouette, opta per capi aderenti in tinta unita e indossalo slacciato.

E per quanto riguarda gli accessori? Indossa una borsa a tracolla scamosciata e dei sandali romani e sarai pronta per affrontare la giornata.