È stata una delle più chiacchierate gieffine del GF Vip e la rivedremo a breve sul piccolo schermo. Ecco di chi si tratta.

È stata una concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip e ora ha in programma di tornare in TV con un altro progetto. Ecco chi è.

Stiamo parlando della sensualissima Carmen di Pietro, uno dei volti più noti dello spettacolo italiano.

Originaria di Potenza, Carmen Di Pietro ha viaggiato molto durante la sua infanzia a causa del lavoro del padre. Si è infatti trasferita, nel corso della sua infanzia, prima a Bologna e poi a Salerno. Successivamente, dopo aver intrapreso la carriera di modella, ha vissuto tra Londra, Roma, Milano, Parigi e Madrid.

Tra gli anni 80 e 90 è stata inoltre protagonista di diversi film erotici, tra i quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale.

Nei primi anni 90 ha raggiunto la fama nazionale partecipando a diverse trasmissioni televisive con Gianni Ippoliti, sia su Rai1 che su Rai 3. Oltre che come attrice, Carmen si è poi cimentata nel ruolo di conduttrice TV in vari show televisivi.

Nel 1997 ha fatto molto parlare di sé dopo aver raccontato che una delle sue protesi del seno era esplosa in un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina.

A dare scandalo è stato però il suo matrimonio nel 1998 con lo storico giornalista Rai Sandro Paternostro. La differenza di età tra i due, infatti, era clamorosa. Lui aveva 76 anni, mentre lei soltanto 33. Le nozze furono oggetto di attenzione non solo delle TV italiane ma anche straniere.

A detta della Di Pietro, l’amore per Paternostro è scattato grazie al suo “il mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana, nonché lo charme e la grande cultura di Sandro, che lui intelligentemente non ostentava mai”.

Dopo la morte di Paternostro nel 2000, Carmen non si è voluta sposare per non perdere la pensione di reversibilità del defunto marito. La Di Pietro non ha però voluto rinunciare alle gioie della maternità. Negli anni seguenti ha infatti avuto due figli dall’ex compagno Giuseppe Iannoni.

È stata una delle gieffine più amate del GF VIP. Ecco dove la rivedremo presto

Molto presto Carmen farà il suo ritorno in TV per partecipare a un programma ormai iconico della televisione italiana.

La Di Pietro sarà infatti uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 (il programma dovrebbe andare in onda fino al 2023) che vedrà al timone Ilary Blasi. Insomma, si prospettano interessanti novità per la provocante showgirl, che di certo troverà il modo di far parlare di sé.