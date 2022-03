6 segni zodiacali che non sono mai felici. L’insoddisfazione regna sovrana

Gli astrologi sono pronti a svelarci quali sono i 6 segni zodiacali che non sono mai soddisfatti. Fai parte di loro?

Il segno zodiacale conferisce ad ogni segno pregi e difetti. Ogni segno è unico e ha caratteristiche specifiche ma può capitare che alcuni segni abbiano pianeti allineati e che mostrino tratti comuni. Per esempio i 6 segni zodiacali dei quali stiamo per parlarvi sono estremamente perfettini e questo li rende mai veramente soddisfatti.

Avete presente quelle persone che non gioiscono mai neanche di fronte ad una buona notizia e che anzi si lamentano sempre? Queste persone probabilmente fanno parte dei segni zodiacali più insoddisfatti.

Ecco la classifica dei 6 segni zodiacali più insoddisfatti

Hai l’impressione che gli altri non capiscano mai realmente come ti senti? Ti senti ripetere spesso che ti lamenti troppo? Forse fai parte della classifica degli insoddisfatti dello zodiaco. Secondo gli astri questa insoddisfazione si deve alla smania di voler avere tutto sotto controllo. Se fai parte di questa classifica prova a lasciarti andare.

Cancro

I nativi del Cancro hanno una sensibilità innata molto sviluppata. Le loro sensazioni provano un turbinio di emozioni che non riescono a controllare e ad esprimere perchè confondono persino loro stessi. Tutto ciò provoca frustrazione e il Cancro traduce questa frustrazione in lamentele e qualche attacco d’ansia.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno molto passionale e entusiasta. Sembra freddo ed introspettivo dall’aria misteriosa ma se si innamora si apre. Lo Scorpione tende a perdere la calma quando qualcosa non va in lui. Lo Scorpione da l’impressione di lamentarsi ma in realtà è solo un segno che non teme di esprimere anche in modo esplosivo tutto ciò che pensa e prova.

Sagittario

Il Sagittario è tra i segni più ottimisti e positivi dello zodiaco quindi fa strano vederlo in questa classifica eppure ne fa parte perchè ha il difetto di non avere peli sulla lingua e non saper dire le cose con mezze misure. Non riflette molto su quello che sta per dire poi si pente e si lamenta.

Acquario

L’Acquario è un segno particolare e molto si deve alla sua difficoltà a gestire le sue emozioni. Preferisce lamentarsi piuttosto che parlare di ciò che non va. L’Acquario preferisce non affrontare le sue emozioni e usa la lamentela anche quando è felice per sopperire a questo bisogno.

Vergine

La Vergine è un segno meticoloso e sempre alla ricerca della perfezione. La Vergine è sempre puntuale e molto organizzata, lavora instancabilmente ma possiede una mente molto critica, trova sempre qualcosa da ridire o qualcosa che non va e nessuno è mai all’altezza delle loro aspettative.

Capricorno

Il Capricorno è un grande lavoratore, instancabile, esigente e rigoroso. Hanno la tendenza ad andare sempre dritti al punto. Sono eternamente insoddisfatti più che altro con loro stessi perché esigono molto ma non mancano di sottolineare i difetti degli altri. Non si può dire di loro che temano di esprimere i loro giudizi.