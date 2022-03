I consigli di Victoria Beckham per una relazione intima sempre bollente

Se Victoria Beckham ci dà i suoi consigli sul sesso noi non possiamo far altro che ascoltare, vero? Ecco quali sono quelli per mantenere viva la vostra relazione!

Vogliamo sperare di non dovervi fare un’introduzione quando parliamo di Victoria e David Beckham, vero?

Vere e proprie icone degli anni ’90, la coppia più invidiata dal punto di vista lavorativo, di stile e anche sentimentale, i coniugi Beckham si sono sposati nel 1999 (ormai più di vent’anni fa) e sono ancora una coppia da sogno.

Ma cosa li rende così uniti?

Beh, se non possiamo entrare in casa loro e guardare la loro vita di tutti i giorni, possiamo almeno prendere spunto dai loro consigli.

Da donna a donna, ecco cosa consiglia Victoria Beckham per avere una relazione intima sempre bollente!

I consigli sul sesso di Victoria Beckham: ecco cosa devi fare per mantenere viva la tua relazione

Che fare l’amore sia qualcosa di complicato, nonostante la sua intrinseca semplicità, è un’ossimoro che ormai conosciamo troppo bene.

Relazioni bollenti, che iniziano con due persone che non riescono a levarsi le mani di dosso, finiscono per diventare storie serie ed importanti dove il sesso, mano a mano, sparisce.

Oh no, chi vorrebbe mai una cosa del genere?

Per evitare di finire come tante “coppie bianche” (che di certo non avevano preventivato di finire così), possiamo ascoltare i consigli sul sesso di Victoria Beckham.

Dopotutto la famosissima ex cantante delle Spice Girls e suo marito, l’ancor più famoso giocatore di calcio David Bechkam, stanno insieme da più di vent’anni ed il loro rapporto va meglio che mai.

Di certo non farà male leggere quali sono i suoi consigli, soprattutto riguardo il sesso… no?

Ecco quali sono, allora, i capisaldi da tenere a mente quando si parla di intimità, matrimonio, figli e rapporti di lunga data. Pronta a prendere esempio dalla Posh Spice?

Sorprendersi a vicenda

O meglio, fare sì che il tuo partner ti sorprenda ogni volta possibile!

Se non sai o non riesci ad indovinare i suoi gusti (come qualsiasi cosa, nel tempo, si modificano, variano e si evolvono) lascia che sia lui a sorprenderti!

Il sesso non è fatto solo di sguardi di fuoco e passione: ci sono anche gli “oggetti” capaci di aiutarci a rendere il tutto più eccitante e provocante possibile!

I consigli sul sesso di Victoria Beckham iniziano, quindi, con la possibilità di aprirsi a quello che vuole il partner (e viceversa), sorprendendosi a vicenda.

Victoria ha raccontando che David le regala spesso completini intimi da provare in camera da letto: chissà se lei fa lo stesso?

Anche l’occhio vuole la sua parte: i consigli sul sesso di Victoria Beckham

Questa è una di quelle confidenze che potremmo chiamare too much se non fosse che siamo qui proprio per sapere quali sono i consigli sul sesso di Victoria Beckham!

A quanto pare, una delle camere da letto della loro (sterminata) casa è completamente ricoperta di specchi.

Secondo i coniugi Beckham, è importante avere una visione ottimale di quello che si sta facendo e di come lo si sta facendo. Come dicevamo sopra: “Anche l’occhio vuole la sua parte!”.

Non fatevi ingannare dal fatto che i due siano due star ricchissime, con uno stretto programma di allenamento e trattamenti estetici sotto mano quando vogliono.

Non bisogna essere perfetti per essere sensuali: il divertente è guardarsi (e riguardarsi) mentre si fa l’amore, mettendo anche in piedi un vero e proprio “show”.

L’idea è quella di divertirsi, in primis: l’eccitazione viene dopo!

Una routine sensuale

Infine arriviamo al terzo e ultimo consiglio di Victoria Beckham.

Ehi, è come se avesse letto il nostro articolo sul “sesso di manutenzione” che, per quanto posa sembrare estremamente noioso è non solo utile ma anche sano!

Posh Spice questo lo sa bene perché ha dichiarato che uno dei suoi consigli sul sesso è quello di stabilire una routine con il proprio partner.

Certo, la routine di Victoria Beckham consiste nel dormire nuda ogni volta che dorme nello stesso letto del suo compagno, poco importa che cosa succeda o quali siano le temperature.

Potete scegliere anche voi di fare qualcosa del genere oppure, semplicemente, interiorizzare questo suggerimento cercando di creare la vostra routine.

Che cos’è che potete fare, insieme (ovviamente), per creare un certo “percorso” che sia sempre uguale e sempre, però, eccitante?

Dormire nudi è un’idea ma potete decidere di fare veramente qualsiasi cosa!

Una sera a settimana potreste uscire senza indossare biancheria intima oppure potete decidere di associare un determinato profumo, che magari indosserete con parsimonia, ad un sicuro rapporto intimo.

Insomma, create la vostra routine: non è assolutamente vero che fa male ai rapporti sessuali!