Test della Moda in Primavera | Quale pregio dovresti far notare di più?

Con questo test esamineremo la tua idea di moda in primavera: avrai la possibilità di mettere in luce un pregio che difficilmente esalti.

A ogni cambio di stagione c’è sempre qualcosa che non vediamo l’ora di indossare. Anche se nel nostro armadio ci sono sempre gli stessi vestiti abbiamo quasi l’impressione di avere la possibilità di indossarne di completamente nuovi!

Gli abiti che tendiamo a indossare in primavera sono tutti leggeri, colorati e pieni di vita. Richiamano, per questi motivi, il desiderio di “sbocciare” come i fiori, quindi di mettersi un po’ in luce lasciandosi alle spalle la tristezza dell’inverno.

Anche se non ce ne rendiamo conto, la moda è uno strumento potentissimo a disposizione del nostro inconscio. Attraverso la moda riusciamo a esprimere noi stesse, a manifestare il nostro carattere ma anche i nostri desideri e il nostro modo di vedere il mondo.

Si tratta anche di un modo per mettere in risalto aspetti del carattere che a volte teniamo nascosti o che, per un motivo o per un altro, non riescono a emergere come vorremmo.

Fai questo test per capire quale pregio del tuo carattere meriterebbe di ricevere più attenzione!

Test della Moda in Primavera

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere quale tipo di capo tipicamente primaverile non vedi l’ora di indossare. Non importa se non lo possiedi, cerca il capo che ti farebbe sentire più a tuo agio!

1 – Abito super colorato

Gli abiti colorati e vaporosi non sono proprio l’ideale per i mesi invernali, durante i quali in genere si preferisce indossare abiti più formali e dai toni più neutri.

Se non vedi l’ora di indossare un abito coloratissimo e allegro il pregio che dovresti mettere in mostra più spesso è la tua incontenibile vitalità.

Sei una persona estremamente allegra, solare e ragionevolmente ottimista. Hai una gran voglia di sperimentare cose nuove e soprattutto di vivere il maggior numero possibile di esperienze.

Per te la vita è un bel gioco che vale la pena di giocare fino in fondo, ma a volte hai l’impressione di doverti contenere, di tenere a freno il tuo entusiasmo per non rischiare che gli altri ti giudichino eccessiva o troppo “ingombrante”. Sbagli a pensare così: dovresti esprimere liberamente la tua personalità!

2 – Camicetta romantica

Le camicette leggere e dai colori pastello, tipiche della primavera, sono la quintessenza di un look romantico, femminile e senza tempo.

Se ciò che non vedi l’ora di indossare è una camicetta o una blusa di questo tipo significa che sei una persona estremamente dolce. Sei una persona buona che, in virtù della sua natura, tende a pensare che tutte le persone abbiano buone intenzioni.

Questo fa di te una persona un po’ ingenua e, proprio per questo motivo tendi a non esprimere troppo questo lato del tuo carattere perché temi di diventare facilmente preda di qualche malintenzionato.

Abbi più fiducia in te stessa e non vergognarti di essere come sei: cerca solo di prestare attenzione alle persone di cui ti circondi!

3 – Blazer e crop top

Il blazer è un vero e proprio asso nella manica per creare degli eleganti e comodissimi look primaverili. Con questo capo si riesce facilmente a dare vita sia ad outfit sportivi sia ad outfit glamour con pochissimo sforzo e, probabilmente, apprezzi proprio la sua grande versatilità.

Se non vedi l’ora di indossare il tuo primo blazer di primavera significa che sei una persona dal carattere deciso ma anche dalle molte sfaccettature. Passi facilmente da un atteggiamento deciso a un atteggiamento allegro e scanzonato, tanto che spesso finisci per disorientare le persone che hai intorno.

In passato hai probabilmente avuto l’impressione che la forza della tua personalità spaventi e allontani un po’ le persone, quindi hai sempre cercato di non mettere molto in evidenza questo aspetto della tua indole. Si tratta però di un pregio molto prezioso, che meriterebbe di essere messo nel giusto risalto. Le persone che valgono non si faranno spaventare!

4 – Top monospalla

I top dalla forma particolare sono un must assoluto del guardaroba primaverile. Permettono di scoprire la pelle quel tanto che basta a essere sensuali ma permettono anche di giocare con la moda per creare oufit originali e che non possono passare inosservati.

Se non vedi l’ora di indossare il primo top asimmetrico significa che sei una persona originale che ama pensare fuori dagli schemi. Le tue idee sono sempre molto particolari e difficilmente lasci che le altre persone influenzino le tue idee.

Per questo motivo è probabile che in passato tu sia stata additata come la persona “più strana” della compagnia e che tu sia stata un po’ isolata per questo.

Si tratta del prezzo da pagare per l’originalità! Se in virtù del giudizio degli altri in passato hai deciso di omologarti almeno un po’, nascondendo la tua vera personalità, è stato un vero peccato! La tua originalità è il pregio che dovresti esaltare sempre, poiché solo le persone che non pensano come gli altri fanno la storia!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.