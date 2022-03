Test del cuore spezzato: scopriamo quando e come si è spezzato il tuo

Il test del cuore spezzato ci può aiutare a capire meglio chi sei e perché ti comporti in quella determinata maniera nelle relazioni. Ti va di mettere in chiaro le cose insieme a noi?

Ehi, non è questo il luogo per vergognarsi: a tutti (ma veramente a tutti, da Beyoncé a Rihanna) è capitato di avere il cuore in mille pezzi, almeno una volta nella vita.

Se è successo a loro, figuriamoci se non è capitato a noi: è proprio un’esperienza di vita universale!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che ti farà scegliere tra quattro tipologie diverse di “scarabocchio”.

In questa maniera riusciremo a capire meglio chi sei, perché e quando ti è stato spezzato il cuore e come influisce sul tuo rapporto con l’amore oggi.

Che ne dici, ti va di giocare con noi?

Test del cuore spezzato: disegnane uno, vedi a quale assomiglia di più e scopri chi sei veramente

Per il test del cuore spezzato di oggi abbiamo una richiesta da farti: dovresti prendere carta e penna e disegnarci, così senza pensarci troppo, un cuore spezzato.

No, non vogliamo fare una galleria delle vostre opere (anche se, effettivamente, come idea non è poi così male) ma solo scoprire a quale dei quattro cuori spezzati che ti proponiamo oggi assomiglia il tuo!

Se non hai voglia (o modo) di disegnare, puoi semplicemente scegliere quello che sai che andresti a disegnare. Magari ti è già successo di scarabocchiare un cuore spezzato oppure conosci il tuo stile di disegno a menadito!

Bene, come vedi le quattro opzioni qui sopra differiscono tra loro per pochi particolari ma possiamo assicurarti che sono fondamentali per scoprire chi sei veramente.

Hai scelto il tuo cuore o hai visto a quale assomiglia di più il tuo scarabocchio?

Bene, il test del cuore spezzato ci dirà quando è stato spezzato il tuo, perché e come influisce su di te ancora oggi!

cuore spezzato da una linea ma ancora unito : una rottura vecchia, che ti ha permesso di imparare e di crescere.

Il tuo disegno, nel test del cuore spezzato, ci racconta qualcosa di molto importante. Non hai deciso di seppellire il dolore ma di renderlo parte di te.

Non potrai mai dimenticare chi e come ti ha spezzato il cuore ma ormai sei guarita e porti con te questa cicatrice perché non ti vergogni del tuo passato.

Sei una persona matura, che ha deciso di affrontare la vita con coraggio. Non può essere sempre tutto rosa e fiori, no? Tu adesso sei calma e posata, in grado di avere relazioni stabili e di affrontare anche una eventuale rottura senza drammi. Sei una persona decisamente realizzata: complimenti!

Hai avuto modo di metabolizzare la rottura (di qualunque tipo si tratti) e anche di affrontare parte delle sue conseguenze.

Ad oggi il rapporto con gli altri è sicuramente civile e puoi avere relazioni ma forse non sei ancora guarita del tutto. Qualcosa, infatti, ti tormenta: non è l’altra persona, quella che ti ha spezzato il cuore, ma il tuo comportamento ad essere ancora sotto la lente di ingrandimento. Calma, il tempo guarisce tutto!

Il test del cuore spezzato ci dice, infatti, che hai posto fine da qualche tempo ad un rapporto poco soddisfacente. (Probabilmente amoroso ma non è detto).

La ferita è ancora fresca e hai quindi anche tanto rancore ancora da smaltire (a meno che tu non sia uno dei segni zodiacali più rancorosi dell’oroscopo , in quel caso c’è poco da fare).

Per quanto possibile, quindi, in questo momento ti sconsigliamo di avere a che fare con gli altri. In questo momento non sei aperta ad altri rapporti e faresti solo del male a te e anche alle altre persone!

Ti diciamo così perché il test del cuore spezzato ci dice che tu sei una persona alla quale hanno spezzato il cuore tempo fa e che, forse, non si è ancora ripresa del tutto o che non ha intenzione di farlo a breve.

Il tuo dolore è veramente netto e preciso, senza spazio per voli pindarici o fantasie. Non vuoi indulgerci dentro e, anche, crogiolarsi un poco nei tuoi sentimenti.

Sei una persona con il cuore spezzato per davvero e questo, purtroppo, getta un’ombra su tutte le tue relazioni presenti! O ti hanno spezzato il cuore da poco o è stato qualcuno che ti ha veramente fatto male. Ti auguriamo, in ogni caso, di guarire al più presto!