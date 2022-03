L’avrai sempre vinta con questi segni zodiacali: sono i più arrendevoli fra tutti

Speriamo che tu non sia tra i segni zodiacali più arrendevoli di tutto l’oroscopo! Questi segni non combattono mai per sé stessi: scopriamo chi sono!

Hai presente quelle persone che, non appena le contrasti, cedono immediatamente e ti lasciano fare praticamente quello che vuoi, quando vuoi?

Anche se è brutto da dire, chi si comporta così lo fa probabilmente per amore della pace e del quieto vivere ma finisce spesso per essere una persona che gli altri screditano o non stimano interamente.

Che peccato!

Scopriamo subito chi sono i cinque segni che, nell’oroscopo, sono conosciuti come i più accondiscendenti, remissivi e quieti. Non è che ci sei anche tu tra loro, vero?

I segni zodiacali più arrendevoli dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dello zodiaco

Quante volte ti è capitato di dover “puntare i piedi” per far rispettare il tuo punto di vista? Probabilmente molte visto che, nella vita, ci sono tantissime persone decisamente arroganti oppure convinte che il mondo sia loro e che gli altri si debbano adattare.

Pensa come sarebbe la tua vita se non lottassi mai per te stesso e per i tuoi bisogni ma, semplicemente, se ti arrendessi ogni volta che qualcuno cerca di fare il prepotente con te.

Ecco, quello che hai immaginato è praticamente realtà per tantissime persone: quelle che fanno parte dei segni zodiacali più arrendevoli di tutto l’oroscopo!

Meglio scoprire subito chi sono questi segni, in modo da sapere come comportarsi con loro. Potresti provare a fare il prepotente (ma noi non te lo consigliamo, perché è veramente brutto esserlo con gli altri) oppure capire che quel tuo amico di quel segno ha bisogno di un incoraggiamento in più per dire la sua quando siete tutti insieme.

Ehi, c’è anche la possibilità che tu possa trovare il tuo segno nella classifica di oggi dell’oroscopo e allora sì che sarebbero guai: che questa sia una di quelle wake up call che ogni tanto sono necessarie per tutti?

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, se non iniziate a puntare i piedi sulle questioni importanti e a mettere i puntini sulle i sarete sempre nella classifica dei segni zodiacali più arrendevoli!

I Cancro hanno questo terrore delle discussioni, come se far valere il proprio punto di vista sia qualcosa che potrebbe rendere gli altri particolarmente rabbiosi o tristi.

Un Cancro è una persona capace di essere molto testarda e tenace ma quando si tratta di confrontarsi con gli altri tutti questi atteggiamenti svaniscono.

Cari Cancro, è ora di farsi valere, ok? Smettetela… beh, di farvi mettere i piedi in testa!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono nella classifica dei segni zodiacali più arrendevoli dello zodiaco? Forse ci stiamo confondendo con qualcun altro perché, letteralmente, non ci sembra proprio possibile!

Eppure, cari Capricorno, sapete benissimo di essere veramente arrendevoli quando volete.

Il Capricorno vive secondo la filosofia che meno discussioni ci sono, meno problemi si devono affrontare. Veri e propri alfieri del quieto vivere, i Capricorno vi diranno sempre di sì, senza discutere mai. Vogliono stare in pace e questo vuol dire che non vogliono mai prendere posizione su niente! Poi, alle vostre spalle, il Capricorno farà sempre quello che vuole: non fidatevi della loro apparente quiete!

Bilancia: terzo posto

Cari Bilancia, è ora di rendersi conto che essere amanti del quieto vivere e voler essere simpatici a tutti sono due cose molto diverse.

Purtroppo per voi, però, sembrano essere particolarmente indistinguibili!

La Bilancia è, infatti, un segno assolutamente arrendevole proprio perché vuole essere il preferito da tutti.

Mai si permetterebbe di mettersi in una posizione di critica o di discussione con le altre persone, poco importa chi esse siano. Alla Bilancia piace piacere! Ecco perché, quindi, purtroppo la Bilancia è un segno particolarmente arrendevole, capace di covare molto rancore sotto la cenere, e che rischia di diventare spesso particolarmente velenoso!

Gemelli: secondo posto

Ma come, i Gemelli arrendevoli? Ci stiamo forse sbagliando, è mai possibile? Per quello che conosciamo noi i Gemelli, infatti, questi sono persone assolutamente passionali e decisi a mettersi sempre in prima linea, pronti a combattere e a buttare tutto alle ortiche quando si tratta dei propri interessi. Come fanno ad essere arrendevoli?

Ecco, forse abbiamo toccato subito il tasto dolente: i Gemelli sono arrendevoli quando non si parla dei loro interessi. E sappiamo tutti che gli interessi dei Gemelli sono un poco come una farfalla: oggi si posano su questo argomento (ed i Gemelli sono assolutamente presi da qualsiasi cosa sia), domani stanno già svolazzando verso qualcosa di diverso.

Ai Gemelli non importa assolutamente non essere arrendevoli perché loro lo sono di natura. Solo qualcosa che li interessa li tiene ancorati al solo e li fa combattere ma ai Gemelli interessano veramente pochissime cose. Come la volpe che non arriva a l’uva, i Gemelli sono poco capaci di mostrare interesse per qualcosa che potrebbero non avere. Ecco perché sono arrendevoli!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più arrendevoli di tutto l’oroscopo

Cari Pesci, non offendetevi quando vi diciamo che siete arrendevoli e che, anzi, lo siete più di qualsiasi altro segno zodiacale.

Purtroppo per voi è vero: non lottate assolutamente mai per voi e per i vostri bisogni o necessità!

I Pesci sono, infatti, persone assolutamente gentili e carine (non a caso li trovate anche nella classifica dei segni zodiacali più delicati di tutto l’oroscopo) ma forse lo sono un po’ troppo.

L’idea che debbano mettersi a discutere con un’altra persona (con uno, diciamo, dei segni zodiacali più arroganti dell’oroscopo) li mette veramente in crisi.

Perché litigare? Meglio arrendersi e subito, fare come vogliono gli altri e cercare di avere un buon viso a fronte di un cattivo gioco. Non c’è niente di male in questo!

Cari Pesci, noi non vogliamo dirvi come vivere la vostra vita ma, forse, se foste meno arrendevoli ed un poco più combattivi quando si tratta di cose importanti potreste sentirvi meglio con voi stessi e con gli altri. Pensateci un poco: dopotutto non siete al primo posto della classifica di oggi per caso!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.