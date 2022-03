Non fidarti di questi 5 segni dello zodiaco, per nessuna ragione al mondo

Gli astri ci mettono in guardia su 5 segni zodiacali particolarmente imprevedibili sui quali sarebbe meglio non fare mai affidamento.

Avere nella vita un punto di riferimento ed una persona sulla quale poter contare e della quale fidarsi ciecamente è un grande dono e ci da sicurezza. Purtroppo lo zodiaco è popolato da alcuni segni dei quali è meglio non fidarsi. Scopri il motivo.

La fiducia è un bene inestimabile in un rapporto di qualsiasi natura. Lo rafforza e lo rende stabile e duraturo nel tempo. L’appartenenza astrologica conferisce ad ogni segno pregi e difetti. Questi 5 segni zodiacali hanno il difetto di essere inaffidabili.

Ecco i 5 segni zodiacali dei quali faresti meglio a non fidarti troppo

Quando si ha fiducia in qualcuno si tende ad abbassare la guardia e si è più a rischio di cadere in una delusione o essere feriti. Dati alcuni dei loro tratti caratteriali faresti meglio ad essere sempre vigile con questi 5 segni e a non fidarti mai del tutto di loro.

Ariete

I nativi dell’Ariete sono molto iperattivi e molto impulsivi. Quando cedono alla loro impulsività potrebbero offendere e ferire chi hanno davanti. Il loro atteggiamento li mette in condizione di non essere perdonati e questo fa infuriare l’Ariete che si vendica mettendo in piazza i segreti più intimi dei loro ex amici. A tal proposito, se vuoi che le tue confidenze siano in una botte di ferro rivelale solo agli unici segni che non tradiranno mai un tuo segreto .

Questa emotività spinge L’Ariete anche a rompere le promesse fatte, quindi il tradimento con loro è a forte rischio e dipende molto da circostanze e contesti. Tra i maggiori pregi di questo segno troviamo il loro ottimismo contagioso, la loro generosità e la forte determinazione.

Gemelli

I Gemelli sono persone particolarmente amichevoli e conviviali, ma attenzione sono particolarmente furbi e sanno come ingannare gli altri per ottenere ciò che vogliono risultando molto credibili. Il gemelli vive spesso stati di turbamento e si sente sopraffatto. Quando sono in questo stato dimenticano tutto. Impegni, progetti o appuntamenti passa tutto in secondo piano. Allo stesso modo passano in secondo piano anche le promesse fatte nonostante le buone intenzioni.

Questa loro grande furbizia li rende abili a creare attriti e situazioni imbarazzanti. Tra i loro pregi troviamo invece la loro grande compassione e generosità.

Pesci

Il segno del Pesci è particolarmente sensibile, affettuoso e fedele ai suoi valori. Purtroppo vivono in un mondo fantastico sperduti tra i loro pensieri e si mostrano spesso indecisi e confusi. Non sempre riescono a prendere le decisioni giuste e il loro essere sempre con la testa tra le nuvole li fa sembrare poco affidabili. A ciò si aggiunge il fatto che il Pesci ha poca fiducia in se stesso e quindi potrebbe esagerare e dire cose non vere pur di attirare l’attenzione degli altri.

Leone

Il Leone è molto competitivo e quando si sente minacciato inizia ad agire per ribaltare la situazione. Potrebbe usare ogni stratagemma perchè non accetta la sconfitta facilmente. E’ il caso di consigliare di tenere sempre un occhio aperto e di essere vigili quando si ha a che fare con questo segno che vanta molta astuzia.

Sagittario

Il Sagittario è un segno oneste, sincero e carismatico, ma è anche un segno che mette la sua libertà davanti a tutto. Non accettano forme di restrizione e se qualcuno o qualcosa minaccia la sua libertà non esitano a uscirne da quella forma di restrizione anche se dovesse costargli di offendere e ferire altre persone.

Agli antipodi dei segni meno affidabili ci sono i segni dei quali puoi sempre fidarti ciecamente. Ecco la classifica dei segni zodiacali dei quali ci si può fidare ad occhi chiusi

L’astrologia è una pseudo scienza. Sentitevi sempre liberi di credervi o meno.