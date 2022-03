Test del girovita: la tua circonferenza rivela una cosa sorprendente di te

Cosa rivela la misura del tuo girovita sulla tua vita e sulla tua personalità? Te lo sveliamo con il test di oggi. Devi solo dirci quanto misura.

La nostra conformazione fisica rivela molti aspetti della nostra personalità. Anche la misura del girovita potrebbe sorprenderci per l’accuratezza delle informazioni capace di fornirci. Sei pronto a scoprire cosa racconta di te il tuo girovita?

Secondo l’antropologa americana Elizabeth Kashdan potremmo capire molte cose del nostro interlocutore e di noi stesse semplicemente osservando il suo girovita. Uno studio che lei stessa ha diretto sull’argomento sembra aver stabilito con estrema certezza un fatto davvero sorprendente.

Cosa rivela la tua vita sulla tua personalità?

Elizabeth Kashdan ha scoperto che più sottile è la vita di una donna, più la sua personalità è forte e indipendente. Inoltre è riuscita a stabilire alcune caratteristiche legate ai cm della sua circonferenza. Cosa aspetti, misura la tua circonferenza e scopri cosa rivela di te:

Circonferenza vita fino a 60 cm:

Se la tua circonferenza della vita non supera i 60 cm, significa che sei una persona che gode di una grande autostima e sa di poter contare su se stessa per trovare una soluzione a qualunque problema o difficoltà incontrati. Sei affidabile e dimostri serietà estrema quando ti viene affidato un compito. Sei molto competitiva e anche molto gelosa, forse troppo.

Circonferenza vita tra 60 e 90 cm:

Se questa è la tua circonferenza significa che sei una donna solare. Sei ottimista e positiva e irradi buon umore, riesci sempre a tirare fuori un sorriso dagli altri e confidi nei benefici delle risate. sostenitrice del buonumore e portatrice sana di felicità, il tuo entourage ti apprezza molto. Gli altri si fidano di te e sanno che sei sempre pronta ad aiutarli e che hai un cuore gentile.

Circonferenza vita tra 90 e 100 cm:

Se questa è la tua circonferenza significa che sei una persona molto seria. Sembri dura e distaccata, fredda ed impassibile. Solo chi ti conosce profondamente cambia questa impressione e capisce quanto tu sia in realtà molto controllata e oggettiva ma non certo cattiva. Dici sempre quello che pensi, nel bene e nel male. In ogni situazione sai mantenere il pieno controllo delle tue emozioni e non cadi nella tentazione di usare parole offensive seppure non eviti di esprimere il tuo reale pensiero.