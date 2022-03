Questi segni non fanno altro che fare capricci, non si sopportano!

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali più insopportabili e capricciosi che mettono a dura prova la pazienza di tutti.

Non solo i bambini fanno i capricci. Purtroppo anche da adulti molte persone sono insopportabili. Qualunque cosa debbano fare o accade loro scatena un capriccio. Oltre ad essere imprevedibili sono anche molto fastidiosi, pensi di aver capito di quali segni stiamo parlando?

L’appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce tratti caratteriali unici con tanto di pregi e difetti. Dopo avervi svelato quali sono i segni che non si può fare a meno di amare e che restano per sempre nel cuore oggi vi sveliamo quali sono i segni che mettono alla prova la pazienza di tutti perché capricciosi, irascibili e e imprevedibili.

I tre segni più capricciosi dello zodiaco

Lo zodiaco è ricco di personalità molto diverse che hanno pregi e difetti. Alcuni segni sono pazienti e accomodanti. Non agiscono mai in maniera impulsiva e ragionano sulle conseguenze di ogni loro azione. Per contro ci sono anche i segni che cedono con incredibile facilità al capriccio e sono fastidiosi e difficili da sopportare. Chi sono i segni re del capriccio?

La classifica dei segni più capricciosi dello zodiaco:

Toro

Sul podio, al primo posto in classifica troviamo il Toro. Il motivo è semplice. Questo segno è noto per la sua grande testardaggine. A questa si aggiunge il forte attaccamento alla famiglia che impedisce loro di allontanarsi troppo dai loro punti di riferimento anche per breve periodo. I suoi capricci maggiori nascono dalla paura di rovinare il loro rapporto con i suoi cari. Questo pensiero costante li fa sentire frustati e unito alla sua impulsività il Toro tende ad essere un segno in grado di far esplodere la testa a chiunque. Ovviamente dietro l’altra faccia della medaglia c’è una persona piena di risorse che sa sempre come farsi perdonare e non prova risentimento.

Il Leone

Il Leone è un segno brillante, orgoglioso e pieno di se stesso. Ama i riflettori, essere al centro dell’attenzione e ricevere complimenti. I suoi capricci nascono quando viene toccato il suo grande orgoglio e in qualche modo viene screditato. Quando il Leone cede al Capriccio diventa impaziente e soggetto ad esplosioni di rabbia che metterebbero a dura prova chiunque. Il Leone possiede una grande ambizione, innata, e anche la giusta determinazione necessaria a raggiungere ciò che desidera e quando questo ingranaggio si rompe diventa implacabile. Per contro il Leone è il miglior leader dello zodiaco.

Capricorno

Se il segno del Capricorno fa parte della classifica dei capricciosi è perché è un segno emotivamente poco disponibile. Il Capricorno vive principalmente per il suo lavoro e mette i suoi interessi al primo posto e ha la pretesa che gli altri facciano altrettanto. Quando questo non avviene sfocia in un capriccio e perde le staffe. Il Capricorno tende a desiderare cose impossibili e quando non riesce ad ottenerle diventano insopportabili. Il loro è un chiodo fisso che svanisce solo quando ottengono ciò che desiderano. Alla base di questo comportamento c’è un segno molto determinato.

Vi ricordiamo che l’astrologia è una pseudo scienza che si basa su interpretazioni alle quali ognuno dovrebbe sentirsi libero di credere o meno.