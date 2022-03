Riesci a trovare il padrone del cane? Hai trenta secondi: nessuno ce la fa!

Il test “trova il padrone” di oggi è un test che viene veramente da lontano: questa, infatti, è un’illustrazione che risale all’800! Riuscirai a risolvere il quesito?

Se pensi che il rompicapo che ti proporremo oggi era famoso addirittura nell’800 quasi ti viene da ridere, vero?

Eppure questa illusione ottica è una di quelle che, una volta create, ha fatto veramente scalpore ieri come oggi.

Come vedi si tratta del semplice disegno di un cane… o forse no?

Che ne dici, ti va di sfidare la sorte e scoprire se sei più sveglio… delle persone dell’800?

Test trova il padrone: hai trenta secondi per riuscire ad individuare il padrone di questo cane

Il test che ti proponiamo oggi parte da una illustrazione che è anche un’illusione ottica che viene dal lontano 1800.

Eh sì, abbiamo deciso di prendere spunto da un vecchio magazine che ha proposto ai suoi lettori alcune immagini perché, nonostante sia passato del tempo, ci sentiamo ancora in difficoltà di fronte a questo quiz!

Come vedi nella foto qui sopra, infatti, quello che potrebbe essere un “semplice” disegno di un cane nasconde anche altro.

Ma cosa? Che domande, il suo padrone, ovviamente!

Hai solo trenta secondi per trovarlo e, dobbiamo avvertirti, questo non è un test che cerca di ingannarti.

Il padrone c’è davvero, disegnato chiaramente insieme al suo cane!

Passati i trenta secondi, ovviamente, puoi continuare a cercare il nostro padrone ma dovrai ammettere di aver perso la sfida.

Non preoccuparti, però: noi non lo diremo a nessuno!

Allora, cronometro pronto e occhi stropicciati: datti da fare!

Tranquillo: non ti lasceremo senza soluzione del test trova il padrone. Scorri più giù per vedere la foto con la soluzione evidenziata (ma non rovinarti la sorpresa!).

La soluzione del test di oggi

Allora, sei riuscito o no a trovare il padrone nascosto nel disegno del test “trova il padrone”.

Questo cane, infatti, non è di certo uscito da solo di casa: il suo padrone è con lui, proprio molto ma molto vicino!

Per fugare ogni dubbio, ti facciamo vedere la soluzione: ecco dov’è il padrone, evidenziato dentro il cerchio rosso!

Come puoi vedere, la barba e la bocca del nostro “padrone” si confondono con il pelo del cane. Il profilo di un uomo, infatti, si staglia abbastanza chiaramente (certo, ora che abbiamo la soluzione) sotto l’orecchio del cane!

Forse sei riuscito a trovarla subito perché, a forza di contare zampe di elefante o di determinare quante donne ci sono nell’illustrazione, sei ormai bravissimo ad affrontare i test di CheDonna.it!

Vediamo cosa dice di te il tempo che ci hai messo: eh sì, perché il tuo modo di risolvere il test trova il padrone svela tantissimo di te!

ci hai messo meno di trenta secondi : dicci la verità, avevi già visto questo test? Se la risposta è no ed hai risolo il test “trova il padrone” in meno di trenta secondi non possiamo far altro che inchinarci.

Sei veramente un drago! Queste sfide sono quelle perfette per te: il limite di tempo e il fatto che siano “impossibili” ti stimolano come non mai.

Questo è il motivo per cui puoi essere un poco procrastinatore: fare tutto all’ultimo è il modo perfetto per avere il meglio da te… secondo te stesso!

: dicci la verità, avevi già visto questo test? Se la risposta è no ed hai risolo il test “trova il padrone” in meno di trenta secondi non possiamo far altro che inchinarci. Sei veramente un drago! Queste sfide sono quelle perfette per te: il limite di tempo e il fatto che siano “impossibili” ti stimolano come non mai. Questo è il motivo per cui puoi essere un poco procrastinatore: fare tutto all’ultimo è il modo perfetto per avere il meglio da te… secondo te stesso! ci hai messo più di trenta secondi : di certo sei una persona che non si abbatte facilmente, vero? Il limite di trenta secondi ti ha battuto ma tu hai comunque trovato il padrone nel nostro test di oggi. Ti ci è voluto solo qualche istante (o minuto o ora o… ehm… giorno) in più!

Questo ci dice di te che sei una persona assolutamente combattiva, fiera e che ha fiducia in sé. Insomma, praticamente potresti mettere tutte queste caratteristiche sul curriculum! (Faremo fede noi.)

: di certo sei una persona che non si abbatte facilmente, vero? Il limite di trenta secondi ti ha battuto ma tu hai comunque trovato il padrone nel nostro test di oggi. Ti ci è voluto solo qualche istante (o minuto o ora o… ehm… giorno) in più! Questo ci dice di te che sei una persona assolutamente combattiva, fiera e che ha fiducia in sé. Insomma, praticamente potresti mettere tutte queste caratteristiche sul curriculum! (Faremo fede noi.) non hai trovato il padrone: ehi, non abbatterti. Non solo è perfettamente normale non trovare subito il soggetto ma anche scoraggiarsi e voler gettare il cellulare in un lago sono risposte assolutamente consentite.

Oggi è andata così: dalla prossima volta in poi sai che, se vuoi sconfiggere il test ad illusione ottica, dovrai pensare fuori dalla scatola!