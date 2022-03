Test della Mattina | Scopri il pregio che tendi sempre a sottovalutare

La prima azione che compi ogni mattina svela una parte del tuo carattere che tendi spesso a sottovalutare: scoprila con questo test!

Spesso, soprattutto le donne, tendono a compiere molte azioni in maniera assolutamente meccanica, senza nemmeno riflettere sul loro significato più profondo. Anche quando lo fanno, tendono a sottovalutare ciò che esprimono di buono e a concentrarsi solo sui propri difetti (veri o immaginari).

Con questo test prenderemo in esame una delle azioni più meccaniche che compiamo ogni giorno, quella che apre la nostra routine quotidiana: la prima cosa che fai al mattino.

Ognuno di noi compie una serie di azioni durante la prima parte della giornata. Alcune sono nettate dalla volontà personale, altre invece (come svegliare i bambini e portarli a scuola) solo dalla necessità.

Le azioni che compiamo secondo la nostra volontà e assecondando il nostro carattere, però, rivelano moltissimo della nostra personalità e del modo in cui affrontiamo la vita.

In questo test prenderemo in esame le azioni che compiresti appena alzata, se potessi decidere di fare solo quello che vuoi.

Test della Mattina

Cosa faresti ogni mattina appena aperti gli occhi? Bere il caffè, fare la doccia, accendere la TV come quando eri bambina o controllare il cellulare? Fai la tua scelta e leggi il profilo. Se sei indecisa su due azioni puoi leggere entrambi i profili corrispondenti!

1 – Bere il Caffè

Il primo caffè della mattina è quasi una pozione magica in grado di rimetterci al mondo. Molte persone non riescono nemmeno a parlare prima di aver preso il caffè e, se per qualche motivo non riescono a berlo, sono nervose per tutto il giorno.

Se sei anche tu tra coloro che vorrebbero avere un caffè in mano appena aperti gli occhi, possiamo dirti che sei una persona che sa riconoscere le priorità.

Molte persone commettono l’errore di lanciarsi immediatamente nelle attività della giornata senza prendersi un minuto per se stessi e per ricaricare le energie. Chi al mattino si comporta così nel resto della vita tende a stressarsi eccessivamente e fare sempre più di quanto dovrebbe, arrivando anche a sacrificare il proprio tempo e il proprio riposo per gli altri.

Tu invece sarai sarai sempre in grado di trovare il giusto equilibrio tra le tue necessità e i tuoi doveri. Il rischio di un esaurimento nervoso è lontano!

2 – Fare la doccia

Lanciarsi in bagno come prima azione della giornata, per lavarsi e rimettersi in ordine, è tipico delle persone super efficienti.

Il momento di passaggio da uno stato di riposo a uno stato di attività, infatti, è sicuramente scandito dal momento in cui ci togliamo il pigiama, ci laviamo e ci infiliamo nei vestiti per uscire di casa.

Se questa è la prima cosa che fai (o che faresti se potessi decidere da sola) certamente sei una persona dinamica, che non ama perdere tempo e che non sopporta le persone poco efficienti.

Se c’è qualcosa che proprio non sopporti sono le persone che impiegano una vita a “carburare” e a darsi da fare. Pensi che nella vita non ci sia un minuto da sprecare: le persone come te potrebbero cambiare il mondo!

3 – Accendere la TV

Accendere la TV appena svegli è in qualche modo un gesto rassicurante. Riempire il silenzio della casa con le voci di altre persone ci fa sentire meno soli e ci mette velocemente in connessione con il mondo esterno.

Accendere la TV per avere un po’ di compagnia mentre facciamo colazione è anche un gesto tipico dell’infanzia, di quando eravamo bambini e ci preparavamo per andare a scuola.

In questo senso accendere la TV può essere anche considerata una strategia per tornare a un momento rassicurante della nostra vita, quando i problemi e le responsabilità erano a carico di altri.

Se hai scelto questa azione significa che hai molta cura del tuo bambino interiore, quindi sei un adulto consapevole del suo percorso di vita. Sei premurosa con te stessa e con gli altri e non chiedi mai più di quanto le persone possano dare.

4 – Controllare il telefono

Controllare il telefono è in assoluto uno dei gesti che compiamo più spesso nel corso del giorno. Non stupisce quindi che possa essere anche il primo gesto che si fa al mattino.

Se controlli il telefono per leggere le notizie del giorno o fare un veloce giro sui social sei una persona curiosa, che desidera essere sempre aggiornata e in contatto con gli altri.

Se, al contrario, guardi il telefono per controllare le notifiche che arrivano dalle chat private oppure da gruppi di amici o di lavoro, vuol dire che sei una persona un po’ ansiosa. Anche se questo potrebbe sembrare un difetto, a prima vista, è anche il modo in cui si manifesta il desiderio di essere sempre al passo, di fare sempre il tuo dovere nella maniera più impeccabile possibile. Sei una perfezionista e ti impegni moltissimo in tutte le cose che fai.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.