Test: Che moglie sei o sarai? E’ scritto proprio sul palmo della tua mano

Che tipo di moglie sei o diventerai? La risposta è scritta sulla tua mano. Rifletti su come sei veramente nella vita matrimoniale.

Le linee presenti sulla nostra mano sono in grado di raccontare molte cose di noi. Oggi ti sveliamo come interpretare alcune linee che rivelano che tipo di moglie sei o sarai. La nostra personalità spesso è riflessa nei nostri tratti fisici cos’ come nelle nostre abitudini quotidiane.

Il tuo modo di essere moglie probabilmente influenza fortemente la vostra coppia. Si dice spesso che la donna è il focolare della casa. Nella tua casa che tipo di persona sei? Sei protettiva verso i tuoi figli e tuo marito oppure li lasci liberi di fare ciò che desiderano? Molte volte il nostro modo di essere e quindi il nostro atteggiamento influisce sul modo in cui gli altri si comportano con noi. Scopri che moglie sei e rifletti.

Test: osserva il palmo della tua mano e scopri che moglie sei

Fare il test è davvero semplicissimo. Dovrai solo aprire la tua mano ed osservare la linea del cuore. Scopri cosa rivela di te e del tuo modo di fare la moglie:

Immagine 1: la tua linea del cuore è rossa:

Hai notato che la tua linea del cuore è marcata e ha una colorazione vivace tendente al rosso? Questo significa che sei sei una donna che decide di sposare l’uomo del quale è innamorata follemente e che se decide di contrarre matrimonio è pronta ad affrontare ogni difficoltà e non importa quali ostacoli affinché la sua famiglia sia felice e debitamente protetta. Sei una moglie molto protettiva e presente.

Immagine 2: la tua linea del cuore è molto lunga

Se la tua linea del cuore appare particolarmente lunga e sembra attraversare quasi tutta la mano significa che sei una moglie lungimirante. Anche tu credi nell’ unione del matrimonio e nel per sempre insieme. Sai che questo comporta molti sforzi e sei consapevole del fatto che ci vuole impegno per far quadrare tutto. Lavori senza remore per raggiungere il traguardo della vita insieme a tuo marito.

Immagine 3: hai molte linee orizzontali e parallele a livello della linea del cuore

Se non vedi una sola linea sulla tua mano ma più linee parallele significa che queste linee rappresentano il numero delle tue unioni, ovvero dei tuoi matrimoni. Forse fai parte delle donne che appartengono ai segni zodiacali che si sposano più volte. Se queste linee sono verticali simboleggiano il numero di figli che avrai in uno dei tuoi matrimoni. Ad ogni modo sei una moglie che ama la sua libertà e non accetta che il matrimonio sia un vincolo per te. Affianco ad un uomo troppo esigente tendi a soffrire e nel tempo prendi il coraggio di chiudere quella unione e se sono nati dei figli sei pronta a prendertene cura da sola.