Stiamo parlando della splendida Benedetta Massola, la sensualissima ballerina di Passaparola che ha incantato tutto il pubblico con la sua altera bellezza e i suoi occhi di un azzurro profondo.

Proveniente da una famiglia nobile, Benedetta ha trascorso un’infanzia idilliaca a Levanto, nella riviera ligure di Levante. Si è poi trasferita a Milano per perseguire la carriera di modella.

Nel 1992 si è aggiudicata la vittoria del concorso di bellezza Bellissima che le ha permesso di firmare il suo primo contratto e posare per giornali importanti come Elle e Marie Claire, sia in Italia che all’estero.

Il successo televisivo

Tra il 1999 e il 2001 ha raggiunto la notorietà partecipando (insieme ad altre ragazze poi divenute famose) come letterina al programma condotto da Gerry Scotti, Passaparola. Nonostante abbia preso parte alla trasmissione per sole due edizioni, la bellezza di Benedetta ha colpito particolarmente il pubblico. Per questo è stata scelta, insieme ad altre ex-vincitrici di Bellissima, per la co-conduzione del programma Bellissima d’Italia, nel quale ha di nuovo affiancato Gerry Scotti.

Benedetta ha poi preso parte alla trasmissione Pressing Champions League su Italia 1 (nell’edizione 2001-02) durante quale ha affiancato Massimo De Luca. Ha poi partecipato al programma Senza Rete, insieme a Paolo Liguori, Maurizio Mosca, Alfonso Signorini e Monica Vanali.

Nel 2001 l’abbiamo vista nel film Sottovento!, mentre nel 2002 ha posato per il calendario sexy della rivista GenteViaggi. Tra 2002 all’ottobre 2003 è stata scelta da Emilio Fede per condurre, in rotazione con altre presentatrici, il rotocalco televisivo del TG4 Sipario, specializzato nella diffusione di notizie relative al mondo dello spettacolo.

In quegli anni ha inoltre partecipato alla trasmissione Paolo Limiti Show su Rai 2, seppur non riscuotendo grande successo.

Benedetta ha in seguito deciso, intorno alla metà degli anni 2000, di dedicarsi alle fiction tv. Ha infatti preso parte a Incantesimo 8, alla miniserie Nebbie e delitti e a Un ciclone in famiglia, in cui ha interpretato Lisa Fumagalli per ben tre edizioni consecutive.

Verso la fine del primo decennio del 2000, Benedetta ha fatto anche alcune comparse in videoclip musicali, come quello di L’amore è un fiore di Paolo Vallesi e Goodbye di Alexia, entrambi rilasciati nel 1999.

A livello pubblicitario ha preso parte agli spot tv della De Agostini nel 2003, di Poste Italiane nel 2004 e della Daikin nel 2008.

Dopo aver preso parte, nel 2011 alla serie tv Un amore e una vendetta, però, ha deciso di mettere la parte la carriera di attrice per dedicarsi alla famiglia. L’11 ottobre 2015 ha infatti sposato il francese Jean Sebastién Decaux, cui cui è stata fidanzata per otto anni. I due sono poi diventati genitori di una bambina.