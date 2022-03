Test del Pizzo | Qual è la tua caratteristica più seducente del tuo carattere?

Questo test si basa sull’utilizzo del pizzo: un tessuto ad altissima capacità seduttiva! Dimmi come lo indossi e scopri come seduci gli uomini!

Quando si parla di indumenti di pizzo, nella maggior parte dei casi la nostra immaginazione corre verso la lingerie più sensuale e maliziosa.

Il pizzo però è troppo bello per essere confinato sotto i vestiti e non sopra. Per questo motivo il modo in cui lo inseriamo nei nostri outfit rivela moltissimo di come manifestiamo all’esterno il nostro potere seduttivo.

In realtà del pizzo si possono dare tante interpretazioni differenti: può dare vita a capi super sexy ma anche a capi dal carattere assolutamente innocente.

Combinandolo con altri tessuti si creano inoltre effetti “vedo non vedo” ad altissimo potere seducente. Tutte queste possibilità rappresentano uno strumento potentissimo per esprimere la nostra personalità e la nostra capacità seduttiva!

Fai il test per scoprire cosa comunichi quando indossi una blusa o una casacca di pizzo!

Test del Pizzo

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di scegliere la casacca che preferisci e che rappresenta meglio la tua personalità. Leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più sul tuo potere seduttivo!

1 – La casacca scollata

Essendo leggero e traforato, il pizzo riesce a creare naturalmente dei meravigliosi effetti di “vedo non vedo”. La sua bellezza risiede proprio nel contrasto tra il colore del pizzo e il colore della pelle in trasparenza.

Questo contrasto così affascinante è reso più evidente e più “drammatico” quando si indossano casacche scollate, in grado di mettere in mostra la pelle del décolleté e delle spalle, come in questo caso.

Se hai scelto questa casacca significa che ti piace esprimere chiaramente e con decisione la tua personalità, anche se non ti piace essere aggressiva. Ti impegni a mostrarti sempre per quella che sei e non sei affatto una persona ipocrita. Non ti piace fingere e non sei nemmeno tanto brava farlo!

La tua capacità di seduzione si basa sul tuo carisma naturale e sulla capacità di attirare l’attenzione senza essere sgradevole o “ingombrante”. Sei una vera regina!

2 – La camicia rosa

Abbinare il pizzo al colore rosa è in assoluto una delle scelte più tipiche delle ragazze giovani o molto giovani.

Il rosa è infatti un colore legato all’innocenza, alla gentilezza e a tutto ciò che è tipicamente femminile.

Se hai scelto questa camicia e le sue delicatissime trasparenze ornate di volant significa che per sedurre punti tutto sulla dolcezza del tuo carattere. Molte donne fingono di essere forti e aggressive ma tu non senti alcun bisogno di farlo.

Vai fiera della tua personalità e la mostri senza riserve, quindi le persone sono attirate dalla tua limpidezza e dalla tua sincerità. Forse qualcuno commetterà l’errore di considerarti debole e infantile, e allora gli spiegherai (senza mezzi termini) che essere gentili non significa essere deboli e che ha proprio sbagliato le sue valutazioni!

3 – Il body nero

Se si dovesse stabilire quale tessuto è il simbolo universale del potere seduttivo delle donne ci sarebbe probabilmente una sola risposta: il pizzo nero.

Il nero è il colore dell’eleganza ma anche della forza di carattere e della sensualità. Se hai scelto proprio questo abbinamento per rappresentare la tua personalità significa che sedurre per te è assolutamente naturale.

Esercitare fascino sugli uomini ti viene molto spontaneo e non hai paura di essere anche piuttosto esplicita quando qualcuno di piace o desideri cominciare a frequentare una determinata persona.

Proprio questa tua grande sicurezza è la tua principale arma di seduzione ed è questo il motivo per cui le persone dal carattere forte si sentono attratte da te, mentre quelle dal carattere più debole tendono ad allontanarsi.

4 – La camicia bicolore

Le trasparenze del pizzo sono perfette per creare degli interessanti giochi di contrasti, sia a livello cromatico sia a livello di texture. Questo significa che un capo che presenta questi abbinamenti è sicuramente più interessante a livello di stile e sicuramente “dice” qualcosa di più.

Se hai scelto questo capo bicolore significa che sei una persona dall’intelligenza molto vivace, che non si accontenta di seguire tutte le regole imposte dall’abitudine, dalle convenzioni o semplicemente dal buon senso.

Ti piace mescolare le carte, immaginare nuove possibilità, esplorare nuovi orizzonti. Di certo la tua intelligenza è la tua caratteristica più seducente anche e può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

A volte le persone fanno un po’ fatica a starti dietro, si sentono sempre “un passo indietro” e, qualsiasi cosa ne dica Amadeus, stare un passo indietro non piace a nessuno! Bisogna specificare una cosa però: questo non è assolutamente un buon motivo per essere diversa da come sei. Prima o poi troverai qualcuno che non sarà intimorito da te, anzi, ti troverà assolutamente stimolante!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.