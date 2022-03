Scopri cosa ti vuole dire il tuo angelo: quali di questi numeri vedi spesso?

Sei pronto per il test dei numeri angelici tripli? Scopriamo che messaggio ha per te il tuo angelo custode: sei pronta a riceverlo?

Oggi abbiamo deciso di svelare un messaggio particolare pensato appositamente per te. Come faremo, dici? Beh ma grazie a queste combinazioni di numeri che abbiamo definito “triple” per un motivo!

Come vedi nel disegno qui sopra, infatti, ti proponiamo quattro combinazioni di numeri tra i quali scegliere.

Dovrai solo dirci se ne vedi spesso più una o più un’altra per scoprire il tuo messaggio segreto! Ma da chi viene questo messaggio e perché?

Non preoccuparti, ti sveleremo tutto tra poco.

Test dei numeri angelici tripli: scopri che cosa ti vuole dire il tuo angelo custode e perché

Oggi abbiamo deciso di proporti il test dei numeri angelici… tripli!

Invece di chiederti semplicemente qual è il numero che ti appare più spesso, infatti, abbiamo deciso di documentarci e di proporti quattro scelte tra i numeri angelici tripli.

Il motivo è semplice: per quanto sia più comune vedere numeri singoli o doppi in maniera ricorrente, per vedere dei numeri tripli ci vuole una certa “coincidenza”.

Numeri di case, orologi, quantitativi di cibo nelle ricette e chi più ne ha più ne metta vengono più facilmente in numero singoli o doppi che tripli.

Insomma, ci vogliamo assicurare che il messaggio che riceverai e che ti sveleremo oggi sia proprio per te!

Quello che devi fare, se guardi qui sopra, è scegliere semplicemente tra le quattro combinazioni di numeri angelici tripli che ti abbiamo proposto.

Sotto ti daremo il tuo responso!

(Ehi, non preoccuparti se non ti è capitato di vedere una di queste quattro combinazioni: abbiamo un messaggio anche per te).

666 : nonostante questo sia un simbolo spesso associato con il Male (vero e proprio) il nostro test dei simboli angelici ci dice, al massimo, che in te c’è uno squilibrio.

Ti manca qualcosa e quel qualcosa, sostiene il tuo angelo custode, è l’armonia.

Devi imparare ad essere più gentile e più cauto quando valuti l’ambiente circostante e anche il tuo stesso corpo ed animo.

Sei una persona troppo critica e questo tuo modo di fare sta “avvelenando” la tua vita. Pensaci bene: se il tuo angelo custode ti dice di combattere la negatività con la positività, puoi credergli. Forse stai esagerando!

Qualcosa blocca la tua ed è il caso che tu inizi, finalmente, a dare libero spazio ai tuoi desideri ed alle tue necessità!

Sei incastrato all’interno di un meccanismo di pensiero che ti obbliga, quasi, a fare solo cose che abbrutiscono il tuo animo. Il test dei numeri angelici tripli ci dice che è ora che tu segua il tuo cuore. Buona fortuna!

Le persone possono approfittarsi del tuo buon cuore e tu non ti rendi conto di sprecare le tue energie nel tentativo di aiutarli senza ricevere nulla in cambio. Inizia a rimettere la tua persona, il tuo cuore e la tua salute al primo posto, ok?

Devi iniziare a prenderti una pausa, a riflettere su quello che vuoi e su quello che fai. Le tue convinzioni (per quanto sacrosante visto che sono le tue) non rimarranno sempre le stesse per tutta la vita!

Il tuo angelo custode ti sta dicendo di guardare al mondo, alla vita che scorre intorno a te e di non essere precipitoso nelle scelte e nelle decisioni. Hai tempo, non preoccuparti di portare avanti ideali che potrebbero non essere più i tuoi tra qualche anno!

I messaggi dai nostri angeli custodi arrivano solo quando sono necessari: questo vuol dire che magari tu non hai nessun tipo di problema!

Se ti capita spesso di vedere altre combinazioni di numeri angelici tripli faccelo sapere ma se non ne vedi nessuna vuol dire che non hai bisogno né di aiuti né di avvertimenti. Bene, no?