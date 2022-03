Test: il modo in cui tieni i capelli mentre dormi indica che tipo di donna sei

Qual é la posizione dei tuoi capelli durante il sonno? Il modo in cui li tieni rivela molti aspetti della tua personalità.

Lo sapevi che la posizione dei tuoi capelli durante il sonno rivela che tipo di donna sei? Scopri quali tratti della tua personalità possono rivelare i tuoi capelli in un momento in cui sei totalmente vulnerabile e autentico come il tempo in cui dormi.

Molti nostri tratti fisici ad esempio la forma di occhi, bocca, mani ecc possono rivelare la nostra personalità così come le nostre abitudini e persino i nostri gesti inconsci. Probabilmente non hai fatto molto caso al modo in cui tieni i capelli mentre dormi ma puoi fare mente locale su come li trovi al mattino o sul modo in cui li sistemi per recarti a letto. Li leghi? li lasci sciolti? Li disponi sul cuscino in un modo particolare? Scopri il significato con il nostro test.

Dimmi la posizione dei tuoi capelli nel sonno e ti dirò che donna sei

I nostri capelli esprimono la nostra personalità. Ti abbiamo rivelato cosa rivela di te il modo in cui porti i capelli quando sei a casa e anche cosa rivela il modo in cui sistemi i capelli per uscire, oggi ti riveliamo cosa rivela di te il modo in cui tieni i capelli mentre dormi. Pensa ai tuoi capelli durante il sonno, appena prima di addormentarti come li disponi? Al risveglio sono sparsi sul tuo viso? Osserva l’immagine e scegli quella che più ti rappresenta dopo di che non ti resta che leggere il profilo corrispondente.

1- I tuoi capelli si dispongono ai lati del viso

Questa posizione dei capelli indica che sei una donna vivace, energica ed estroversa. Hai una natura curiosa che è il motore della tua vita. Ti spinge a conoscere sempre di più, fare esperienze e imparare. Sei il tipo di persona che adora le sorprese e si improvvisa per un’avventura. Non pensi mai a quale direzione prendere, ti lasci guidare dal momento e dalle energie positive. Sei determinata e tenace, non molli prima di aver raggiunto il tuo obiettivo, sei una persona molto seria ed affidabile nonostante il tuo lato selvaggio.

2- Tieni i capelli legati durante il sonno

Prima di andare a letto leghi i tuoi capelli? Questo denota che sei una donna pacificatrice. Detesti ogni forma di conflitto, la pace viene prima di tutto, emotivamente desideri una vita stabile, poco stressante e senza colpi di cuore. Ami la solitudine e quel senso di pace che ti da il silenzio. Rispetti molto gli altri, i loro valori e i loro pensieri anche se sono molto diversi dai tuoi. Sei anche una donna cordiale ed educata.

3- Tieni i capelli sopra al cuscino

Se porti i tuoi capelli dietro la testa sopra al cuscino significa che sei una donna estremamente affidabile. Questo è l’aggettivo che viene in mente alle persone che ti conoscono bene quando pensano a te. Sei la persona sulla quale si può sempre contare. Molti ti chiedono consigli e pareri sanno che il tuo ragionamento è obiettivo e le tue soluzioni ai problemi sono sempre estremamente valide.

4- Prima di dormire ti fai due trecce laterali

Se hai l’abitudine di raccogliere i capelli in delle trecce prima di dormire significa che sei una donna determinata. Hai molta fiducia in te stessa, sei una guerriera, forte, indipendente, e non ti fai mai influenzare dal parere degli altri. Sei pragmatica e finisci sempre per prendere le decisioni migliori, anche nelle situazioni più difficili. Anche se sembri una persona dura hai un grandissimo cuore.

5- Lasci i tuoi capelli liberi e al risveglio sei sempre scapigliata

Se lasci i tuoi capelli liberi di fluttuare durante il tuo sonno significa che sei una donna che si ama molto. Hai a cuore la tua salute fisica e psicologica, conduci una vita sana senza troppi eccessi. Il benessere è la parola dominante nella tua vita. Ti piace stare in compagnia, sei conviviale e non rinunci per nulla al mondo alla tua libertà. Vincoli e ordini non fanno per te. Ti piace collezionare ricordi ed esperienze.