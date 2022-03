Non giocare con loro: sono i segni più competitivi e devono vincere sempre

Se hai conosciuto uno dei segni zodiacali più competitivi, sicuro quell’incontro ti è rimasto impresso: sono praticamente insopportabili!

Dai, sappiamo benissimo che al solo sentire la parola “competitivo” ti è venuto in mente qualcuno in particolare.

Magari si tratta di un collega di lavoro che fa di tutto per essere il “cocco” del capo oppure di un ex compagno di classe, che pur di prendere un bel voto avrebbe fatto qualsiasi cosa.

Oggi, quindi, abbiamo deciso di stilare una classifica dell’oroscopo che ti aiuti a riconoscere, di primo acchito, tutte le persone competitive che ci possono essere nello zodiaco.

Nessuno dice che tu debba fare marcia indietro di fronte a loro ma conoscere le persone competitive può sicuramente aiutarti nella vita!

I segni zodiacali più competitivi di tutto l’oroscopo: scopri chi c’è nella classifica di oggi

A chi non è capitato di volere, a tutti i costi, “vincere” od eccellere in qualcosa?

Tutti ci siamo trovati, prima o poi, nella posizione di voler essere al primo posto e, per raggiungerlo, siamo diventati un poco competitivi.

Dipende, ovviamente, da chi siamo e da che cosa vogliamo ma deve essere successo veramente a tutti di fare qualsiasi cosa per raggiungere il proprio obiettivo almeno una volta nella vita!

Bene, i segni della classifica dell’oroscopo di oggi, invece, sono persone talmente competitive da cercare di raggiungere il successo per default, non appena sentono un minimo di competizione nell’aria.

Ovviamente, se non lo avessi ancora capito, stiamo parlando di tutti quei segni zodiacali più competitivi che ci sono nell’oroscopo!

Scopriamo insieme quali sono questi segni: c’è il rischio, infatti, che tu debba avere a che fare con loro magari a lavoro o all’Università e non vuoi di certo arrivare impreparato!

Ehi, non ti stiamo dicendo di diventare più competitivi di loro ma, almeno, di tenerti pronto nell’eventualità che ti facciano… mangiare la polvere!

Sagittario: quinto posto

Cari Sagittario, non fate finta di niente: siete competitivi eccome, anche troppo per i nostri gusti!

I nati sotto il segno del Sagittario, infatti, passano sempre come persone decisamente allegre e spensierate. Questo è vero fino ad un certo punto: quando si tratta di vincere, infatti, i Sagittario sono sempre in pole position!

Possiamo dire che chi è nato sotto questo segno è generalmente una persona a cui piace eccellere. Anche se non si fanno notare, i Sagittario si impegnano molto per raggiungere il successo: non frapponetevi tra loro ed il risultato!

Scorpione: quarto posto

Che i nati sotto il segno dello Scorpione siano nella classifica di oggi dell’oroscopo non è assolutamente una sorpresa. Semmai, possiamo dirlo, ci saremmo aspettati di vederli decisamente più in alto!

Lo Scorpione è un segno competitivo, questo è vero, ma solo in alcuni ambiti della sua vita.

Magari sul lavoro o magari in amore e nelle relazioni sociali ma mai in entrambi i campi insieme! Infatti gli Scorpione sono persone che possono veramente mettervi in difficoltà: fate attenzione con loro!

Capricorno: terzo posto

Cari Capricorno, sappiamo che avreste desiderato raggiungere la prima posizione di questa classifica. (Ehi, dopotutto questa è una graduatoria di segni zodiacali più competitivi tra tutti. Non c’è dubbio che vorreste comunque trovarvi tutti al primo posto).

I Capricorno sono persone decisamente competitive ma, fortunatamente e almeno, lo sono per puro spirito di “crescita“.

Il Capricorno fiorisce quando è sottoposto a sfide e tensioni e, per questo motivo, ha imparato che essere competitivi spesso porta all’eccellenza.

Nonostante a volte i Capricorno possano essere decisamente insopportabili con il loro modo di fare so-tutto-io e la loro tendenza… beh, ad essere veramente competitivi quando si impuntano!

Toro: secondo posto

Incredibile ma vero, i nati sotto il segno del Toro sono veramente molto competitivi. Talmente tanto che si guadagnano il secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più competitivi di tutto l’oroscopo! Non male, no?

Il bello (o il brutto, a seconda di come la vediate) è che il Toro riesce a nascondere veramente molto bene la sua competitività. Al Toro, infatti, non riuscirete mai a strappare una confessione di invidia o di voglia di primeggiare: semplicemente non è nel loro carattere!

Quello che succede, però, è che il Toro (nel silenzio della sua mente) rimugina costantemente sui modi per diventare “migliore” degli altri.

Fanno paragoni continui anche con le persone a cui vogliono bene, giudicano eccessivamente gli altri in base ai loro risultati e sono, in definitiva, estremamente competitivi. Si possono mettere a contare sulle dita di una mano i loro successi pur di farvi capire che sono meglio di voi! Cari Toro ma non sarebbe meglio una vacanza?

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più competitivi di tutto l’oroscopo

Cari Leone, ultimamente stiamo svelando tutti i vostri segreti, non è vero? (Eh sì, perché se controllate la classifica dei segni zodiacali che fanno sempre il doppiogioco potreste trovare anche il vostro segno).

I Leone sono persone veramente molto orientate verso il successo e che, quindi, devono assolutamente vincere in ogni situazione. Hanno i loro obiettivi ed i loro traguardi che sono praticamente i loro motori e ragioni di vita.

A volte, però, si trovano a diventare competitivi anche in situazioni che non li riguardano, per il puro gusto di poter vincere. Chissà che i Leone non si trovino, anche, nella nostra classifica dei segni zodiacali più furbetti di tutto l’oroscopo!

Al Leone piace particolarmente raggiungere il posto contrassegnato come “numero uno” perché, semplicemente, è così che si sentono nella vita.

Fortunatamente, a volte, capita che qualcuno li rimetta al loro posto. Ci dispiace dirvelo, cari Leone, ma a volte un poco di umiltà vi serve veramente tanto!