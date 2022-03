Ecco perché il secondo amore è molto meglio del primo

Sai perché il secondo amore è meglio del primo? Ti sveliamo le ragioni sostenute da veri esperti di settore.

Il primo amore non si scorda mai questo è fuori dubbio. Per la prima volta il nostro cuore inizia a battere per qualcuno che si appropria dei nostri pensieri e delle nostre attenzioni. Per chi si innamora per la prima volta questa è una grande novità. Essendo la nostra prima esperienza, il primo amore spesso ci coglie impreparati ed ha molte cose da insegnarci. Quando finisce è un colpo al cuore, una sofferenza così grande che si fa fatica a ritrovare la fiducia in questo sentimento. Per questo possiamo dire che il primo amore è molto spesso quello che ci apre gli occhi insieme al cuore.

Il primo amore ci da una grande lezione di vita. Ci pone davanti un sentimento che mette qualcun altro al primo posto e ci insegna molte cose sull’amore. Anche se il primo amore è molto intenso e probabilmente non lo dimenticherai mai, gli amori che nasceranno dopo di questo saranno indiscutibilmente migliori. E’ un pò come il primo ed il secondo figlio. Col primo figlio è tutto nuovo, non sai cosa ti aspetta e le sensazioni di gioia si alternano a quelle di insicurezza e ansia. Col secondo figlio ti dedichi pienamente all’amore. Sai già cosa ti aspetta ed hai fatto esperienza.

Quando ci si innamora per la prima volta si fa fatica a non lasciarsi travolgere completamente da questo sentimento. La razionalità lascia spazio alla confusione e ci facciamo guidare dal cuore.

Scopri perché il secondo amore è meglio del primo

Il tuo primo amore probabilmente non durerà per sempre ma quella persona avrà sempre un posto speciale nel tuo cuore. Per la prima volta avrai provato un sentimento che non sapevi esistesse e anche se non c’è stato un lieto fine tu avrai capito molte cose di te stesso e di questo sentimento.

Ecco i principali motivi per cui il tuo secondo amore sarà ancora più speciale del primo:

1-Ora sai quanto vali

Il tuo cuore spezzato ti ha insegnato cosa vuoi da una relazione. Qualunque sia il motivo della rottura ti ha insegnato cosa non vuoi in amore e cosa meriti davvero.

2- Hai imparato che c’è sempre speranza

Si dice che l’ora più buia è sempre quella che precede il sorgere del sole. Alla fine del tuo primo amore hai perso la fiducia in questo sentimento e il cuore spezzato non voleva più saperne di tornare a battere. Poi hai trovato qualcuno che ti ha fatto nuovamente credere in questo sentimento. E’ stata la luce in fondo al tunnel, il calore che ha tolto il freddo, l’acqua che ha dissipato la sete. Ora hai capito che vale sempre la pena avere fede nell’amore.

3- Hai fatto esperienza dei tuoi errori

Probabilmente avrai anche tu le tue responsabilità se il primo amore è finito. Hai avuto l’occasione di pensare agli errori commessi e ogni errore ci insegna qualcosa e ci migliora. Probabilmente eviterai di commettere gli stessi errori quando si presenterà la tua seconda occasione.

4- Sei più forte

Riprendersi dalla fine del primo amore non è facile. Sentire il cuore che si spezza per la prima volta è devastante. L’unica nota positiva è che le ferite si cicatrizzeranno e ci renderanno più forti. Un secondo amore ti dimostrerà che sei cambiata e che guardi questo sentimento con occhi diversi.

5- Sai cosa vuoi

Hai condiviso la tua vita con un altra persona, ti sei confrontata, hai gioito e anche pianto, hai amato e sofferto. A malincuore ti sei fatta forza e ti sei allontanata da una persona che hai capito non essere quella giusta. A questo punto sai cosa non vuoi e questo è il primo passo per iniziare una relazione con qualcuno che può darti pienamente ciò di cui hai bisogno.

6- Sei più paziente

Ne hai passate tante. Ogni relazione ci insegna che ci vuole pazienza e perseveranza. Se ne vale la pena bisogna fare sforzi. Purtroppo quando ci si innamora per la prima volta si pensa che sia tutto facile e che sia l’amore stesso a guidarci nella direzione giusta. In realtà due persone si incontrano e si scontrano durante il loro cammino insieme e devono imparare a venirsi incontro e a completarsi. Il secondo amore vi darà la possibilità di mettervi in gioco veramente