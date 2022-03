GF Vip, l’ha spuntata per poco: è guerra prima della semi finale

Al GF Vip c’è qualcuno che l’ha spuntata per una manciata di voti. Prima della semifinale di giovedì è guerra tra i concorrenti di Alfonso Signorini. Chi riuscirà ad arrivare in finale?

Il GF Vip sta per giungere al termine di questa sesta ed infinita edizione, che ha visto ancora una volta al timone del progetto Alfonso Signorini. Tra poche ore, sul piccolo schermo degli italiani, andrà in onda la semifinale su canale 5 e il padrone di casa, poco prima la fine della puntata di lunedì, ha lanciato un nuovo televoto.

Questa volta a contendersi la permanenza nella casa più spiata d’Italia sono due concorrenti e per l’esattezza sono Manila Nazzaro e Barù. Lei ha iniziato il suo percorso durante i primi di giorni dallo start iniziale, mentre lui è entrato in una seconda battuta ma è riuscito ad imporsi tra i vipponi storici del cast.

Il pubblico ha dunque l’arduo compito di decidere chi tra loro deve proseguire con il proprio percorso nella casa più spiata d’Italia e chi invece deve varcare la famosa soglia rossa in maniera definitiva, spazzando via ogni possibilità di poter vincere il montepremi finale.

Televoto semifinale GF Vip: è guerra tra Barù e Manila Nazzaro

Per rispondere a chi tra i due riuscirà a spuntarla, prima della messa in onda della semi finale, dove le opinionista ci incanteranno sfoggiando nuovi look da urlo, abbiamo chiesto agli utenti della rete di esprimere la propria preferenza in merito lanciando un sondaggio sui nostri canali social. I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di rivelarvi chi è riuscito a spuntarla, per una manciata di voti, è opportuno fare alcune dovute precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del televoto ufficiale del Grande Fratello Vip. L’unico sistema di votazione valido è quello lanciato da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì scorso. Questo è stato creato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole influenzare in alcun modo il loro giudizio in merito ai personaggi trattati. Inoltre, le due posizioni, sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti, sia in negativo che in positivo, ed in fondo a questo articolo trovato tutte le relative percentuali. Detto questo vediamo subito chi è riuscita a spuntarla tra i due concorrenti in nomination.

Ad avere la meglio, anche se per poco, è stata Manila Nazzaro, mentre il nipote di Costantino della Gherardesca per poco non ha ottenuto la maggior parte delle preferenze, ma soltanto tra poche ore potremmo finalmente scoprire la verità e se questo risultato si confermerà anche nel televoto ufficiale.