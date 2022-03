Scopri una di queste carte e ti diremo se e tra quanto vi sposerete

Tu ed il tuo partner vi sposerete? Il test delle carte d’amore ci dirà la verità: devi solo girarne una: pensi di essere pronta per conoscere la verità?

Dai, dicci la verità: poco importa che stiate insieme da dieci anni, cinque anni oppure un mese: vuoi già sapere se il tuo partner è quello giusto!

Effettivamente tutti, prima o poi, sogniamo di conoscere il futuro della nostra relazione… non solo per evitare di perdere tempo ma anche per evitarci patemi d’animo lungo la via!

Il test di oggi, quindi, è uno di quei test “intuitivi” che ti aiutano ad esplorare il tuo mondo interiore.

Per fare questo abbiamo deciso di usare quattro carte che vengono da quattro mazzi diversi: chissà cosa ci troverai dietro!

Test delle carte d’amore: scegli quale girare e ti diremo se e quando vi sposerete

Tu ed il tuo partner vi sposerete?

A meno che lui (o lei) non ti abbia già fatto la proposta, non c’è un modo preciso per sapere come andrà tra di voi.

Potreste rimanere insieme per anni senza sposarvi oppure lasciarvi ad un certo punto perché succede qualcosa che vi fa cambiare idea sulla relazione.

Il test delle carte d’amore, però, è qui per aiutarti a fare qualche previsione.

Come vedi, infatti, nella foto qui sopra ci sono quattro carte girate: puoi notare il loro dorso ed i colori sgargianti delle loro fantasie ma niente di più.

No, no, tranquilli: non sono i dorsi delle carte a farci capire se e quando il tuo partner vi sposerete!

Dopo esserti concentrata sulla persona con cui stai (o con cui vorresti stare), ti suggeriamo di provare a scegliere una carta.

Qui sotto trovi le carte girate e tutti i responsi collegati a loro: allora, non sei curiosa di sapere se saranno fiori d’arancio?

Il responso del tuo test di coppia di oggi

Allora, sei pronto a scoprire che cosa “nasconde” la tua relazione? Ecco le carte girate: ehi, non appartengono tutte allo stesso mazzo!

Scopriamo che cosa vuol dire per il tuo futuro di coppia!

hai scelto la carta con il dorso rosso : dietro la prima carta, quella con il dorso rosso, si nascondeva un asso di fiori.

Questa carta, generalmente, rappresenta un periodo piuttosto florido della persona che la pesca, di grande appagamento spirituale e benessere.

Non male, no? Vuol dire che la tua relazione è in un momento veramente buono e speciale: ehi i presupposti per il matrimonio ci sono tutti!

Il test delle carte d’amore, però, ci avverte che siete ancora lontani dalla meta “matrimonio”. State bene e, per ora, avete un equilibrio perfetto . Non volete metterlo in discussione quindi, per adesso, le cose rimarranno così. La previsione è che, se vi sposerete, lo farete tra tantissimi anni!

Ahi ahi, ci dispiace dirti che questo non è assolutamente un buon auspicio!

(Dai, dopotutto te lo potevi aspettare: le picche non hanno una buonissima connotazione in amore, purtroppo. Altrimenti non si direbbe “ricevere il due di picche”!).

Purtroppo questa carta simboleggia spesso una donna sola ed “incattivita”: ehi, aspetta!

Non stiamo dicendo che finirai da sola nella vita e neanche che chi decide di rimanere da solo sia per forza amareggiato e cattivo!

Stiamo dicendo che, con ogni probabilità, forse questo rapporto non durerà e non arriverà al matrimonio. Non prendertela con noi, lo dicono le carte!

Che cosa vuol dire nel nostro test delle carte d’amore?

Semplicemente che, se vuoi che questa sia una relazione duratura, dovrai veramente lavorare molto. La “forza” a cui fa riferimento la carta è qualcosa che deve nascere da te: insomma, il test delle carte d’amore ti sta dicendo che se questa relazione per te vale la pena puoi trasformarla in una da “matrimonio” con il tuo lavoro! (Ed anche quello del tuo partner: mica sei da sola in questa relazione!).

Prova a vedere se, impegnandoti a fondo e comunicando al massimo, riuscirai ad avere questo risultato!

(Ci dispiace che tu debba fare tanto lavoro: almeno non devi sforzarti di trovare il gatto in mezzo ad un mucchio di gufi , visto che quasi nessuno ci riesce. Ehi, non stai mica cliccando sul link, vero?).

Pur essendo una carta molto utile, dobbiamo saper riconoscere il fatto che non sia proprio una carta a cui le persone danno molto valore.

Ecco, non volevamo dirtelo (forse è il caso che tu faccia anche il test fedele o traditore, che trovi qui) ma forse questa relazione non è la cosa migliore che ti sia mai successa.

Le carte ci dicono che la puoi “scambiare” tranquillamente con un’altra e forse sarebbe anche meglio. Semplicemente non siete fatti per arrivare insieme al matrimonio: questa consapevolezza cambia qualcosa dei tuoi sentimenti o sotto sotto sapevi già che questa sarebbe stata la risposta?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.