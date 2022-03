Test dell’Alleato | Su cosa puoi contare per superare i momenti difficili?

Con il test dell’alleato scoprirai cosa non ti farà mancare mai il suo aiuto nei momenti difficili della vita. Spesso non c’è nemmeno bisogno di guardare troppo lontano!

Quando ci troviamo in difficoltà, il primo istinto che abbiamo è quello di chiedere aiuto alle persone che ci circondano. Si tratta di un meccanismo assolutamente naturale, sul quale è stata costruita la società umana.

Purtroppo però di tanto in tanto veniamo delusi, e quindi tendiamo a non fidarci più delle persone che ci circondano, fino a non chiedere più il loro aiuto se non è strettamente necessario.

Per determinate persone chiedere l’aiuto di altri diventa più difficile con il passare degli anni, quindi imparano a contare solo su se stesse, con la consapevolezza che “chi fa da sé fa per tre”.

Se anche tu la pensi in questa maniera, o sei stata portata a pensarla in questa maniera, dovresti fare questo test. In questo modo capirai su quale delle sfaccettature del tuo carattere potrai contare sempre nei momenti in cui ti senti sperduta.

Test dell’Alleato

Per eseguire questo test dovrai osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo e prestare attenzione a tutti gli elementi che la compongono. Dopo averlo fatto dovrai scegliere l’elemento che ti ha colpito di più. La donna rappresenta te stessa, quindi non dovrai prenderla in considerazione. Dopo aver scelto leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di nuovo su te stessa!

1 – La Luna

La Luna rappresenta da sempre l’istinto femminile, cioè la capacità tipica delle donne di comprendere le cose con uno sguardo e di cogliere le intenzioni e il carattere delle persone prima ancora che parlino.

Se hai scelto la Luna significa che il tuo inconscio sa quanto sia forte il potere del tuo intuito femminile e sa anche che puoi fare affidamento su di esso in qualunque momento. Difficilmente compirai un passo falso facendoti guidare dall’istinto.

Cerca soltanto di non trasformare l’istinto in pregiudizio. Tieni sempre in considerazione le prime impressioni che ti lasciano le persone ma analizza anche le loro azioni prima di emettere un giudizio definitivo!

2 – Il Gatto

Il gatto è simbolo di un’intelligenza sopraffina e fuori dal comune. I gatti sono cacciatori che abbiamo preso a vivere con noi ma che non abbiamo mai addomesticato del tutto. Spesso abbiamo addirittura la sensazione che siano stati loro ad addomesticare noi.

Se hai scelto il gatto significa che, esattamente come questo animale la tua intelligenza e il tuo carattere sono sempre imprevedibili ed estremamente indipendenti.

Proprio sulla tua indipendenza e sulla tua capacità di pensare fuori dagli schemi dovresti fare affidamento oggi come in futuro per superare tutti i momenti più complessi della tua vita, anche quelli dai quali credi che non riuscirai a uscire.

3 – Il Secchio di Stelle

Le stelle hanno sempre affascinato gli esseri umani e hanno anche sempre rappresentato i nostri desideri e le nostre aspirazioni. Alle stelle ci affidiamo anche per interpretare o per prevedere il futuro, nella speranza che guidino il nostro cammino.

Le stelle raccolte dal gatto e messe nel secchio sulla prua della barca rappresentano i sogni che hai realizzato e gli obiettivi che hai raggiunto, in pratica i tuoi successi.

Se hai scelto il secchio di stelle significa che la fiducia in te stessa e su ciò che puoi conquistare quando lavori al massimo delle tue capacità è ciò che fa davvero la differenza nella tua vita.

Il tuo inconscio ti sta suggerendo di non perdere mai la fiducia nelle tue capacità e di guardare sempre avanti senza paura anche quando ti sembra di dover affrontare problemi più grandi di te.

4 – La Lanterna

La lanterna, ma anche la candela o il fuoco sono da sempre simboli della luce della ragione. L’irrazionalità è rappresentata come una zona buia, priva di ordine e di confini dove è difficile orientarsi ma soprattutto è difficile capire dove si sta andando e cosa è giusto o non è giusto fare.

In questo dipinto la lanterna è posta sulla prua della barca, a illuminarne il cammino. Se hai scelto la lanterna significa che il tuo inconscio ha percepito perfettamente la sua funzione e che, per questo motivo, l’ha preferita.

Questo significa che secondo il tuo inconscio la tua razionalità è l’arma segreta che ti permette di analizzare ogni situazione difficile per capire quale potrebbe essere la strategia migliore da mettere in atto per superarla.

Non lasciarti mai sopraffare dalla paura o dalla confusione mentale: sappi che solo mantenendo la lucidità riuscirai a superare tutti gli ostacoli o anche solo gli imprevisti che incontrerai sulla tua strada.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.